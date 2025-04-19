МИД России прокомментировал ситуацию с молдавским архиепископом Маркеллом
МИД РФ связал ситуацию с архиепископом Маркеллом с антинародным курсом Кишинева
Здание МИД. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Лишение архиепископа Бельцкого и Фалештского Маркелла возможности вылететь из Кишинева за Благодатным огнем — проявление антинародного курса властей Молдавии, сообщил спецпредставитель главы МИД по вопросам сотрудничества в области соблюдения права на свободу вероисповедания, заявил посол по особым поручениям Геннадий Аскальдович.
"Расцениваем данный преднамеренный шаг, вызвавший в самой Молдавии и за ее пределами широкий негативный резонанс, как очередное проявление антинародного курса молдавских правителей, их политики двойных стандартов. <...> Призываем международные структуры обратить внимание на случившееся и дать принципиальную оценку возмутительным действиям молдавских властей", — отметил дипломат.
Аскальдович добавил, что действия Кишинева по отношению к Маркеллу — злостный выпад против канонической Православной церкви Молдовы, к которой принадлежат около 70% верующих в стране, и попытка разрушить единство православного мира на молдавской территории.
Архиепископа Маркелла дважды за последние дни не выпустили в Израиль для участия в церемонии схождения Благодатного огня. В РПЦ назвали случившееся нарушением религиозной свободы и призвали расследовать инцидент.
Священнослужитель уточнил, что Благодатный огонь в Молдавию доставит другая группа священников.
Архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл — представитель Молдавской православной церкви, являющейся самоуправляемой частью РПЦ. Она объединяет 70 процентов жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1,3 тысячи приходов. С 1992 года в Молдавии действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви, в ней насчитывается 291 приход и 10-20 процентов православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) не раз выражал сожаление, что нынешние власти избегают диалога с Молдавской православной церковью.
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Усиленные досмотры пассажиров под наблюдением вооруженных полицейских начались в аэропорту Кишинева в апреле прошлого года. Под особым контролем —представители оппозиционного блока "Победа", общественники и политики, возвращающиеся из России.
По мнению оппозиции, такие меры применяют к тем, кто не согласен с действиями молдавских властей. Так, в конце марта там задержали главу Гагаузии Евгению Гуцул, которую суд затем отправил под домашний арест.