https://ria.ru/20250419/mo-2012292188.html
Россия вернула из украинского плена 246 военных
Россия вернула из украинского плена 246 военных - РИА Новости, 19.04.2025
Россия вернула из украинского плена 246 военных
Россия и Украина провели обмен пленными, сообщило Министерство обороны. РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T17:38:00+03:00
2025-04-19T17:38:00+03:00
2025-04-19T19:14:00+03:00
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Россия и Украина провели обмен пленными, сообщило Министерство обороны."Девятнадцатого апреля в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 246 российских военнослужащих. Взамен переданы 246 военнопленных ВСУ. Также в качестве жеста доброй воли передан 31 раненый военнопленный, в обмен на 15 раненых российских военнослужащих, нуждающихся в срочной медицинской помощи", — указали в ведомстве.Там уточнили, что посредником при обмене стали Объединенные Арабские Эмираты.Как уточняется, российские бойцы уже прибыли в Белоруссию, где им оказывают всю необходимую помощь. Кроме того, военнослужащие смогли связаться с родными. В дальнейшем их доставят в Россию для лечения и реабилитации в медучреждениях Министерства обороны.Предыдущий обмен пленными между Москвой и Киевом состоялся месяц назад. Тогда Россия вернула 175 военных в обмен на столько же украинских. Кроме того, Киеву передали 22 тяжелораненых солдата ВСУ в качестве жеста доброй воли.
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Кадры с обменянными и вернувшимися с подконтрольной Киеву территории российскими военнослужащими
Кадры с обменянными и вернувшимися с подконтрольной Киеву территории российскими военнослужащими.
2025-04-19T17:38
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Вооруженные силы Украины, Россия, Киев, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Москва, Белоруссия, ОАЭ, Безопасность
Россия вернула из украинского плена 246 военных
МО: Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 246 на 246