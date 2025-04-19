https://ria.ru/20250419/mo-2012293040.html
Минобороны сообщило о посредничестве ОАЭ при обмене пленными
Минобороны сообщило о посредничестве ОАЭ при обмене пленными - РИА Новости, 19.04.2025
Минобороны сообщило о посредничестве ОАЭ при обмене пленными
Объединённые Арабские Эмираты предприняли посреднические усилия для возвращения российских военных из плена ВСУ, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T17:45:00+03:00
2025-04-19T17:45:00+03:00
2025-04-19T17:56:00+03:00
пасхальное перемирие, объявленное путиным
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Объединённые Арабские Эмираты предприняли посреднические усилия для возвращения российских военных из плена ВСУ, сообщили в Минобороны России."При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты, подчеркнули в ведомстве."
https://ria.ru/20250419/minoborony-2012292483.html
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пасхальное перемирие, объявленное путиным, вооруженные силы украины, россия, оаэ
Пасхальное перемирие, объявленное Путиным, Вооруженные силы Украины, Россия, ОАЭ
Минобороны сообщило о посредничестве ОАЭ при обмене пленными
МО: при возвращении пленных посреднические усилия были оказаны со стороны ОАЭ