https://ria.ru/20250419/mo-2012292188.html

Россия вернула из украинского плена 246 военных

Россия вернула из украинского плена 246 военных - РИА Новости, 19.04.2025

Россия вернула из украинского плена 246 военных

Россия и Украина провели обмен пленными, сообщило Министерство обороны. РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T17:38:00+03:00

2025-04-19T17:38:00+03:00

2025-04-19T19:14:00+03:00

вооруженные силы украины

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киев

украина

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москва

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Россия и Украина провели обмен пленными, сообщило Министерство обороны."Девятнадцатого апреля в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 246 российских военнослужащих. Взамен переданы 246 военнопленных ВСУ. Также в качестве жеста доброй воли передан 31 раненый военнопленный, в обмен на 15 раненых российских военнослужащих, нуждающихся в срочной медицинской помощи", — указали в ведомстве.Там уточнили, что посредником при обмене стали Объединенные Арабские Эмираты.Как уточняется, российские бойцы уже прибыли в Белоруссию, где им оказывают всю необходимую помощь. Кроме того, военнослужащие смогли связаться с родными. В дальнейшем их доставят в Россию для лечения и реабилитации в медучреждениях Министерства обороны.Предыдущий обмен пленными между Москвой и Киевом состоялся месяц назад. Тогда Россия вернула 175 военных в обмен на столько же украинских. Кроме того, Киеву передали 22 тяжелораненых солдата ВСУ в качестве жеста доброй воли.

https://ria.ru/20250418/plennye-2011978657.html

https://ria.ru/20250419/plennyj-2012229730.html

россия

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украина

москва

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с обменянными и вернувшимися с подконтрольной Киеву территории российскими военнослужащими Кадры с обменянными и вернувшимися с подконтрольной Киеву территории российскими военнослужащими. 2025-04-19T17:38 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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вооруженные силы украины, россия, киев, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), москва, белоруссия, оаэ, безопасность