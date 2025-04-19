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Бойцы "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Шевченко в ДНР - РИА Новости, 19.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:27 19.04.2025 (обновлено: 13:34 19.04.2025)
https://ria.ru/20250419/mo-2012256478.html
Бойцы "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Шевченко в ДНР
Бойцы "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Шевченко в ДНР - РИА Новости, 19.04.2025
Бойцы "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Шевченко в ДНР
Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населённый пункт Шевченко в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T13:27:00+03:00
2025-04-19T13:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населённый пункт Шевченко в ДНР, сообщили в Минобороны РФ."В результате решительных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Шевченко Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
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донецкая народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия
Бойцы "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Шевченко в ДНР

МО: Бойцы Южной группировки войск освободили населенный пункт Шевченко в ДНР

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие во зоне СВО
Российские военнослужащие во зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие во зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населённый пункт Шевченко в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
"В результате решительных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Шевченко Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссия
 
 
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