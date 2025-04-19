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В Новосибирске отменили общегородской субботник - РИА Новости, 19.04.2025
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03:52 19.04.2025
https://ria.ru/20250419/novosibirsk-2012219420.html
В Новосибирске отменили общегородской субботник
В Новосибирске отменили общегородской субботник - РИА Новости, 19.04.2025
В Новосибирске отменили общегородской субботник
Общегородской субботник, запланированный на 19 апреля, перенесли на неделю из-за обрушившегося на город снегопада, сообщил мэр Максим Кудрявцев. РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T03:52:00+03:00
2025-04-19T03:52:00+03:00
общество
новосибирск
максим кудрявцев
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НОВОСИБИРСК, 19 апр - РИА Новости. Общегородской субботник, запланированный на 19 апреля, перенесли на неделю из-за обрушившегося на город снегопада, сообщил мэр Максим Кудрявцев. Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что сильный снегопад с ветром обрушился на Новосибирск в ночь на субботу. В городе типично зимняя погода. Температура воздуха около минус 5 градусов. "Сегодня в Новосибирске за окном зима - снег и сильный ветер. Очевидно, что проводить субботник в таких погодных условиях невозможно. Принял решение перенести городской субботник на 26 апреля", - написал градоначальник в своём Telegram-канале. По его словам, в течение следующей недели городские службы продолжат работу по уборке города. Кудрявцев попросил предприятия и организации города, как только улучшится погода, привести в порядок прилегающие территории. Во дворах домов жители могут обратиться за инвентарем для уборки в управляющие компании.
https://ria.ru/20250408/snegopad-2010116764.html
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общество, новосибирск, максим кудрявцев
Общество, Новосибирск, Максим Кудрявцев
В Новосибирске отменили общегородской субботник

В Новосибирске из-за снегопада на неделю перенесли общегородской субботник

© РИА Новости / Павел КомаровНовосибирск под снегом
Новосибирск под снегом - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / Павел Комаров
Новосибирск под снегом. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 19 апр - РИА Новости. Общегородской субботник, запланированный на 19 апреля, перенесли на неделю из-за обрушившегося на город снегопада, сообщил мэр Максим Кудрявцев.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что сильный снегопад с ветром обрушился на Новосибирск в ночь на субботу. В городе типично зимняя погода. Температура воздуха около минус 5 градусов.
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"Сегодня в Новосибирске за окном зима - снег и сильный ветер. Очевидно, что проводить субботник в таких погодных условиях невозможно. Принял решение перенести городской субботник на 26 апреля", - написал градоначальник в своём Telegram-канале.
По его словам, в течение следующей недели городские службы продолжат работу по уборке города. Кудрявцев попросил предприятия и организации города, как только улучшится погода, привести в порядок прилегающие территории. Во дворах домов жители могут обратиться за инвентарем для уборки в управляющие компании.
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ОбществоНовосибирскМаксим Кудрявцев
 
 
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