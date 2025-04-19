https://ria.ru/20250419/ogon-2012268485.html

Российская делегация получила Благодатный огонь в Иерусалиме

Российская делегация получила Благодатный огонь в Иерусалиме - РИА Новости, 19.04.2025

Российская делегация получила Благодатный огонь в Иерусалиме

Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) получила Благодатный огонь в Иерусалимском храме Гроба Господня и направляется в аэропорт "Бен-Гурион", чтобы... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T14:43:00+03:00

2025-04-19T14:43:00+03:00

2025-04-19T14:55:00+03:00

иерусалим

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ИЕРУСАЛИМ, 19 апр – РИА Новости. Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) получила Благодатный огонь в Иерусалимском храме Гроба Господня и направляется в аэропорт "Бен-Гурион", чтобы доставить огонь в Россию, передает корреспондент РИА Новости.Схождение Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В 2025 году христиане отметят Пасху 20 апреля, ее дата совпадет для западной и восточной ветвей христианства. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. Делегация ФАП прибыла в Иерусалим накануне для того, чтобы доставить Благодатный огонь в Москву.Благодатный огонь, как сообщали ранее в ФАП, доставят в города приграничных областей РФ – Белгород, Брянск, Курск, – и в десятки других. В столице его доставят к пасхальному богослужению в храме Христа Спасителя, а также передадут в 15 других храмов. Широкой встречи Благодатного огня в аэропорту, сообщали в фонде, не предполагается, однако ожидается, что его смогут принять представители епархий Русской православной церкви.По традиции, Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. С 2003 года Фонд Андрея Первозванного ежегодно доставляет Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Москву к Пасхе. Также ФАП по благословению патриарха Московского и всея Руси организует принесение мощей святых в Россию и различные просветительские программы.

https://ria.ru/20250419/blagodatnyy_ogon-1857114783.html

https://ria.ru/20250419/paskha-1784063287.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме Кадры схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме 2025-04-19T14:43 true PT1M12S

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иерусалим, россия, русская православная церковь, фонд андрея первозванного, религиозные праздники, пасха, общество, в мире