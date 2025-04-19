https://ria.ru/20250419/obstrely-2012215630.html
Украинские войска за сутки семь раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки семь раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 19.04.2025
Украинские войска за сутки семь раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки семь раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 28 боеприпасов, заявило управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T02:15:00+03:00
2025-04-19T02:15:00+03:00
2025-04-19T02:15:00+03:00
в мире
украина
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828190372_110:382:3072:2048_1920x0_80_0_0_b3f04541437fbc2ed90d0db9da938525.jpg
ДОНЕЦК, 19 апр - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки семь раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 28 боеприпасов, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. "Семь фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Семь вооруженных атак - на горловском направлении", - говорится в сообщении управления. Как уточняет ведомство, всего было выпущено 28 боеприпасов. В предыдущие сутки был зафиксирован 21 обстрел.
https://ria.ru/20250418/vsu-2012155592.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828190372_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_4be30a9d71a6b0fb16b6c4e378251a7c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донецкая народная республика
В мире, Украина, Донецкая Народная Республика
Украинские войска за сутки семь раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки семь раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 28 боеприпасов