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Минобороны сообщило о посредничестве ОАЭ при обмене пленными - РИА Новости, 19.04.2025
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17:45 19.04.2025 (обновлено: 17:56 19.04.2025)
https://ria.ru/20250419/mo-2012293040.html
Минобороны сообщило о посредничестве ОАЭ при обмене пленными
Минобороны сообщило о посредничестве ОАЭ при обмене пленными - РИА Новости, 19.04.2025
Минобороны сообщило о посредничестве ОАЭ при обмене пленными
Объединённые Арабские Эмираты предприняли посреднические усилия для возвращения российских военных из плена ВСУ, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T17:45:00+03:00
2025-04-19T17:56:00+03:00
пасхальное перемирие, объявленное путиным
вооруженные силы украины
россия
оаэ
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Объединённые Арабские Эмираты предприняли посреднические усилия для возвращения российских военных из плена ВСУ, сообщили в Минобороны России."При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты, подчеркнули в ведомстве."
https://ria.ru/20250419/minoborony-2012292483.html
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пасхальное перемирие, объявленное путиным, вооруженные силы украины, россия, оаэ
Пасхальное перемирие, объявленное Путиным, Вооруженные силы Украины, Россия, ОАЭ
Минобороны сообщило о посредничестве ОАЭ при обмене пленными

МО: при возвращении пленных посреднические усилия были оказаны со стороны ОАЭ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства обороны РФ
Здание Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Объединённые Арабские Эмираты предприняли посреднические усилия для возвращения российских военных из плена ВСУ, сообщили в Минобороны России.
"При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты, подчеркнули в ведомстве."
Украинский военнопленный - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Россия передала Украине раненых военных в качестве жеста доброй воли
Вчера, 17:42
 
Пасхальное перемирие, объявленное ПутинымВооруженные силы УкраиныРоссияОАЭ
 
 
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