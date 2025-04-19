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Москвичка перенервничала из-за шума труб и обматерила сотрудников ЖКХ - РИА Новости, 19.04.2025
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15:14 19.04.2025 (обновлено: 15:15 19.04.2025)
https://ria.ru/20250419/moskvichka-2012272522.html
Москвичка перенервничала из-за шума труб и обматерила сотрудников ЖКХ
Москвичка перенервничала из-за шума труб и обматерила сотрудников ЖКХ - РИА Новости, 19.04.2025
Москвичка перенервничала из-за шума труб и обматерила сотрудников ЖКХ
Суд в Москве оштрафовал на пять тысяч рублей местную жительницу, отправившую письмо с нецензурной лексикой в ГБУ "Жилищник района Щукино": в нем женщина... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T15:14:00+03:00
2025-04-19T15:15:00+03:00
жкх
жилищник
россия
общество
москва
происшествия
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Суд в Москве оштрафовал на пять тысяч рублей местную жительницу, отправившую письмо с нецензурной лексикой в ГБУ "Жилищник района Щукино": в нем женщина жаловалась на вибрацию и гул в доме от системы отопления, говорится в постановлении суда, копия которого есть у РИА Новости. Из него следует, что на электронную почту "Жилищника" пришло письмо с неприличными высказываниями, "противоречащими общепринятым нормам морали и нравственности", в котором была и ненормативная лексика. Директор учреждения после этого обратился в прокуратуру, протокол был составлен по административной статье об оскорблении. Отправительница письма пояснила в суде, что долгое время испытывает стресс из-за вибрации в доме: из-за проблем со сном она не сдержалась и выразила свое негодование в письме в "Жилищник", чьи сотрудники, по мнению женщины, никак на ее обращения не реагировали. Суд установил, что высказанные оскорбления умаляют честь и достоинство потерпевшей стороны, содержат негативную и унизительную оценку личности, противоречат принятым в обществе нормам нравственности и морали. Москвичку оштрафовали на 5 тысяч рублей – это минимальная планка по статье, которая предусматривает санкцию в размере до 10 тысяч. В беседе с РИА Новости женщина подтвердила, что действительно разозлилась из-за состояния дома и "отписок". "В нашем доме все системы в неудовлетворительном состоянии, это все отражено в заключениях, но капремонт почему-то перенесли. Дело в том, что, когда увеличивают циркуляцию в системе отопления, особенно в морозы, гул и вибрация становятся такими сильными, что невозможно спать", - рассказала она. По словам женщины, у нее случился нервный срыв, потому она и решилась на такое письмо, а также отправила аналогичное в управу (но там проявили снисхождение). Отдельно она подчеркнула, что нецензурной лексики в тексте было немного.
https://ria.ru/20250418/shtrafy-2011941346.html
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жкх, жилищник, россия, общество, москва, происшествия
ЖКХ, Жилищник, Россия, Общество, Москва, Происшествия
Москвичка перенервничала из-за шума труб и обматерила сотрудников ЖКХ

Москвичку оштрафовали за ругань на сотрудников ЖКХ из-за шума труб

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкТрубы системы отопления в подвале жилого дома
Трубы системы отопления в подвале жилого дома - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Трубы системы отопления в подвале жилого дома. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Суд в Москве оштрафовал на пять тысяч рублей местную жительницу, отправившую письмо с нецензурной лексикой в ГБУ "Жилищник района Щукино": в нем женщина жаловалась на вибрацию и гул в доме от системы отопления, говорится в постановлении суда, копия которого есть у РИА Новости.
Из него следует, что на электронную почту "Жилищника" пришло письмо с неприличными высказываниями, "противоречащими общепринятым нормам морали и нравственности", в котором была и ненормативная лексика. Директор учреждения после этого обратился в прокуратуру, протокол был составлен по административной статье об оскорблении.
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Отправительница письма пояснила в суде, что долгое время испытывает стресс из-за вибрации в доме: из-за проблем со сном она не сдержалась и выразила свое негодование в письме в "Жилищник", чьи сотрудники, по мнению женщины, никак на ее обращения не реагировали.
Суд установил, что высказанные оскорбления умаляют честь и достоинство потерпевшей стороны, содержат негативную и унизительную оценку личности, противоречат принятым в обществе нормам нравственности и морали. Москвичку оштрафовали на 5 тысяч рублей – это минимальная планка по статье, которая предусматривает санкцию в размере до 10 тысяч.
В беседе с РИА Новости женщина подтвердила, что действительно разозлилась из-за состояния дома и "отписок".
"В нашем доме все системы в неудовлетворительном состоянии, это все отражено в заключениях, но капремонт почему-то перенесли. Дело в том, что, когда увеличивают циркуляцию в системе отопления, особенно в морозы, гул и вибрация становятся такими сильными, что невозможно спать", - рассказала она.
По словам женщины, у нее случился нервный срыв, потому она и решилась на такое письмо, а также отправила аналогичное в управу (но там проявили снисхождение). Отдельно она подчеркнула, что нецензурной лексики в тексте было немного.
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