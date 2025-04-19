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Москалькова назвала пасхальное перемирие гуманным и милосердным шагом
Москалькова назвала пасхальное перемирие гуманным и милосердным шагом - РИА Новости, 19.04.2025
Москалькова назвала пасхальное перемирие гуманным и милосердным шагом
Пасхальное перемирие, предложенное президентом РФ Владимиром Путиным, - гуманный и милосердный шаг, удивительно, что Украина его не поддержала, Владимир... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T23:53:00+03:00
2025-04-19T23:53:00+03:00
2025-04-19T23:53:00+03:00
россия
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владимир зеленский
татьяна москалькова
владимир путин
общество
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Пасхальное перемирие, предложенное президентом РФ Владимиром Путиным, - гуманный и милосердный шаг, удивительно, что Украина его не поддержала, Владимир Зеленский обязан это сделать ради своего народа, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. "Трудно передать словами, насколько это гуманный, милосердный шаг, и удивительно, что до сих пор мы не слышим с противоположной стороны, со стороны Украины, поддержки", - сказала Москалькова журналистам. Она отметила, что российская сторона надеется, что "здравый смысл должен возобладать". "И ради украинских семей, ради тех родных и близких, которые ждут возвращения и спасения своих людей, конечно, он (Зеленский - ред.) просто обязан поддержать эту инициативу", - добавила она.
https://ria.ru/20250419/peremirie-2012322241.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина, владимир зеленский, татьяна москалькова, владимир путин, общество
Россия, Украина, Владимир Зеленский, Татьяна Москалькова, Владимир Путин, Общество
Москалькова назвала пасхальное перемирие гуманным и милосердным шагом
Москалькова: Зеленский обязан поддержать пасхальное перемирие ради народа