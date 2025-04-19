Рейтинг@Mail.ru
Более 650 пожарных обеспечат безопасность пасхальных богослужений в Москве - РИА Новости, 19.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:03 19.04.2025
https://ria.ru/20250419/moskva-2012252826.html
Более 650 пожарных обеспечат безопасность пасхальных богослужений в Москве
Более 650 пожарных обеспечат безопасность пасхальных богослужений в Москве - РИА Новости, 19.04.2025
Более 650 пожарных обеспечат безопасность пасхальных богослужений в Москве
Более 650 пожарных, спасателей и добровольцев будут обеспечивать пожарную безопасность пасхальных богослужений в столице, сообщил журналистам заммэра Москвы по... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T13:03:00+03:00
2025-04-19T13:03:00+03:00
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155128/32/1551283286_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3211834df6b05847fec82678d74365e7.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Более 650 пожарных, спасателей и добровольцев будут обеспечивать пожарную безопасность пасхальных богослужений в столице, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Вопросы обеспечения пожарной безопасности во время праздничных богослужений по случаю Светлой Пасхи находятся на особом контроле. В ночь с 19 на 20 апреля в почти 500 храмах, церквях и монастырях будут дежурить свыше 520 сотрудников столичного пожарно-спасательного гарнизона и порядка 130 добровольцев", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что в преддверии праздника был реализован комплекс мероприятий, направленный на повышение уровня пожарной безопасности религиозных объектов. "Сотрудники МЧС провели профилактические беседы с верующими и священнослужителями, напомнили им о мерах безопасности при обращении с источниками открытого огня и порядке использования первичных средств пожаротушения. Была проведена проверка доступности путей эвакуации, работоспособности систем пожарной автоматики, возможности беспрепятственного проезда к зданиям пожарной техники", - добавил Бирюков.
https://ria.ru/20250419/moskva-2012211251.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155128/32/1551283286_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_62605529fe3c5bc6a74c6355ea0d8625.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Более 650 пожарных обеспечат безопасность пасхальных богослужений в Москве

В Москве на Пасху будут дежурить более 650 пожарных, спасателей и добровольцев

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудники противопожарной службы МЧС РФ ликвидируют последствия пожара в здании консерватории имени П. И. Чайковского в Москве
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ ликвидируют последствия пожара в здании консерватории имени П. И. Чайковского в Москве - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ ликвидируют последствия пожара в здании консерватории имени П. И. Чайковского в Москве
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Более 650 пожарных, спасателей и добровольцев будут обеспечивать пожарную безопасность пасхальных богослужений в столице, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Вопросы обеспечения пожарной безопасности во время праздничных богослужений по случаю Светлой Пасхи находятся на особом контроле. В ночь с 19 на 20 апреля в почти 500 храмах, церквях и монастырях будут дежурить свыше 520 сотрудников столичного пожарно-спасательного гарнизона и порядка 130 добровольцев", - рассказал Бирюков.
Метрополитен - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
В Москве в пасхальную ночь продлят работу городского транспорта
Вчера, 00:38
Заместитель мэра подчеркнул, что в преддверии праздника был реализован комплекс мероприятий, направленный на повышение уровня пожарной безопасности религиозных объектов.
"Сотрудники МЧС провели профилактические беседы с верующими и священнослужителями, напомнили им о мерах безопасности при обращении с источниками открытого огня и порядке использования первичных средств пожаротушения. Была проведена проверка доступности путей эвакуации, работоспособности систем пожарной автоматики, возможности беспрепятственного проезда к зданиям пожарной техники", - добавил Бирюков.
 
Городское хозяйство МосквыМоскваПетр БирюковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала