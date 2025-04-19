https://ria.ru/20250419/moldaviya-2012278370.html

Иорданский историк рассказал, чем опасна ситуация с архиепископом Маркеллом

Иорданский историк рассказал, чем опасна ситуация с архиепископом Маркеллом - РИА Новости, 19.04.2025

Иорданский историк рассказал, чем опасна ситуация с архиепископом Маркеллом

Действия молдавских властей, подобные запрету архиепископу Бельцкому и Фэлештскому Молдавской православной церкви Маркеллу вылететь из аэропорта Кишинева в... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T16:08:00+03:00

2025-04-19T16:08:00+03:00

2025-04-19T16:08:00+03:00

религия

молдавия

задержание архиепископа маркелла в молдавии

архиепископ бельцкий и фалештский маркелл

религия

кишинев

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Действия молдавских властей, подобные запрету архиепископу Бельцкому и Фэлештскому Молдавской православной церкви Маркеллу вылететь из аэропорта Кишинева в Израиль за Благодатным огнем, политизированы и могут привести к расколу внутри молдавского общества, заявил РИА Новости иорданский эксперт в области истории православия Якуб Асайд. В пятницу архиепископа Маркелла вновь не пустили в Израиль за Благодатным огнем, ранее в четверг он уже пытался вылететь, однако был задержан в аэропорту Кишинёва для дополнительной проверки, из-за чего опоздал на рейс. В Русской православной церкви (РПЦ) назвали эти действия молдавских властей нарушением религиозной свободы, которое может лишить верующих Благодатного огня, и призвали расследовать этот инцидент. "Мы не знаем, в каком направлении движется ситуация в Молдове, но церкви нужно провести соборы, чтобы решить проблемы, которые Запад использует политически для разрушения господства Третьего Рима - Московского престола, который сегодня рассматривается православным миром как самая сильная духовная власть, после утраты Римом и Константинополем такого статуса в прошлые века", - сказал РИА Новости Асайд. Иорданский историк отметил, что в случае повторения подобных провокационных действий в отношении представителей митрополии Молдавии ситуация может привести к серьезным последствиям внутри самого молдавского общества. "Если противостояние продолжится, Молдова столкнется с внутренним конфликтом, который в среднесрочной перспективе может привести к разделению, а также к возможной внутренней войне", - пояснил он. По мнению Асайда, целью задержание архиепископа Бельцкого и Фэлештского Молдавской православной церкви Маркелла является попытка представить представителя Румынской церкви как того, кто приносит священный огонь из Храма Гроба Господня в Иерусалиме, и подтолкнуть народ Молдавии к тому, чтобы искать свет, жизнь и веру у Румынской церкви, а не у исторической Молдавской церкви, которая подчиняется Московскому патриархату. Историк напомнил, что Русская православная церковь является патриархатом, к которому относится архиепископия в Молдавии, однако в 1992 году Румынский патриархат создал Бессарабскую церковь, у которой также есть архиепископия. "Но история православия в Молдове тесно связана с историей и наследием Русской церкви, что проявляется в архитектуре храмов, религиозных обрядах и церковной иерархии",- добавил он. "Церковные последствия могут привести к проблемам между Московским и Румынским патриархатами из-за нападок второго на первый, как это было с Константинопольским патриархатом при признании отколовшейся церкви на Украине. Но я думаю, что у Румынского патриархата нет интереса вступать в конфликт с Московским патриархатом, так как разрыв отношений затрудняет обмен и взаимное уважение между церквями", - заключил Асайд. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой частью Русской православной церкви, - кишиневские власти фактически не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу вылететь в Израиль за Благодатным огнем, устроив ему до вылета самолета проверку. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", "Ленты.ру", "Правды.ру", агентства "Регнум", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

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https://ria.ru/20250418/moldaviya-2012054497.html

https://ria.ru/20250418/episkop-2012202086.html

https://ria.ru/20250418/moldaviya-2012115597.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

молдавия, задержание архиепископа маркелла в молдавии, архиепископ бельцкий и фалештский маркелл, религия, кишинев