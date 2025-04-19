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В Мексике выявили первый случай заражения человека личинкой мясной мухи
В Мексике выявили первый случай заражения человека личинкой мясной мухи - РИА Новости, 19.04.2025
В Мексике выявили первый случай заражения человека личинкой мясной мухи
Министерство здравоохранения Мексики зафиксировало первый случай заражения человека миазом, вызванным личинкой мясной мухи Cochliomyia hominivorax, сообщает... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T06:29:00+03:00
2025-04-19T06:29:00+03:00
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МЕХИКО, 19 апр — РИА Новости. Министерство здравоохранения Мексики зафиксировало первый случай заражения человека миазом, вызванным личинкой мясной мухи Cochliomyia hominivorax, сообщает дирекция эпидемиологии ведомства в соцсети Х."Случай был зарегистрирован у 77-летней женщины, проживающей в муниципалитете Акакойагуа штат Чиапас ... На данный момент пациентка находится в стабильном состоянии, получает антибиотикотерапию и продолжает лечение в городской больнице высокой специализации в Тапачуле", — говорится в публикации.По данным медиков, это единичный случай и других заражений у людей не выявлено.Миаз, вызываемый Cochliomyia hominivorax, представляет собой паразитарное заболевание, поражающее преимущественно крупный рогатый скот, но в редких случаях способно передаваться человеку.Министерства сельского хозяйства и здравоохранения начали совместное обучение местного персонала по контролю и предотвращению миаза. В мероприятиях участвуют специалисты Национальной службы санитарного контроля и качества агропищевой продукции. Кроме того, в районе проживания заболевшей развернута эпидемиологическая бригада, осуществляющая санитарный надзор, просветительскую работу и меры по локализации инфекции.Распространение мясной мухи в американском регионе представляет серьезную угрозу животноводству и теплокровным животным в целом, включая человека. В 2024 году вспышки кохлиомиаза у скота выявили в Панаме, Коста-Рике, Никарагуа, и Гондурасе, а Гватемала из-за этого ввела двухгодичный режим чрезвычайной ситуации в ветеринарном здравоохранении.
https://ria.ru/20250326/kleschi-1749300197.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, здоровье - общество, мексика, панама, коста-рика
В мире, Здоровье - Общество, Мексика, Панама, Коста-Рика
В Мексике выявили первый случай заражения человека личинкой мясной мухи
Минздрав Мексики сообщил о первом случае заражения человека личинкой мясной мухи
МЕХИКО, 19 апр — РИА Новости.
Министерство здравоохранения Мексики зафиксировало первый случай заражения человека миазом, вызванным личинкой мясной мухи Cochliomyia hominivorax, сообщает дирекция эпидемиологии ведомства в соцсети Х
.
"Случай был зарегистрирован у 77-летней женщины, проживающей в муниципалитете Акакойагуа штат Чиапас ... На данный момент пациентка находится в стабильном состоянии, получает антибиотикотерапию и продолжает лечение в городской больнице высокой специализации в Тапачуле", — говорится в публикации.
По данным медиков, это единичный случай и других заражений у людей не выявлено.
Миаз, вызываемый Cochliomyia hominivorax, представляет собой паразитарное заболевание, поражающее преимущественно крупный рогатый скот, но в редких случаях способно передаваться человеку.
Министерства сельского хозяйства и здравоохранения начали совместное обучение местного персонала по контролю и предотвращению миаза. В мероприятиях участвуют специалисты Национальной службы санитарного контроля и качества агропищевой продукции. Кроме того, в районе проживания заболевшей развернута эпидемиологическая бригада, осуществляющая санитарный надзор, просветительскую работу и меры по локализации инфекции.
Распространение мясной мухи в американском регионе представляет серьезную угрозу животноводству и теплокровным животным в целом, включая человека. В 2024 году вспышки кохлиомиаза у скота выявили в Панаме
, Коста-Рике
, Никарагуа
, и Гондурасе
, а Гватемала
из-за этого ввела двухгодичный режим чрезвычайной ситуации в ветеринарном здравоохранении.