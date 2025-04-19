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В храме Гроба Господня началась литания перед схождением Благодатного огня - РИА Новости, 19.04.2025
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Религия
 
12:47 19.04.2025 (обновлено: 14:31 19.04.2025)
https://ria.ru/20250419/ogon-2012251846.html
В храме Гроба Господня началась литания перед схождением Благодатного огня
В храме Гроба Господня началась литания перед схождением Благодатного огня - РИА Новости, 19.04.2025
В храме Гроба Господня началась литания перед схождением Благодатного огня
Молитвенная процессия (литания) Благодатного огня – крестный ход, который возглавляет патриарх Иерусалимский Феофил III, – началась в храме Гроба Господня в... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T12:47:00+03:00
2025-04-19T14:31:00+03:00
религия
иерусалим
россия
белгород
феофил iii (патриарх иерусалимский)
иисус христос
русская православная церковь
фонд андрея первозванного
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ИЕРУСАЛИМ, 19 апр – РИА Новости. Молитвенная процессия (литания) Благодатного огня – крестный ход, который возглавляет патриарх Иерусалимский Феофил III, – началась в храме Гроба Господня в Иерусалиме, в храме находится прибывшая накануне за святыней делегация Фонда Андрея Первозванного из России (ФАП), сообщает корреспондент РИА Новости.Литания (молитвенная процессия) Благодатного огня – крестный ход патриарха Иерусалимского от алтаря Кафоликона (кафедрального храма Иерусалимского патриарха, находится внутри храма Гроба Господня) до Кувуклии (часовни внутри храма). Патриарх трижды обходит вокруг нее и останавливается перед входом. Его разоблачают – снимают праздничное облачение, чтобы было видно, что он не проносит в часовню источников огня. Глава Иерусалимской церкви с незажжёнными свечами входит в часовню, где молится о ниспослании Благодатного огня, который, как правило, появляется с 13 до 15 часов по московскому времени. После патриарх раздает огонь представителям других конфессий и всем собравшимся в храме.Схождение Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В 2025 году христиане отметят Пасху 20 апреля, ее дата совпадет для западной и восточной ветвей христианства.Благодатный огонь, как сообщали ранее в ФАП, доставят в города приграничных областей РФ – Белгород, Брянск, Курск, – и в десятки других. В столице его доставят к пасхальному богослужению в храме Христа Спасителя, а также передадут в 15 других храмов. Широкой встречи Благодатного огня в аэропорту, сообщали в фонде, не предполагается, однако ожидается, что его смогут принять представители епархий Русской православной церкви.По традиции, Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. С 2003 года Фонд Андрея Первозванного ежегодно доставляет Благодатный Огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Москву к Пасхе. Также ФАП по благословению патриарха Московского и всея Руси организует принесение мощей святых в Россию и различные просветительские программы.
https://ria.ru/20250419/blagodatnyy_ogon-1857114783.html
https://ria.ru/20250419/ogon-2012241874.html
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иерусалим, россия, белгород, феофил iii (патриарх иерусалимский), иисус христос, русская православная церковь, фонд андрея первозванного, религиозные праздники
Религия, Иерусалим, Россия, Белгород, Феофил III (Патриарх Иерусалимский), Иисус Христос, Русская православная церковь, Фонд Андрея Первозванного, Религиозные праздники
В храме Гроба Господня началась литания перед схождением Благодатного огня

В храме Гроба Господня начался крестный ход перед схождением Благодатного огня

© AP Photo / Sebastian ScheinerКувуклия в храме Гроба Господня в Иерусалиме
Кувуклия в храме Гроба Господня в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© AP Photo / Sebastian Scheiner
Кувуклия в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Архивное фото
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ИЕРУСАЛИМ, 19 апр – РИА Новости. Молитвенная процессия (литания) Благодатного огня – крестный ход, который возглавляет патриарх Иерусалимский Феофил III, – началась в храме Гроба Господня в Иерусалиме, в храме находится прибывшая накануне за святыней делегация Фонда Андрея Первозванного из России (ФАП), сообщает корреспондент РИА Новости.
Литания (молитвенная процессия) Благодатного огня – крестный ход патриарха Иерусалимского от алтаря Кафоликона (кафедрального храма Иерусалимского патриарха, находится внутри храма Гроба Господня) до Кувуклии (часовни внутри храма). Патриарх трижды обходит вокруг нее и останавливается перед входом. Его разоблачают – снимают праздничное облачение, чтобы было видно, что он не проносит в часовню источников огня. Глава Иерусалимской церкви с незажжёнными свечами входит в часовню, где молится о ниспослании Благодатного огня, который, как правило, появляется с 13 до 15 часов по московскому времени. После патриарх раздает огонь представителям других конфессий и всем собравшимся в храме.
Благодатный огонь - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Схождение Благодатного огня 2025: когда проходит, значение для верующих
Вчера, 00:49
Схождение Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В 2025 году христиане отметят Пасху 20 апреля, ее дата совпадет для западной и восточной ветвей христианства.
Благодатный огонь, как сообщали ранее в ФАП, доставят в города приграничных областей РФБелгород, Брянск, Курск, – и в десятки других. В столице его доставят к пасхальному богослужению в храме Христа Спасителя, а также передадут в 15 других храмов. Широкой встречи Благодатного огня в аэропорту, сообщали в фонде, не предполагается, однако ожидается, что его смогут принять представители епархий Русской православной церкви.
По традиции, Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. С 2003 года Фонд Андрея Первозванного ежегодно доставляет Благодатный Огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Москву к Пасхе. Также ФАП по благословению патриарха Московского и всея Руси организует принесение мощей святых в Россию и различные просветительские программы.
Лампады, в которых доставляют Благодатный огонь - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Якунин рассказал, как Благодатный огонь доставят в Россию
Вчера, 10:30
 
РелигияИерусалимРоссияБелгородФеофил III (Патриарх Иерусалимский)Иисус ХристосРусская православная церковьФонд Андрея ПервозванногоРелигиозные праздники
 
 
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