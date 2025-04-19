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NYP: союзники Киева в Лондоне согласуют "план прекращения огня" на Украине - РИА Новости, 19.04.2025
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11:40 19.04.2025 (обновлено: 12:04 19.04.2025)
https://ria.ru/20250419/nyp-2012247220.html
NYP: союзники Киева в Лондоне согласуют "план прекращения огня" на Украине
NYP: союзники Киева в Лондоне согласуют "план прекращения огня" на Украине - РИА Новости, 19.04.2025
NYP: союзники Киева в Лондоне согласуют "план прекращения огня" на Украине
Западные страны намерены на следующей неделе в Лондоне согласовать параметры предлагаемого ими соглашения по прекращению огня на Украине, сообщает газета New... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T11:40:00+03:00
2025-04-19T12:04:00+03:00
лондон
украина
киев
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стив уиткофф
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Западные страны намерены на следующей неделе в Лондоне согласовать параметры предлагаемого ими соглашения по прекращению огня на Украине, сообщает газета New York Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации США."В ближайшую неделю в Лондоне мы хотим вынести решение относительно (плана - ред.) полного и всеобъемлющего прекращения огня... Затем цель будет состоять в том, чтобы провести (обсуждение) с россиянами и сказать: "Итак, это лучшее и окончательное предложение", - цитирует газета слова чиновника.Согласно собеседнику издания, министр обороны Украины Рустем Умеров заявил американским чиновникам, что Киев согласен с 90% положений мирного проекта президента США Дональда Трампа, представленного на этой неделе в Париже американским госсекретарем Марко Рубио.Чиновник также добавил, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, чтобы привлечь РФ к участию в переговорах, может предложить Москве ослабление западных санкций и, возможно, разморозку российских активов, пишет газета.Ранее Рубио и Уиткофф провели рабочий обед с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Стороны также встретились с представителями ФРГ, Великобритании и Украины. Рубио заявил, что прибыл в Париж с единственной целью - продвинуться в достижении урегулирования на Украине. По информации агентства Блумберг, переговоры были посвящены главным образом переходу к прекращению огня и установлению прочного мира в кратчайшие сроки. В частности, как отмечается, американская сторона указала, что хочет добиться полного прекращения огня "в течение нескольких недель".Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
https://ria.ru/20250419/ssha-2012211027.html
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лондон, украина, киев, в мире, россия, марко рубио, стив уиткофф, владимир путин
Лондон, Украина, Киев, В мире, Россия, Марко Рубио, Стив Уиткофф, Владимир Путин
NYP: союзники Киева в Лондоне согласуют "план прекращения огня" на Украине

NYP: страны Запада хотят согласовать план прекращения огня на Украине в Лондоне

© AP Photo / Kirsty WigglesworthЛондон
Лондон - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Лондон. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Западные страны намерены на следующей неделе в Лондоне согласовать параметры предлагаемого ими соглашения по прекращению огня на Украине, сообщает газета New York Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации США.
"В ближайшую неделю в Лондоне мы хотим вынести решение относительно (плана - ред.) полного и всеобъемлющего прекращения огня... Затем цель будет состоять в том, чтобы провести (обсуждение) с россиянами и сказать: "Итак, это лучшее и окончательное предложение", - цитирует газета слова чиновника.
Переговоры по Украине в Париже - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
США разработали план мониторинга прекращения огня на Украине, пишут СМИ
Вчера, 00:38
Согласно собеседнику издания, министр обороны Украины Рустем Умеров заявил американским чиновникам, что Киев согласен с 90% положений мирного проекта президента США Дональда Трампа, представленного на этой неделе в Париже американским госсекретарем Марко Рубио.
Чиновник также добавил, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, чтобы привлечь РФ к участию в переговорах, может предложить Москве ослабление западных санкций и, возможно, разморозку российских активов, пишет газета.
Ранее Рубио и Уиткофф провели рабочий обед с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Стороны также встретились с представителями ФРГ, Великобритании и Украины. Рубио заявил, что прибыл в Париж с единственной целью - продвинуться в достижении урегулирования на Украине. По информации агентства Блумберг, переговоры были посвящены главным образом переходу к прекращению огня и установлению прочного мира в кратчайшие сроки. В частности, как отмечается, американская сторона указала, что хочет добиться полного прекращения огня "в течение нескольких недель".
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
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16 апреля, 11:26
 
ЛондонУкраинаКиевВ миреРоссияМарко РубиоСтив УиткоффВладимир Путин
 
 
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