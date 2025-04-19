https://ria.ru/20250419/moskva-2012211251.html

В Москве в пасхальную ночь продлят работу городского транспорта

В Москве в пасхальную ночь продлят работу городского транспорта - РИА Новости, 19.04.2025

В Москве в пасхальную ночь продлят работу городского транспорта

Работа городского транспорта будет продлена в Москве в ночь с субботы на воскресенье в связи с проведением пасхальных богослужений. РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T00:38:00+03:00

2025-04-19T00:38:00+03:00

2025-04-19T00:38:00+03:00

москва

сергей собянин

русская православная церковь

московское центральное кольцо (мцк)

общество

пасха

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Работа городского транспорта будет продлена в Москве в ночь с субботы на воскресенье в связи с проведением пасхальных богослужений. Пасху, или Воскресение Христово, в РПЦ встретят в воскресенье. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в пасхальную ночь метро и МЦК будут открыты для входа до двух часов ночи. Во время праздничных богослужений рядом с крупнейшими храмами - на станциях "Кропоткинская" и "Бауманская" - будут дежурить инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров. Кроме того, около 150 маршрутов наземного транспорта будут перевозить пассажиров до 3.30. В обычном режиме работают 18 регулярных ночных маршрутов. Также более 590 автобусов выйдут на бесплатные маршруты до кладбищ Москвы в выходные. Экспресс-маршруты до городских кладбищ получат номера Э, Э1, Э2 и Э3. Бесплатно транспортом можно воспользоваться в субботу и воскресенье с 9.00 до 19.00.

https://ria.ru/20250419/moskva-2012210093.html

https://ria.ru/20250418/paskha-1858675417.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, сергей собянин, русская православная церковь, московское центральное кольцо (мцк), общество, пасха