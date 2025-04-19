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Якунин рассказал, как Благодатный огонь доставят в Россию - РИА Новости, 19.04.2025
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Религия
 
10:30 19.04.2025
https://ria.ru/20250419/ogon-2012241874.html
Якунин рассказал, как Благодатный огонь доставят в Россию
Якунин рассказал, как Благодатный огонь доставят в Россию - РИА Новости, 19.04.2025
Якунин рассказал, как Благодатный огонь доставят в Россию
Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) доставит Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Россию в заранее подготовленной специальной лампаде... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T10:30:00+03:00
2025-04-19T10:30:00+03:00
религия
россия
иерусалим
белгород
владимир якунин
иисус христос
фонд андрея первозванного
русская православная церковь
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ИЕРУСАЛИМ, 19 мая – РИА Новости. Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) доставит Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Россию в заранее подготовленной специальной лампаде отечественного производства, которая сделает перелет с огнем безопасным и сохранит пламя от перепада давления, рассказал РИА Новости глава попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин. "История этой лампады – это отдельная история, потому что в первый раз, когда мы поехали, у нас ничего подобного не производилось, и нам пришлось брать изделие – вы удивитесь, – которое было произведено и разработано НАСА. Теперь это наше собственное, отечественное производство. Ее отличие заключается в том, что так как при перевозке в самолете требуется сертификат на перевозку особо опасного груза, она абсолютно безопасна – абсолютно безопасна в шахтах под землей, и абсолютно безопасна в самолете", – рассказал он. Открытый огонь, пояснил Якунин в самолете при взлете обязательно погаснет из-за перепада давления. "А вот в этой лампаде это компенсируется и огонь сохраняется", – добавил глава попечительского совета ФАП. Схождение Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В 2025 году христиане отметят Пасху 20 апреля, ее дата совпадет для западной и восточной ветвей христианства. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. Благодатный огонь, как сообщали ранее в ФАП, доставят в города приграничных областей РФ – Белгород, Брянск, Курск, – и в десятки других. В столице его доставят к пасхальному богослужению в храме Христа Спасителя, а также передадут в 15 других храмов. Широкой встречи Благодатного огня в аэропорту, сообщали в фонде, не предполагается, однако ожидается, что его смогут принять представители епархий Русской православной церкви. По традиции, Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. С 2003 года Фонд Андрея Первозванного ежегодно доставляет Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Москву к Пасхе. Также ФАП по благословению патриарха Московского и всея Руси организует принесение мощей святых в Россию и различные просветительские программы.
https://ria.ru/20250419/blagodatnyy_ogon-1857114783.html
https://ria.ru/20250419/paskha-2012220082.html
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россия, иерусалим, белгород, владимир якунин, иисус христос, фонд андрея первозванного, русская православная церковь, религиозные праздники
Религия, Россия, Иерусалим, Белгород, Владимир Якунин, Иисус Христос, Фонд Андрея Первозванного, Русская православная церковь, Религиозные праздники
Якунин рассказал, как Благодатный огонь доставят в Россию

Благодатный огонь доставят в РФ из храма Гроба Господня в специальной лампаде

© РИА Новости / Артём БудённыйЛампады, в которых доставляют Благодатный огонь
Лампады, в которых доставляют Благодатный огонь - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / Артём Будённый
Лампады, в которых доставляют Благодатный огонь. Архивное фото
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ИЕРУСАЛИМ, 19 мая – РИА Новости. Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) доставит Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Россию в заранее подготовленной специальной лампаде отечественного производства, которая сделает перелет с огнем безопасным и сохранит пламя от перепада давления, рассказал РИА Новости глава попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин.
"История этой лампады – это отдельная история, потому что в первый раз, когда мы поехали, у нас ничего подобного не производилось, и нам пришлось брать изделие – вы удивитесь, – которое было произведено и разработано НАСА. Теперь это наше собственное, отечественное производство. Ее отличие заключается в том, что так как при перевозке в самолете требуется сертификат на перевозку особо опасного груза, она абсолютно безопасна – абсолютно безопасна в шахтах под землей, и абсолютно безопасна в самолете", – рассказал он.
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Открытый огонь, пояснил Якунин в самолете при взлете обязательно погаснет из-за перепада давления.
«
"А вот в этой лампаде это компенсируется и огонь сохраняется", – добавил глава попечительского совета ФАП.
Схождение Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В 2025 году христиане отметят Пасху 20 апреля, ее дата совпадет для западной и восточной ветвей христианства. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос.
Благодатный огонь, как сообщали ранее в ФАП, доставят в города приграничных областей РФБелгород, Брянск, Курск, – и в десятки других. В столице его доставят к пасхальному богослужению в храме Христа Спасителя, а также передадут в 15 других храмов. Широкой встречи Благодатного огня в аэропорту, сообщали в фонде, не предполагается, однако ожидается, что его смогут принять представители епархий Русской православной церкви.
По традиции, Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. С 2003 года Фонд Андрея Первозванного ежегодно доставляет Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Москву к Пасхе. Также ФАП по благословению патриарха Московского и всея Руси организует принесение мощей святых в Россию и различные просветительские программы.
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РелигияРоссияИерусалимБелгородВладимир ЯкунинИисус ХристосФонд Андрея ПервозванногоРусская православная церковьРелигиозные праздники
 
 
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