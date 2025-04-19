https://ria.ru/20250419/obstrely-2012215630.html

Украинские войска за сутки семь раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки семь раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 19.04.2025

Украинские войска за сутки семь раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки семь раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 28 боеприпасов, заявило управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T02:15:00+03:00

2025-04-19T02:15:00+03:00

2025-04-19T02:15:00+03:00

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ДОНЕЦК, 19 апр - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки семь раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 28 боеприпасов, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. "Семь фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Семь вооруженных атак - на горловском направлении", - говорится в сообщении управления. Как уточняет ведомство, всего было выпущено 28 боеприпасов. В предыдущие сутки был зафиксирован 21 обстрел.

https://ria.ru/20250418/vsu-2012155592.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, донецкая народная республика