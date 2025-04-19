https://ria.ru/20250419/mo-2012256478.html

Бойцы "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Шевченко в ДНР

Бойцы "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Шевченко в ДНР - РИА Новости, 19.04.2025

Бойцы "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Шевченко в ДНР

Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населённый пункт Шевченко в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T13:27:00+03:00

2025-04-19T13:27:00+03:00

2025-04-19T13:34:00+03:00

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населённый пункт Шевченко в ДНР, сообщили в Минобороны РФ."В результате решительных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Шевченко Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2025

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донецкая народная республика, россия