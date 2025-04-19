https://ria.ru/20250419/ogon-2012267883.html

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня - РИА Новости, 19.04.2025

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T14:37:00+03:00

2025-04-19T14:37:00+03:00

2025-04-19T15:25:00+03:00

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ИЕРУСАЛИМ, 19 апр — РИА Новости. Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме, передает корреспондент РИА Новости.От входа патриарха Иерусалимского в Кувуклию до сошествия Благодатного огня прошло шесть минут.Чудо схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В этом году православные отметят Пасху 20 апреля, ее дата совпадет для западной и восточной ветвей христианства. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос.Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) уже получила частицу Благодатного огня и направляется в аэропорт Бен-Гурион, чтобы доставить его в Россию.Ранее сообщалось, что частицу Благодатного огня привезут в города приграничных областей — Белгород, Брянск, Курск — и в десятки других. В Москве его доставят к пасхальному богослужению в храме Христа Спасителя, а также передадут в 15 других храмов. Широкой встречи Благодатного огня в аэропорту не предполагается, но ожидается, что его смогут принять представители епархий РПЦ.

https://ria.ru/20250419/ogon-2012241874.html

https://ria.ru/20250419/paskha-2012264036.html

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Кадры схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме Кадры схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме 2025-04-19T14:37 true PT1M12S

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иерусалим, иисус христос, русская православная церковь, москва, россия, фонд андрея первозванного, религиозные праздники, брянск