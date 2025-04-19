Ефимов: в районе Преображенское в рамках КРТ построят жилой квартал
Ефимов: жилой квартал построят в районе Преображенское в рамках программы КРТ
© Комплекс градостроительной политики и строительства МоскваЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Комплекс градостроительной политики и строительства Москва
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Жилой квартал построят на востоке Москвы в районе Преображенское в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Благоустроенный жилой квартал появится в районе Преображенское по адресу: улица Краснобогатырская, владение 89. Здесь планируется реорганизовать участок площадью 3,96 гектара по программе КРТ. На первых этажах жилых домов оборудуют помещения для работы магазинов, кафе, ресторанов и сервисных служб", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что в развитие площадки вложат 38,3 миллиарда рублей, ежегодный бюджетный эффект составит 124,1 миллиона рублей. После реализации проекта в Москве появится 500 рабочих мест для горожан.
В свою очередь министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества столицы Максим Гаман отметил, что рядом с жилым кварталом находится станция метро "Преображенская площадь". Кроме того, рядом с домами появятся спортивные и детские площадки, специалисты проложат локальные дороги.