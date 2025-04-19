https://ria.ru/20250419/moskva-2012252826.html

Более 650 пожарных обеспечат безопасность пасхальных богослужений в Москве

Более 650 пожарных обеспечат безопасность пасхальных богослужений в Москве - РИА Новости, 19.04.2025

Более 650 пожарных обеспечат безопасность пасхальных богослужений в Москве

Более 650 пожарных, спасателей и добровольцев будут обеспечивать пожарную безопасность пасхальных богослужений в столице, сообщил журналистам заммэра Москвы по... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T13:03:00+03:00

2025-04-19T13:03:00+03:00

2025-04-19T13:03:00+03:00

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Более 650 пожарных, спасателей и добровольцев будут обеспечивать пожарную безопасность пасхальных богослужений в столице, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Вопросы обеспечения пожарной безопасности во время праздничных богослужений по случаю Светлой Пасхи находятся на особом контроле. В ночь с 19 на 20 апреля в почти 500 храмах, церквях и монастырях будут дежурить свыше 520 сотрудников столичного пожарно-спасательного гарнизона и порядка 130 добровольцев", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что в преддверии праздника был реализован комплекс мероприятий, направленный на повышение уровня пожарной безопасности религиозных объектов. "Сотрудники МЧС провели профилактические беседы с верующими и священнослужителями, напомнили им о мерах безопасности при обращении с источниками открытого огня и порядке использования первичных средств пожаротушения. Была проведена проверка доступности путей эвакуации, работоспособности систем пожарной автоматики, возможности беспрепятственного проезда к зданиям пожарной техники", - добавил Бирюков.

https://ria.ru/20250419/moskva-2012211251.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)