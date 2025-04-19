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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне "Центра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне "Центра" - РИА Новости, 19.04.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне "Центра"
Российская группировка войск "Центр" нанесла поражение формированиям восьми украинских бригад, противник потерял до 350 военнослужащих, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T13:31:00+03:00
2025-04-19T13:31:00+03:00
2025-04-19T13:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российская группировка войск "Центр" нанесла поражение формированиям восьми украинских бригад, противник потерял до 350 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой, егерской бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Гродовка, Лысовка, Богдановка, Красноармейск и Миролюбовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства."Противник потерял до 350 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, в том числе бронеавтомобиль HMMWV и бронетранспортер М113 производства США, боевую машину пехоты Marder производства ФРГ и бронетранспортер VAB производства Франции. Уничтожены пять автомобилей, два орудия полевой артиллерии и американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48", - добавили в Минобороны РФ.
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вооруженные силы украины, россия, димитров, красноармейск, сша, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Димитров, Красноармейск, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне "Центра"
МО: потери ВСУ в зоне Центра составили до 350 боевиков