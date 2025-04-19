Беженец из Одессы рассказал, как националист убил его ровесника в 2014 году
Беженец Березовский рассказал об убийстве снайпером его ровесника в Одессе
© РИА Новости / Агентство "Одесса-медиа" | Перейти в медиабанкМассовые беспорядки у здания Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года
Массовые беспорядки у здания Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 19 апр - РИА Новости. Беженец из Одессы Андрей Березовский, сбежавший вместе с другом по Днепру на лодке к российским бойцам, рассказал РИА Новости, как украинский националист убил на месте его ровесника, застрелив прямо в сердце, где он носил георгиевскую ленту.
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"Я еще раз убедился, что националисты - это болото, это грязь, вот что изменилось, конкретно как это коснулось моей семьи, у моей мамы одноклассницы, ее лучшей подруги, сына убили в тот день (в день пожара в одесском Доме профсоюзов в 2014 году – ред.), моего ровесника, у него была георгиевская ленточка здесь, на сердце, и снайпер попал в эту ленточку, убил его на месте", - вспоминает Березовский.
В июне 2024 года одесситы Березовский и Владислав Стоянов переправились на резиновой лодке через Днепр и сдались российским десантникам на Кинбурнской косе для того, чтобы избежать мобилизации.
Сейчас мужчины отбывают 9 месяцев в колонии-поселения Адыгеи за незаконное пересечение российской границы группой лиц по предварительному сговору.
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