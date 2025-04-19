https://ria.ru/20250419/ogon-2012269724.html
Ожидание Благодатного огня продлилось шесть минут
Ожидание Благодатного огня продлилось шесть минут - РИА Новости, 19.04.2025
Ожидание Благодатного огня продлилось шесть минут
От входа патриарха Иерусалимского в Кувуклию – часовню, в которой расположен Гроб Господень, – в храме Гроба Господня в Иерусалиме до сошествия Благодатного... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T14:48:00+03:00
2025-04-19T14:48:00+03:00
2025-04-19T14:55:00+03:00
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ИЕРУСАЛИМ, 19 апр – РИА Новости. От входа патриарха Иерусалимского в Кувуклию – часовню, в которой расположен Гроб Господень, – в храме Гроба Господня в Иерусалиме до сошествия Благодатного огня прошло 6 минут, передает корреспондент РИА Новости. Схождение Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В 2025 году христиане отметят Пасху 20 апреля, ее дата совпадет для западной и восточной ветвей христианства. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. В храме находится делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП), которая прибыла в Иерусалим накануне для того, чтобы доставить Благодатный огонь в Москву. Благодатный огонь, как сообщали ранее в ФАП, доставят в города приграничных областей РФ – Белгород, Брянск, Курск, – и в десятки других. В столице его доставят к пасхальному богослужению в храме Христа Спасителя, а также передадут в 15 других храмов. Широкой встречи Благодатного огня в аэропорту, сообщали в фонде, не предполагается, однако ожидается, что его смогут принять представители епархий Русской православной церкви. По традиции, Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. С 2003 года Фонд Андрея Первозванного ежегодно доставляет Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Москву к Пасхе. Также ФАП по благословению патриарха Московского и всея Руси организует принесение мощей святых в Россию и различные просветительские программы.
https://ria.ru/20250419/blagodatnyy_ogon-1857114783.html
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Кадры схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме
Кадры схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме
2025-04-19T14:48
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иерусалим, россия, русская православная церковь, фонд андрея первозванного, религиозные праздники, пасха, общество
Религия, Иерусалим, Россия, Русская православная церковь, Фонд Андрея Первозванного, Религиозные праздники, Пасха, Общество
Ожидание Благодатного огня продлилось шесть минут
Ожидание Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме длилось 6 минут