https://ria.ru/20250419/odessa-2012244961.html

Беженец из Одессы рассказал, как националист убил его ровесника в 2014 году

Беженец из Одессы рассказал, как националист убил его ровесника в 2014 году - РИА Новости, 19.04.2025

Беженец из Одессы рассказал, как националист убил его ровесника в 2014 году

Беженец из Одессы Андрей Березовский, сбежавший вместе с другом по Днепру на лодке к российским бойцам, рассказал РИА Новости, как украинский националист убил... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T10:58:00+03:00

2025-04-19T10:58:00+03:00

2025-04-19T10:58:00+03:00

в мире

одесса

днепр (река)

столкновения в одессе

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868454746_0:254:2500:1660_1920x0_80_0_0_2385c2093117842689042a763950c5c9.jpg

КРАСНОДАР, 19 апр - РИА Новости. Беженец из Одессы Андрей Березовский, сбежавший вместе с другом по Днепру на лодке к российским бойцам, рассказал РИА Новости, как украинский националист убил на месте его ровесника, застрелив прямо в сердце, где он носил георгиевскую ленту. "Я еще раз убедился, что националисты - это болото, это грязь, вот что изменилось, конкретно как это коснулось моей семьи, у моей мамы одноклассницы, ее лучшей подруги, сына убили в тот день (в день пожара в одесском Доме профсоюзов в 2014 году – ред.), моего ровесника, у него была георгиевская ленточка здесь, на сердце, и снайпер попал в эту ленточку, убил его на месте", - вспоминает Березовский. В июне 2024 года одесситы Березовский и Владислав Стоянов переправились на резиновой лодке через Днепр и сдались российским десантникам на Кинбурнской косе для того, чтобы избежать мобилизации. Сейчас мужчины отбывают 9 месяцев в колонии-поселения Адыгеи за незаконное пересечение российской границы группой лиц по предварительному сговору.

https://ria.ru/20250417/odessity-2011713314.html

одесса

днепр (река)

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, одесса, днепр (река), столкновения в одессе, украина