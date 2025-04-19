https://ria.ru/20250419/novosibirsk-2012219420.html

В Новосибирске отменили общегородской субботник

В Новосибирске отменили общегородской субботник - РИА Новости, 19.04.2025

В Новосибирске отменили общегородской субботник

Общегородской субботник, запланированный на 19 апреля, перенесли на неделю из-за обрушившегося на город снегопада, сообщил мэр Максим Кудрявцев. РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T03:52:00+03:00

2025-04-19T03:52:00+03:00

2025-04-19T03:52:00+03:00

общество

новосибирск

максим кудрявцев

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НОВОСИБИРСК, 19 апр - РИА Новости. Общегородской субботник, запланированный на 19 апреля, перенесли на неделю из-за обрушившегося на город снегопада, сообщил мэр Максим Кудрявцев. Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что сильный снегопад с ветром обрушился на Новосибирск в ночь на субботу. В городе типично зимняя погода. Температура воздуха около минус 5 градусов. "Сегодня в Новосибирске за окном зима - снег и сильный ветер. Очевидно, что проводить субботник в таких погодных условиях невозможно. Принял решение перенести городской субботник на 26 апреля", - написал градоначальник в своём Telegram-канале. По его словам, в течение следующей недели городские службы продолжат работу по уборке города. Кудрявцев попросил предприятия и организации города, как только улучшится погода, привести в порядок прилегающие территории. Во дворах домов жители могут обратиться за инвентарем для уборки в управляющие компании.

https://ria.ru/20250408/snegopad-2010116764.html

https://ria.ru/20250411/moskva-2010678496.html

новосибирск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, новосибирск, максим кудрявцев