https://ria.ru/20250419/moldaviya-2012247635.html

МИД России прокомментировал ситуацию с молдавским архиепископом Маркеллом

МИД России прокомментировал ситуацию с молдавским архиепископом Маркеллом - РИА Новости, 19.04.2025

МИД России прокомментировал ситуацию с молдавским архиепископом Маркеллом

Лишение архиепископа Бельцкого и Фалештского Маркелла возможности вылететь из Кишинева за Благодатным огнем — проявление антинародного курса властей Молдавии,... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T11:53:00+03:00

2025-04-19T11:53:00+03:00

2025-04-19T13:05:00+03:00

религия

россия

молдавия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

задержание архиепископа маркелла в молдавии

архиепископ бельцкий и фалештский маркелл

русская православная церковь

евгения гуцул

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268429_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_42548bd8b103d1bd41bae21bad7ec2da.jpg

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Лишение архиепископа Бельцкого и Фалештского Маркелла возможности вылететь из Кишинева за Благодатным огнем — проявление антинародного курса властей Молдавии, сообщил спецпредставитель главы МИД по вопросам сотрудничества в области соблюдения права на свободу вероисповедания, заявил посол по особым поручениям Геннадий Аскальдович."Расцениваем данный преднамеренный шаг, вызвавший в самой Молдавии и за ее пределами широкий негативный резонанс, как очередное проявление антинародного курса молдавских правителей, их политики двойных стандартов. <...> Призываем международные структуры обратить внимание на случившееся и дать принципиальную оценку возмутительным действиям молдавских властей", — отметил дипломат.Аскальдович добавил, что действия Кишинева по отношению к Маркеллу — злостный выпад против канонической Православной церкви Молдовы, к которой принадлежат около 70% верующих в стране, и попытка разрушить единство православного мира на молдавской территории.Архиепископа Маркелла дважды за последние дни не выпустили в Израиль для участия в церемонии схождения Благодатного огня. В РПЦ назвали случившееся нарушением религиозной свободы и призвали расследовать инцидент.Священнослужитель уточнил, что Благодатный огонь в Молдавию доставит другая группа священников.Усиленные досмотры пассажиров под наблюдением вооруженных полицейских начались в аэропорту Кишинева в апреле прошлого года. Под особым контролем —представители оппозиционного блока "Победа", общественники и политики, возвращающиеся из России. По мнению оппозиции, такие меры применяют к тем, кто не согласен с действиями молдавских властей. Так, в конце марта там задержали главу Гагаузии Евгению Гуцул, которую суд затем отправил под домашний арест.

https://ria.ru/20250419/rezhim-2012076488.html

https://ria.ru/20250418/moldaviya-2012054497.html

https://ria.ru/20250418/markell-2012204785.html

https://ria.ru/20250418/sandu-2012173408.html

россия

молдавия

кишинев

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, молдавия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), задержание архиепископа маркелла в молдавии, архиепископ бельцкий и фалештский маркелл, русская православная церковь, евгения гуцул, кишинев, израиль