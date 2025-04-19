Якунин рассказал, как Благодатный огонь доставят в Россию
Благодатный огонь доставят в РФ из храма Гроба Господня в специальной лампаде
Лампады, в которых доставляют Благодатный огонь. Архивное фото
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ИЕРУСАЛИМ, 19 мая – РИА Новости. Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) доставит Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Россию в заранее подготовленной специальной лампаде отечественного производства, которая сделает перелет с огнем безопасным и сохранит пламя от перепада давления, рассказал РИА Новости глава попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин.
"История этой лампады – это отдельная история, потому что в первый раз, когда мы поехали, у нас ничего подобного не производилось, и нам пришлось брать изделие – вы удивитесь, – которое было произведено и разработано НАСА. Теперь это наше собственное, отечественное производство. Ее отличие заключается в том, что так как при перевозке в самолете требуется сертификат на перевозку особо опасного груза, она абсолютно безопасна – абсолютно безопасна в шахтах под землей, и абсолютно безопасна в самолете", – рассказал он.
Открытый огонь, пояснил Якунин в самолете при взлете обязательно погаснет из-за перепада давления.
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"А вот в этой лампаде это компенсируется и огонь сохраняется", – добавил глава попечительского совета ФАП.
Схождение Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В 2025 году христиане отметят Пасху 20 апреля, ее дата совпадет для западной и восточной ветвей христианства. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос.
Благодатный огонь, как сообщали ранее в ФАП, доставят в города приграничных областей РФ – Белгород, Брянск, Курск, – и в десятки других. В столице его доставят к пасхальному богослужению в храме Христа Спасителя, а также передадут в 15 других храмов. Широкой встречи Благодатного огня в аэропорту, сообщали в фонде, не предполагается, однако ожидается, что его смогут принять представители епархий Русской православной церкви.
По традиции, Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. С 2003 года Фонд Андрея Первозванного ежегодно доставляет Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Москву к Пасхе. Также ФАП по благословению патриарха Московского и всея Руси организует принесение мощей святых в Россию и различные просветительские программы.