https://ria.ru/20250419/ogon-2012250573.html

Делегация Фонда Андрея Первозванного подошла к Кувуклии

Делегация Фонда Андрея Первозванного подошла к Кувуклии - РИА Новости, 19.04.2025

Делегация Фонда Андрея Первозванного подошла к Кувуклии

Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) подошла к Кувуклии, где должен появиться Благодатный огонь, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T12:27:00+03:00

2025-04-19T12:27:00+03:00

2025-04-19T12:27:00+03:00

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ИЕРУСАЛИМ, 18 апр – РИА Новости. Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) подошла к Кувуклии, где должен появиться Благодатный огонь, передает корреспондент РИА Новости. Рядом с главой попечительского совета ФАП Владимиром Якуниным у самого священного места в храме Гроба Господня в ожидании Благодатного огня побывали викарий патриарха Московского и всея Руси, председатель Синодального отдела по монастырям и монашеству РПЦ, наместник Донского монастыря Москвы митрополит Каширский Феогност (Гузиков) и ректор Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского Александр Соколов. Схождение Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В 2025 году христиане отметят Пасху 20 апреля, ее дата совпадет для западной и восточной ветвей христианства. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. Благодатный огонь, как сообщали ранее в ФАП, доставят в города приграничных областей РФ – Белгород, Брянск, Курск, – и в десятки других. В столице его доставят к пасхальному богослужению в храме Христа Спасителя, а также передадут в 15 других храмов. Широкой встречи Благодатного огня в аэропорту, сообщали в фонде, не предполагается, однако ожидается, что его смогут принять представители епархий Русской православной церкви. По традиции, Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. С 2003 года Фонд Андрея Первозванного ежегодно доставляет Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Москву к Пасхе. Также ФАП по благословению патриарха Московского и всея Руси организует принесение мощей святых в Россию и различные просветительские программы.

https://ria.ru/20250419/ogon-2012241874.html

https://ria.ru/20250419/blagodatnyy_ogon-1857114783.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, иерусалим, россия, владимир якунин, александр соколов, иисус христос, русская православная церковь, фонд андрея первозванного, религиозные праздники