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В Москве в пасхальную ночь продлят работу городского транспорта - РИА Новости, 19.04.2025
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00:38 19.04.2025
https://ria.ru/20250419/moskva-2012211251.html
В Москве в пасхальную ночь продлят работу городского транспорта
В Москве в пасхальную ночь продлят работу городского транспорта - РИА Новости, 19.04.2025
В Москве в пасхальную ночь продлят работу городского транспорта
Работа городского транспорта будет продлена в Москве в ночь с субботы на воскресенье в связи с проведением пасхальных богослужений. РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T00:38:00+03:00
2025-04-19T00:38:00+03:00
москва
сергей собянин
русская православная церковь
московское центральное кольцо (мцк)
общество
пасха
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Работа городского транспорта будет продлена в Москве в ночь с субботы на воскресенье в связи с проведением пасхальных богослужений. Пасху, или Воскресение Христово, в РПЦ встретят в воскресенье. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в пасхальную ночь метро и МЦК будут открыты для входа до двух часов ночи. Во время праздничных богослужений рядом с крупнейшими храмами - на станциях "Кропоткинская" и "Бауманская" - будут дежурить инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров. Кроме того, около 150 маршрутов наземного транспорта будут перевозить пассажиров до 3.30. В обычном режиме работают 18 регулярных ночных маршрутов. Также более 590 автобусов выйдут на бесплатные маршруты до кладбищ Москвы в выходные. Экспресс-маршруты до городских кладбищ получат номера Э, Э1, Э2 и Э3. Бесплатно транспортом можно воспользоваться в субботу и воскресенье с 9.00 до 19.00.
https://ria.ru/20250419/moskva-2012210093.html
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москва, сергей собянин, русская православная церковь, московское центральное кольцо (мцк), общество, пасха
Москва, Сергей Собянин, Русская православная церковь, Московское центральное кольцо (МЦК), Общество, Пасха
В Москве в пасхальную ночь продлят работу городского транспорта

В Москве в ночь с субботы на воскресенье продлят работу городского транспорта

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМетрополитен
Метрополитен - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Работа городского транспорта будет продлена в Москве в ночь с субботы на воскресенье в связи с проведением пасхальных богослужений.
Пасху, или Воскресение Христово, в РПЦ встретят в воскресенье.
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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в пасхальную ночь метро и МЦК будут открыты для входа до двух часов ночи. Во время праздничных богослужений рядом с крупнейшими храмами - на станциях "Кропоткинская" и "Бауманская" - будут дежурить инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров.
Кроме того, около 150 маршрутов наземного транспорта будут перевозить пассажиров до 3.30. В обычном режиме работают 18 регулярных ночных маршрутов.
Также более 590 автобусов выйдут на бесплатные маршруты до кладбищ Москвы в выходные. Экспресс-маршруты до городских кладбищ получат номера Э, Э1, Э2 и Э3. Бесплатно транспортом можно воспользоваться в субботу и воскресенье с 9.00 до 19.00.
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