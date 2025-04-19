https://ria.ru/20250419/mo-2012257272.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне "Центра"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне "Центра" - РИА Новости, 19.04.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне "Центра"

Российская группировка войск "Центр" нанесла поражение формированиям восьми украинских бригад, противник потерял до 350 военнослужащих, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T13:31:00+03:00

2025-04-19T13:31:00+03:00

2025-04-19T13:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

димитров

красноармейск

сша

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006991465_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_a5e3558719652e1fdea2577e1638e310.jpg

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российская группировка войск "Центр" нанесла поражение формированиям восьми украинских бригад, противник потерял до 350 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой, егерской бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Гродовка, Лысовка, Богдановка, Красноармейск и Миролюбовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства."Противник потерял до 350 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, в том числе бронеавтомобиль HMMWV и бронетранспортер М113 производства США, боевую машину пехоты Marder производства ФРГ и бронетранспортер VAB производства Франции. Уничтожены пять автомобилей, два орудия полевой артиллерии и американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48", - добавили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

димитров

красноармейск

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, россия, димитров, красноармейск, сша, министерство обороны рф (минобороны рф)