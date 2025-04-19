Рейтинг@Mail.ru
Беженец из Одессы рассказал, как националист убил его ровесника в 2014 году - РИА Новости, 19.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:58 19.04.2025
https://ria.ru/20250419/odessa-2012244961.html
Беженец из Одессы рассказал, как националист убил его ровесника в 2014 году
Беженец из Одессы рассказал, как националист убил его ровесника в 2014 году - РИА Новости, 19.04.2025
Беженец из Одессы рассказал, как националист убил его ровесника в 2014 году
Беженец из Одессы Андрей Березовский, сбежавший вместе с другом по Днепру на лодке к российским бойцам, рассказал РИА Новости, как украинский националист убил... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T10:58:00+03:00
2025-04-19T10:58:00+03:00
в мире
одесса
днепр (река)
столкновения в одессе
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868454746_0:254:2500:1660_1920x0_80_0_0_2385c2093117842689042a763950c5c9.jpg
КРАСНОДАР, 19 апр - РИА Новости. Беженец из Одессы Андрей Березовский, сбежавший вместе с другом по Днепру на лодке к российским бойцам, рассказал РИА Новости, как украинский националист убил на месте его ровесника, застрелив прямо в сердце, где он носил георгиевскую ленту. "Я еще раз убедился, что националисты - это болото, это грязь, вот что изменилось, конкретно как это коснулось моей семьи, у моей мамы одноклассницы, ее лучшей подруги, сына убили в тот день (в день пожара в одесском Доме профсоюзов в 2014 году – ред.), моего ровесника, у него была георгиевская ленточка здесь, на сердце, и снайпер попал в эту ленточку, убил его на месте", - вспоминает Березовский. В июне 2024 года одесситы Березовский и Владислав Стоянов переправились на резиновой лодке через Днепр и сдались российским десантникам на Кинбурнской косе для того, чтобы избежать мобилизации. Сейчас мужчины отбывают 9 месяцев в колонии-поселения Адыгеи за незаконное пересечение российской границы группой лиц по предварительному сговору.
https://ria.ru/20250417/odessity-2011713314.html
одесса
днепр (река)
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868454746_287:0:2500:1660_1920x0_80_0_0_0683d830dc1b25e7eb2f97cceeaf9df2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, одесса, днепр (река), столкновения в одессе, украина
В мире, Одесса, Днепр (река), Столкновения в Одессе, Украина
Беженец из Одессы рассказал, как националист убил его ровесника в 2014 году

Беженец Березовский рассказал об убийстве снайпером его ровесника в Одессе

© РИА Новости / Агентство "Одесса-медиа" | Перейти в медиабанкМассовые беспорядки у здания Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года
Массовые беспорядки у здания Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / Агентство "Одесса-медиа"
Перейти в медиабанк
Массовые беспорядки у здания Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 19 апр - РИА Новости. Беженец из Одессы Андрей Березовский, сбежавший вместе с другом по Днепру на лодке к российским бойцам, рассказал РИА Новости, как украинский националист убил на месте его ровесника, застрелив прямо в сердце, где он носил георгиевскую ленту.
«
"Я еще раз убедился, что националисты - это болото, это грязь, вот что изменилось, конкретно как это коснулось моей семьи, у моей мамы одноклассницы, ее лучшей подруги, сына убили в тот день (в день пожара в одесском Доме профсоюзов в 2014 году – ред.), моего ровесника, у него была георгиевская ленточка здесь, на сердце, и снайпер попал в эту ленточку, убил его на месте", - вспоминает Березовский.
В июне 2024 года одесситы Березовский и Владислав Стоянов переправились на резиновой лодке через Днепр и сдались российским десантникам на Кинбурнской косе для того, чтобы избежать мобилизации.
Сейчас мужчины отбывают 9 месяцев в колонии-поселения Адыгеи за незаконное пересечение российской границы группой лиц по предварительному сговору.
Два одессита переправились через Днепр на лодке и сдались российским десантникам на Кинбурнской косе - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Одесситы, уплывшие к российским военным, рассказали о побеге
17 апреля, 01:46
 
В миреОдессаДнепр (река)Столкновения в ОдессеУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала