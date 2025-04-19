В храме Гроба Господня началась литания перед схождением Благодатного огня
В храме Гроба Господня начался крестный ход перед схождением Благодатного огня
© AP Photo / Sebastian ScheinerКувуклия в храме Гроба Господня в Иерусалиме
© AP Photo / Sebastian Scheiner
Кувуклия в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Архивное фото
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ИЕРУСАЛИМ, 19 апр – РИА Новости. Молитвенная процессия (литания) Благодатного огня – крестный ход, который возглавляет патриарх Иерусалимский Феофил III, – началась в храме Гроба Господня в Иерусалиме, в храме находится прибывшая накануне за святыней делегация Фонда Андрея Первозванного из России (ФАП), сообщает корреспондент РИА Новости.
Литания (молитвенная процессия) Благодатного огня – крестный ход патриарха Иерусалимского от алтаря Кафоликона (кафедрального храма Иерусалимского патриарха, находится внутри храма Гроба Господня) до Кувуклии (часовни внутри храма). Патриарх трижды обходит вокруг нее и останавливается перед входом. Его разоблачают – снимают праздничное облачение, чтобы было видно, что он не проносит в часовню источников огня. Глава Иерусалимской церкви с незажжёнными свечами входит в часовню, где молится о ниспослании Благодатного огня, который, как правило, появляется с 13 до 15 часов по московскому времени. После патриарх раздает огонь представителям других конфессий и всем собравшимся в храме.
Схождение Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В 2025 году христиане отметят Пасху 20 апреля, ее дата совпадет для западной и восточной ветвей христианства.
Благодатный огонь, как сообщали ранее в ФАП, доставят в города приграничных областей РФ – Белгород, Брянск, Курск, – и в десятки других. В столице его доставят к пасхальному богослужению в храме Христа Спасителя, а также передадут в 15 других храмов. Широкой встречи Благодатного огня в аэропорту, сообщали в фонде, не предполагается, однако ожидается, что его смогут принять представители епархий Русской православной церкви.
По традиции, Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. С 2003 года Фонд Андрея Первозванного ежегодно доставляет Благодатный Огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Москву к Пасхе. Также ФАП по благословению патриарха Московского и всея Руси организует принесение мощей святых в Россию и различные просветительские программы.