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На юге Москвы мужчина напал на полицейских с газовым баллончиком - РИА Новости, 19.04.2025
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14:18 19.04.2025 (обновлено: 14:21 19.04.2025)
https://ria.ru/20250419/napadenie-2012265343.html
На юге Москвы мужчина напал на полицейских с газовым баллончиком
На юге Москвы мужчина напал на полицейских с газовым баллончиком - РИА Новости, 19.04.2025
На юге Москвы мужчина напал на полицейских с газовым баллончиком
Мужчина отказался выполнять требования полицейских и напал на них с газовым баллончиком на юге Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщил в субботу столичный... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T14:18:00+03:00
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Мужчина отказался выполнять требования полицейских и напал на них с газовым баллончиком на юге Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщил в субботу столичный главк СК РФ. В пресс-службе столичного главка МВД России уточнили, что сотрудники полиции остановили мужчину в рамках проведения розыскных мероприятий по ранее совершенному уголовному делу. Он повел себя агрессивно, отказался представиться и распылил на полицейских газовый баллончик, после чего попытался убежать, однако был задержан. Один из сотрудников позже обратился в больницу, отметили в пресс-службе. "По данным следствия, 16 апреля фигурант, находясь вблизи жилого дома, расположенного в 3-м Павелецком проезде в Москве, отказываясь выполнять законные требования сотрудников полиции, распылил в их лица жидкость из газового баллончика", - говорится в сообщении в Telegram-канале СК. Столичный главк добавил, что возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). "Фигурант задержан, с ним проведены следственные действия, ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - заключил СК.
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), москва
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Москва
На юге Москвы мужчина напал на полицейских с газовым баллончиком

СК завел дело после нападения мужчины на полицейских с баллончиком на юге Москвы

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Мужчина отказался выполнять требования полицейских и напал на них с газовым баллончиком на юге Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщил в субботу столичный главк СК РФ.
В пресс-службе столичного главка МВД России уточнили, что сотрудники полиции остановили мужчину в рамках проведения розыскных мероприятий по ранее совершенному уголовному делу. Он повел себя агрессивно, отказался представиться и распылил на полицейских газовый баллончик, после чего попытался убежать, однако был задержан. Один из сотрудников позже обратился в больницу, отметили в пресс-службе.
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"По данным следствия, 16 апреля фигурант, находясь вблизи жилого дома, расположенного в 3-м Павелецком проезде в Москве, отказываясь выполнять законные требования сотрудников полиции, распылил в их лица жидкость из газового баллончика", - говорится в сообщении в Telegram-канале СК.
Столичный главк добавил, что возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).
"Фигурант задержан, с ним проведены следственные действия, ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - заключил СК.
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