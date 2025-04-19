https://ria.ru/20250419/muzei-2012249433.html

В Канаде сгорел музей украинской культуры

В Канаде сгорел музей украинской культуры - РИА Новости, 19.04.2025

В Канаде сгорел музей украинской культуры

В Канаде сгорел музей наследия украинской культуры под открытым небом, сообщила местная полиция. РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T12:18:00+03:00

2025-04-19T12:18:00+03:00

2025-04-19T15:21:00+03:00

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В Канаде сгорел музей наследия украинской культуры под открытым небом, сообщила местная полиция. "Огонь распространился на строения в деревне культурного наследия Украины", — говорится в публикации на странице Королевской канадской конной полиции в провинции Альберта в Facebook*.Ведомство рассказало о природных пожарах в районе города Эдмонтон, началась эвакуация людей, проживающих севернее пострадавшего культурного центра. Согласно информации из открытых источников, деревня украинского наследия — музей под открытым небом, в котором актеры-реконструкторы воссоздают жизнь переселенцев в период с 1899 по 1930 год. На территорию музея перенесли и отреставрировали исторические здания из близлежащих населенных пунктов. * Компания Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250104/upts-1992504997.html

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альберта, канада, эдмонтон, в мире