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Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня - РИА Новости, 19.04.2025
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Религия
 
14:37 19.04.2025 (обновлено: 15:25 19.04.2025)
https://ria.ru/20250419/ogon-2012267883.html
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня - РИА Новости, 19.04.2025
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T14:37:00+03:00
2025-04-19T15:25:00+03:00
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ИЕРУСАЛИМ, 19 апр — РИА Новости. Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме, передает корреспондент РИА Новости.От входа патриарха Иерусалимского в Кувуклию до сошествия Благодатного огня прошло шесть минут.Чудо схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В этом году православные отметят Пасху 20 апреля, ее дата совпадет для западной и восточной ветвей христианства. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос.Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) уже получила частицу Благодатного огня и направляется в аэропорт Бен-Гурион, чтобы доставить его в Россию.Ранее сообщалось, что частицу Благодатного огня привезут в города приграничных областей — Белгород, Брянск, Курск — и в десятки других. В Москве его доставят к пасхальному богослужению в храме Христа Спасителя, а также передадут в 15 других храмов. Широкой встречи Благодатного огня в аэропорту не предполагается, но ожидается, что его смогут принять представители епархий РПЦ.
https://ria.ru/20250419/ogon-2012241874.html
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Кадры схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме
Кадры схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме
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иерусалим, иисус христос, русская православная церковь, москва, россия, фонд андрея первозванного, религиозные праздники, брянск
Иерусалим, Религия, Иисус Христос, Русская православная церковь, Москва, Россия, Фонд Андрея Первозванного, Религиозные праздники, Брянск
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

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ИЕРУСАЛИМ, 19 апр — РИА Новости. Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме, передает корреспондент РИА Новости.
От входа патриарха Иерусалимского в Кувуклию до сошествия Благодатного огня прошло шесть минут.
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Чудо схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В этом году православные отметят Пасху 20 апреля, ее дата совпадет для западной и восточной ветвей христианства. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос.
Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) уже получила частицу Благодатного огня и направляется в аэропорт Бен-Гурион, чтобы доставить его в Россию.

По традиции Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. С 2003-го Фонд Андрея Первозванного ежегодно доставляет его из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Москву к Пасхе. Также ФАП по благословению патриарха Московского и всея Руси организует принесение мощей святых в Россию и различные просветительские программы.

Ранее сообщалось, что частицу Благодатного огня привезут в города приграничных областей — Белгород, Брянск, Курск — и в десятки других. В Москве его доставят к пасхальному богослужению в храме Христа Спасителя, а также передадут в 15 других храмов. Широкой встречи Благодатного огня в аэропорту не предполагается, но ожидается, что его смогут принять представители епархий РПЦ.
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