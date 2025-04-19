https://ria.ru/20250419/moskva-2012209945.html

Ефимов: в районе Преображенское в рамках КРТ построят жилой квартал

Ефимов: в районе Преображенское в рамках КРТ построят жилой квартал - РИА Новости, 19.04.2025

Ефимов: в районе Преображенское в рамках КРТ построят жилой квартал

Жилой квартал построят на востоке Москвы в районе Преображенское в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T12:12:00+03:00

2025-04-19T12:12:00+03:00

2025-04-19T12:12:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

максим гаман

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Жилой квартал построят на востоке Москвы в районе Преображенское в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Благоустроенный жилой квартал появится в районе Преображенское по адресу: улица Краснобогатырская, владение 89. Здесь планируется реорганизовать участок площадью 3,96 гектара по программе КРТ. На первых этажах жилых домов оборудуют помещения для работы магазинов, кафе, ресторанов и сервисных служб", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что в развитие площадки вложат 38,3 миллиарда рублей, ежегодный бюджетный эффект составит 124,1 миллиона рублей. После реализации проекта в Москве появится 500 рабочих мест для горожан.В свою очередь министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества столицы Максим Гаман отметил, что рядом с жилым кварталом находится станция метро "Преображенская площадь". Кроме того, рядом с домами появятся спортивные и детские площадки, специалисты проложат локальные дороги.

https://ria.ru/20250418/moskva-2011941181.html

https://ria.ru/20250416/efimov-2011484739.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, градостроительный комплекс москвы