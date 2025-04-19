Более 650 пожарных обеспечат безопасность пасхальных богослужений в Москве
В Москве на Пасху будут дежурить более 650 пожарных, спасателей и добровольцев
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудники противопожарной службы МЧС РФ ликвидируют последствия пожара в здании консерватории имени П. И. Чайковского в Москве
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ ликвидируют последствия пожара в здании консерватории имени П. И. Чайковского в Москве
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Более 650 пожарных, спасателей и добровольцев будут обеспечивать пожарную безопасность пасхальных богослужений в столице, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Вопросы обеспечения пожарной безопасности во время праздничных богослужений по случаю Светлой Пасхи находятся на особом контроле. В ночь с 19 на 20 апреля в почти 500 храмах, церквях и монастырях будут дежурить свыше 520 сотрудников столичного пожарно-спасательного гарнизона и порядка 130 добровольцев", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что в преддверии праздника был реализован комплекс мероприятий, направленный на повышение уровня пожарной безопасности религиозных объектов.
"Сотрудники МЧС провели профилактические беседы с верующими и священнослужителями, напомнили им о мерах безопасности при обращении с источниками открытого огня и порядке использования первичных средств пожаротушения. Была проведена проверка доступности путей эвакуации, работоспособности систем пожарной автоматики, возможности беспрепятственного проезда к зданиям пожарной техники", - добавил Бирюков.