https://ria.ru/20250419/ogon-2012241874.html

Якунин рассказал, как Благодатный огонь доставят в Россию

Якунин рассказал, как Благодатный огонь доставят в Россию - РИА Новости, 19.04.2025

Якунин рассказал, как Благодатный огонь доставят в Россию

Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) доставит Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Россию в заранее подготовленной специальной лампаде... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T10:30:00+03:00

2025-04-19T10:30:00+03:00

2025-04-19T10:30:00+03:00

религия

россия

иерусалим

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владимир якунин

иисус христос

фонд андрея первозванного

русская православная церковь

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ИЕРУСАЛИМ, 19 мая – РИА Новости. Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) доставит Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Россию в заранее подготовленной специальной лампаде отечественного производства, которая сделает перелет с огнем безопасным и сохранит пламя от перепада давления, рассказал РИА Новости глава попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин. "История этой лампады – это отдельная история, потому что в первый раз, когда мы поехали, у нас ничего подобного не производилось, и нам пришлось брать изделие – вы удивитесь, – которое было произведено и разработано НАСА. Теперь это наше собственное, отечественное производство. Ее отличие заключается в том, что так как при перевозке в самолете требуется сертификат на перевозку особо опасного груза, она абсолютно безопасна – абсолютно безопасна в шахтах под землей, и абсолютно безопасна в самолете", – рассказал он. Открытый огонь, пояснил Якунин в самолете при взлете обязательно погаснет из-за перепада давления. "А вот в этой лампаде это компенсируется и огонь сохраняется", – добавил глава попечительского совета ФАП. Схождение Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В 2025 году христиане отметят Пасху 20 апреля, ее дата совпадет для западной и восточной ветвей христианства. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. Благодатный огонь, как сообщали ранее в ФАП, доставят в города приграничных областей РФ – Белгород, Брянск, Курск, – и в десятки других. В столице его доставят к пасхальному богослужению в храме Христа Спасителя, а также передадут в 15 других храмов. Широкой встречи Благодатного огня в аэропорту, сообщали в фонде, не предполагается, однако ожидается, что его смогут принять представители епархий Русской православной церкви. По традиции, Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. С 2003 года Фонд Андрея Первозванного ежегодно доставляет Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Москву к Пасхе. Также ФАП по благословению патриарха Московского и всея Руси организует принесение мощей святых в Россию и различные просветительские программы.

https://ria.ru/20250419/blagodatnyy_ogon-1857114783.html

https://ria.ru/20250419/paskha-2012220082.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, иерусалим, белгород, владимир якунин, иисус христос, фонд андрея первозванного, русская православная церковь, религиозные праздники