https://ria.ru/20250419/moskva-2012210093.html

В Москве стартует фестиваль "Пасхальный дар"

В Москве стартует фестиваль "Пасхальный дар" - РИА Новости, 19.04.2025

В Москве стартует фестиваль "Пасхальный дар"

Фестиваль "Пасхальный дар" стартует в Москве в субботу, он продлится по 30 апреля, гостей ждут театральные постановки, концерты и благотворительные акции. РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T00:23:00+03:00

2025-04-19T00:23:00+03:00

2025-04-19T00:23:00+03:00

религия

москва

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Фестиваль "Пасхальный дар" стартует в Москве в субботу, он продлится по 30 апреля, гостей ждут театральные постановки, концерты и благотворительные акции. Как сообщал мэр Сергей Собянин, гостей будут ждать на прихрамовых территориях и фестивальных площадках по всему городу. Посетители смогут приобрести товары НКО и тем самым помочь их подопечным. В домики добра "Москва помогает" по сбору гуманитарной помощи все желающие смогут передать подарки участникам СВО и детям из новых регионов. Гостям фестиваля предложат выбрать питомца и помочь животным из приютов в рамках проекта "Четвероногий друг". Также в воскресенье в 16.00 на сцене на улице Адмирала Руднева, владение 8, выступит инклюзивный театр "Чайки" со спектаклем "Между двух стульев". В это же время на сцене, расположенной на Ореховом бульваре, владение 24, строение 1, выступят артисты Московского детского театра марионеток с кукольным спектаклем "Теремок". Торжественное открытие на прихрамовых площадках планируется в храме Троицы Живоначальной в Свиблове в день Светлой Пасхи. В нем примут участие художники московских школ искусств, которые распишут арт-объекты - двухметровые модели пасхальных яиц. Для прихожан и гостей праздника будут организованы тематические мастер-классы. Празднование продолжится на других площадках фестиваля, посетителей приглашают еще в семь храмов Москвы, среди которых Богоявленский кафедральный собор в Елохове, храм иконы Божией Матери "Живоносный Источник" в Царицыне, храм Живоначальной Троицы в Хорошеве, храм Преподобного Сергия Радонежского в Солнцеве, где для гостей будут организованы тематические мастер-классы и праздничные концерты. Также запланированы около 1,5 тысячи мастер-классов для детей и взрослых - от кулинарных до творческих. Участники научатся печь традиционные куличи и создавать уникальные сувениры. В честь праздника около церквей и храмов, на улицах и площадях установили около 300 объемно-декоративных и световых конструкций. Это – пасхальные яйца и венки, световые арки и деревья. У Храма Христа Спасителя установили большое пасхальное яйцо, украшенное яркими цветами и буквами "ХВ". На площадках у здания появился 30-метровый "цветущий" тоннель.

https://ria.ru/20250418/paskha-1864345722.html

https://ria.ru/20250418/paskha-1858675417.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, сергей собянин, сергий радонежский, религиозные праздники, религия