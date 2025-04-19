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Россия вернула из украинского плена 246 военных - РИА Новости, 19.04.2025
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17:38 19.04.2025 (обновлено: 19:14 19.04.2025)
https://ria.ru/20250419/mo-2012292188.html
Россия вернула из украинского плена 246 военных
Россия вернула из украинского плена 246 военных - РИА Новости, 19.04.2025
Россия вернула из украинского плена 246 военных
Россия и Украина провели обмен пленными, сообщило Министерство обороны. РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T17:38:00+03:00
2025-04-19T19:14:00+03:00
вооруженные силы украины
россия
киев
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
москва
белоруссия
оаэ
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Россия и Украина провели обмен пленными, сообщило Министерство обороны."Девятнадцатого апреля в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 246 российских военнослужащих. Взамен переданы 246 военнопленных ВСУ. Также в качестве жеста доброй воли передан 31 раненый военнопленный, в обмен на 15 раненых российских военнослужащих, нуждающихся в срочной медицинской помощи", — указали в ведомстве.Там уточнили, что посредником при обмене стали Объединенные Арабские Эмираты.Как уточняется, российские бойцы уже прибыли в Белоруссию, где им оказывают всю необходимую помощь. Кроме того, военнослужащие смогли связаться с родными. В дальнейшем их доставят в Россию для лечения и реабилитации в медучреждениях Министерства обороны.Предыдущий обмен пленными между Москвой и Киевом состоялся месяц назад. Тогда Россия вернула 175 военных в обмен на столько же украинских. Кроме того, Киеву передали 22 тяжелораненых солдата ВСУ в качестве жеста доброй воли.
https://ria.ru/20250418/plennye-2011978657.html
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россия
киев
украина
москва
белоруссия
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Кадры с обменянными и вернувшимися с подконтрольной Киеву территории российскими военнослужащими
Кадры с обменянными и вернувшимися с подконтрольной Киеву территории российскими военнослужащими.
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вооруженные силы украины, россия, киев, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), москва, белоруссия, оаэ, безопасность
Вооруженные силы Украины, Россия, Киев, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Москва, Белоруссия, ОАЭ, Безопасность
Россия вернула из украинского плена 246 военных

МО: Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 246 на 246

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Россия и Украина провели обмен пленными, сообщило Министерство обороны.
"Девятнадцатого апреля в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 246 российских военнослужащих. Взамен переданы 246 военнопленных ВСУ. Также в качестве жеста доброй воли передан 31 раненый военнопленный, в обмен на 15 раненых российских военнослужащих, нуждающихся в срочной медицинской помощи", — указали в ведомстве.
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Там уточнили, что посредником при обмене стали Объединенные Арабские Эмираты.
Как уточняется, российские бойцы уже прибыли в Белоруссию, где им оказывают всю необходимую помощь. Кроме того, военнослужащие смогли связаться с родными. В дальнейшем их доставят в Россию для лечения и реабилитации в медучреждениях Министерства обороны.
Предыдущий обмен пленными между Москвой и Киевом состоялся месяц назад. Тогда Россия вернула 175 военных в обмен на столько же украинских. Кроме того, Киеву передали 22 тяжелораненых солдата ВСУ в качестве жеста доброй воли.
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Вооруженные силы УкраиныРоссияКиевУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)МоскваБелоруссияОАЭБезопасность
 
 
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