https://ria.ru/20250419/ogon-2012267883.html
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня - РИА Новости, 19.04.2025
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T14:37:00+03:00
2025-04-19T14:37:00+03:00
2025-04-19T15:25:00+03:00
иерусалим
религия
иисус христос
русская православная церковь
москва
россия
фонд андрея первозванного
религиозные праздники
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/13/2012270350_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_527c71d60f7a9cbc046cfe1b7111bb31.jpg
ИЕРУСАЛИМ, 19 апр — РИА Новости. Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме, передает корреспондент РИА Новости.От входа патриарха Иерусалимского в Кувуклию до сошествия Благодатного огня прошло шесть минут.Чудо схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В этом году православные отметят Пасху 20 апреля, ее дата совпадет для западной и восточной ветвей христианства. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос.Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) уже получила частицу Благодатного огня и направляется в аэропорт Бен-Гурион, чтобы доставить его в Россию.Ранее сообщалось, что частицу Благодатного огня привезут в города приграничных областей — Белгород, Брянск, Курск — и в десятки других. В Москве его доставят к пасхальному богослужению в храме Христа Спасителя, а также передадут в 15 других храмов. Широкой встречи Благодатного огня в аэропорту не предполагается, но ожидается, что его смогут принять представители епархий РПЦ.
https://ria.ru/20250419/ogon-2012241874.html
https://ria.ru/20250419/paskha-2012264036.html
иерусалим
москва
россия
брянск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/13/2012270350_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9fb0fe6489c2a625b0554ede5d08adf8.jpg
Кадры схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме
Кадры схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме
2025-04-19T14:37
true
PT1M12S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иерусалим, иисус христос, русская православная церковь, москва, россия, фонд андрея первозванного, религиозные праздники, брянск
Иерусалим, Религия, Иисус Христос, Русская православная церковь, Москва, Россия, Фонд Андрея Первозванного, Религиозные праздники, Брянск
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме