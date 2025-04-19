https://ria.ru/20250419/mukha-2012224968.html

В Мексике выявили первый случай заражения человека личинкой мясной мухи

В Мексике выявили первый случай заражения человека личинкой мясной мухи - РИА Новости, 19.04.2025

В Мексике выявили первый случай заражения человека личинкой мясной мухи

Министерство здравоохранения Мексики зафиксировало первый случай заражения человека миазом, вызванным личинкой мясной мухи Cochliomyia hominivorax, сообщает... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T06:29:00+03:00

2025-04-19T06:29:00+03:00

2025-04-19T06:32:00+03:00

в мире

здоровье - общество

мексика

панама

коста-рика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149331/58/1493315828_0:49:801:499_1920x0_80_0_0_4cdcc75ba49a3601d556c6a3bf62812e.jpg

МЕХИКО, 19 апр — РИА Новости. Министерство здравоохранения Мексики зафиксировало первый случай заражения человека миазом, вызванным личинкой мясной мухи Cochliomyia hominivorax, сообщает дирекция эпидемиологии ведомства в соцсети Х."Случай был зарегистрирован у 77-летней женщины, проживающей в муниципалитете Акакойагуа штат Чиапас ... На данный момент пациентка находится в стабильном состоянии, получает антибиотикотерапию и продолжает лечение в городской больнице высокой специализации в Тапачуле", — говорится в публикации.По данным медиков, это единичный случай и других заражений у людей не выявлено.Миаз, вызываемый Cochliomyia hominivorax, представляет собой паразитарное заболевание, поражающее преимущественно крупный рогатый скот, но в редких случаях способно передаваться человеку.Министерства сельского хозяйства и здравоохранения начали совместное обучение местного персонала по контролю и предотвращению миаза. В мероприятиях участвуют специалисты Национальной службы санитарного контроля и качества агропищевой продукции. Кроме того, в районе проживания заболевшей развернута эпидемиологическая бригада, осуществляющая санитарный надзор, просветительскую работу и меры по локализации инфекции.Распространение мясной мухи в американском регионе представляет серьезную угрозу животноводству и теплокровным животным в целом, включая человека. В 2024 году вспышки кохлиомиаза у скота выявили в Панаме, Коста-Рике, Никарагуа, и Гондурасе, а Гватемала из-за этого ввела двухгодичный режим чрезвычайной ситуации в ветеринарном здравоохранении.

https://ria.ru/20250326/kleschi-1749300197.html

https://ria.ru/20200517/1571563796.html

мексика

панама

коста-рика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, здоровье - общество, мексика, панама, коста-рика