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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне "Южной" группировки
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне "Южной" группировки - РИА Новости, 19.04.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне "Южной" группировки
ВСУ потеряли более 365 военнослужащих, два танка в зоне действия группировки "Юг", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T13:36:00+03:00
2025-04-19T13:36:00+03:00
2025-04-19T13:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
константиновка
вооруженные силы украины
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нато
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. ВСУ потеряли более 365 военнослужащих, два танка в зоне действия группировки "Юг", сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение скоплениям живой силы и техники тяжелой механизированной, трех механизированных, мотопехотной, двух штурмовых бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Иванополье, Григоровка, Васюковка, Заря, Клебан-бык, Константиновка и Новооленовка Донецкой Народной Республики."Потери украинских вооруженных формирований составили более 365 военнослужащих, два танка, восемь боевых бронированных машин, в том числе бронеавтомобиль HMMWV и бронетранспортер М113 производства США", - говорится в сводке министерства.Уничтожены 13 автомобилей, семь орудий полевой артиллерии, включая четыре производства стран НАТО, американская пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS и два склада боеприпасов, сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
константиновка
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константиновка, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), нато
Специальная военная операция на Украине, Константиновка, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), НАТО
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне "Южной" группировки
МО: потери ВСУ в зоне Южной группировки составили более 365 боевиков, два танка