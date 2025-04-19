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В храме Гроба Господня в Иерусалиме ожидают сошествия Благодатного огня - РИА Новости, 19.04.2025
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Религия
 
12:38 19.04.2025
https://ria.ru/20250419/ogon-2012251418.html
В храме Гроба Господня в Иерусалиме ожидают сошествия Благодатного огня
В храме Гроба Господня в Иерусалиме ожидают сошествия Благодатного огня - РИА Новости, 19.04.2025
В храме Гроба Господня в Иерусалиме ожидают сошествия Благодатного огня
Праздничная атмосфера воодушевления и ожидания сошествия Благодатного огня царит в храме Гроба Господня в Иерусалиме, паломники распевают молитвы и по традиции... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T12:38:00+03:00
2025-04-19T12:38:00+03:00
религия
иерусалим
москва
россия
иисус христос
русская православная церковь
фонд андрея первозванного
религиозные праздники
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ИЕРУСАЛИМ, 18 апр – РИА Новости. Праздничная атмосфера воодушевления и ожидания сошествия Благодатного огня царит в храме Гроба Господня в Иерусалиме, паломники распевают молитвы и по традиции воодушевляют собравшихся радостными возгласами, передает корреспондент РИА Новости. В храме присутствует прибывшая в Иерусалим накануне делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП), которая доставит Благодатный огонь в Москву. Схождение Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В 2025 году христиане отметят Пасху 20 апреля, ее дата совпадет для западной и восточной ветвей христианства. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. Благодатный огонь, как сообщали ранее в ФАП, доставят в города приграничных областей РФ – Белгород, Брянск, Курск, – и в десятки других. В столице его доставят к пасхальному богослужению в храме Христа Спасителя, а также передадут в 15 других храмов. Широкой встречи Благодатного огня в аэропорту, сообщали в фонде, не предполагается, однако ожидается, что его смогут принять представители епархий Русской православной церкви. По традиции, Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. С 2003 года Фонд Андрея Первозванного ежегодно доставляет Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Москву к Пасхе. Также ФАП по благословению патриарха Московского и всея Руси организует принесение мощей святых в Россию и различные просветительские программы.
https://ria.ru/20250419/blagodatnyy_ogon-1857114783.html
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60
Тысячи паломников в Храме Гроба Господня в Иерусалиме
Несколько тысяч паломников заполнили Храм Гроба Господня в Иерусалиме перед началом богослужения в рамках церемонии схождения Благодатного огня, они поют молитвы, передает корреспондент РИА Новости.
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иерусалим, москва, россия, иисус христос, русская православная церковь, фонд андрея первозванного, религиозные праздники
Религия, Иерусалим, Москва, Россия, Иисус Христос, Русская православная церковь, Фонд Андрея Первозванного, Религиозные праздники
В храме Гроба Господня в Иерусалиме ожидают сошествия Благодатного огня

Паломники в храме Гроба Господня в Иерусалиме ждут сошествия Благодатного огня

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ИЕРУСАЛИМ, 18 апр – РИА Новости. Праздничная атмосфера воодушевления и ожидания сошествия Благодатного огня царит в храме Гроба Господня в Иерусалиме, паломники распевают молитвы и по традиции воодушевляют собравшихся радостными возгласами, передает корреспондент РИА Новости.
В храме присутствует прибывшая в Иерусалим накануне делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП), которая доставит Благодатный огонь в Москву.
Благодатный огонь - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Схождение Благодатного огня 2025: когда проходит, значение для верующих
Вчера, 00:49
Схождение Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В 2025 году христиане отметят Пасху 20 апреля, ее дата совпадет для западной и восточной ветвей христианства. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос.
Благодатный огонь, как сообщали ранее в ФАП, доставят в города приграничных областей РФ – Белгород, Брянск, Курск, – и в десятки других. В столице его доставят к пасхальному богослужению в храме Христа Спасителя, а также передадут в 15 других храмов. Широкой встречи Благодатного огня в аэропорту, сообщали в фонде, не предполагается, однако ожидается, что его смогут принять представители епархий Русской православной церкви.
По традиции, Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. С 2003 года Фонд Андрея Первозванного ежегодно доставляет Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Москву к Пасхе. Также ФАП по благословению патриарха Московского и всея Руси организует принесение мощей святых в Россию и различные просветительские программы.
Лампады, в которых доставляют Благодатный огонь - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Якунин рассказал, как Благодатный огонь доставят в Россию
Вчера, 10:30
 
РелигияИерусалимМоскваРоссияИисус ХристосРусская православная церковьФонд Андрея ПервозванногоРелигиозные праздники
 
 
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