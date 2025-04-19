https://ria.ru/20250419/nyp-2012247220.html

NYP: союзники Киева в Лондоне согласуют "план прекращения огня" на Украине

NYP: союзники Киева в Лондоне согласуют "план прекращения огня" на Украине - РИА Новости, 19.04.2025

NYP: союзники Киева в Лондоне согласуют "план прекращения огня" на Украине

Западные страны намерены на следующей неделе в Лондоне согласовать параметры предлагаемого ими соглашения по прекращению огня на Украине, сообщает газета New... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T11:40:00+03:00

2025-04-19T11:40:00+03:00

2025-04-19T12:04:00+03:00

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Западные страны намерены на следующей неделе в Лондоне согласовать параметры предлагаемого ими соглашения по прекращению огня на Украине, сообщает газета New York Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации США."В ближайшую неделю в Лондоне мы хотим вынести решение относительно (плана - ред.) полного и всеобъемлющего прекращения огня... Затем цель будет состоять в том, чтобы провести (обсуждение) с россиянами и сказать: "Итак, это лучшее и окончательное предложение", - цитирует газета слова чиновника.Согласно собеседнику издания, министр обороны Украины Рустем Умеров заявил американским чиновникам, что Киев согласен с 90% положений мирного проекта президента США Дональда Трампа, представленного на этой неделе в Париже американским госсекретарем Марко Рубио.Чиновник также добавил, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, чтобы привлечь РФ к участию в переговорах, может предложить Москве ослабление западных санкций и, возможно, разморозку российских активов, пишет газета.Ранее Рубио и Уиткофф провели рабочий обед с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Стороны также встретились с представителями ФРГ, Великобритании и Украины. Рубио заявил, что прибыл в Париж с единственной целью - продвинуться в достижении урегулирования на Украине. По информации агентства Блумберг, переговоры были посвящены главным образом переходу к прекращению огня и установлению прочного мира в кратчайшие сроки. В частности, как отмечается, американская сторона указала, что хочет добиться полного прекращения огня "в течение нескольких недель".Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".

https://ria.ru/20250419/ssha-2012211027.html

https://ria.ru/20250416/ukraina-2011537450.html

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лондон, украина, киев, в мире, россия, марко рубио, стив уиткофф, владимир путин