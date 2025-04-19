https://ria.ru/20250419/ogon-2012251418.html

В храме Гроба Господня в Иерусалиме ожидают сошествия Благодатного огня

В храме Гроба Господня в Иерусалиме ожидают сошествия Благодатного огня - РИА Новости, 19.04.2025

В храме Гроба Господня в Иерусалиме ожидают сошествия Благодатного огня

Праздничная атмосфера воодушевления и ожидания сошествия Благодатного огня царит в храме Гроба Господня в Иерусалиме, паломники распевают молитвы и по традиции... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T12:38:00+03:00

2025-04-19T12:38:00+03:00

2025-04-19T12:38:00+03:00

религия

иерусалим

москва

россия

иисус христос

русская православная церковь

фонд андрея первозванного

религиозные праздники

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/13/2012250283_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bbce2d4cee89003668be544dca900f1b.jpg

ИЕРУСАЛИМ, 18 апр – РИА Новости. Праздничная атмосфера воодушевления и ожидания сошествия Благодатного огня царит в храме Гроба Господня в Иерусалиме, паломники распевают молитвы и по традиции воодушевляют собравшихся радостными возгласами, передает корреспондент РИА Новости. В храме присутствует прибывшая в Иерусалим накануне делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП), которая доставит Благодатный огонь в Москву. Схождение Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В 2025 году христиане отметят Пасху 20 апреля, ее дата совпадет для западной и восточной ветвей христианства. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. Благодатный огонь, как сообщали ранее в ФАП, доставят в города приграничных областей РФ – Белгород, Брянск, Курск, – и в десятки других. В столице его доставят к пасхальному богослужению в храме Христа Спасителя, а также передадут в 15 других храмов. Широкой встречи Благодатного огня в аэропорту, сообщали в фонде, не предполагается, однако ожидается, что его смогут принять представители епархий Русской православной церкви. По традиции, Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. С 2003 года Фонд Андрея Первозванного ежегодно доставляет Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Москву к Пасхе. Также ФАП по благословению патриарха Московского и всея Руси организует принесение мощей святых в Россию и различные просветительские программы.

https://ria.ru/20250419/blagodatnyy_ogon-1857114783.html

https://ria.ru/20250419/ogon-2012241874.html

иерусалим

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Тысячи паломников в Храме Гроба Господня в Иерусалиме Несколько тысяч паломников заполнили Храм Гроба Господня в Иерусалиме перед началом богослужения в рамках церемонии схождения Благодатного огня, они поют молитвы, передает корреспондент РИА Новости. 2025-04-19T12:38 true PT0M43S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

иерусалим, москва, россия, иисус христос, русская православная церковь, фонд андрея первозванного, религиозные праздники