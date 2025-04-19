Минобороны сообщило о десяти атаках ВСУ по российским энергообъектам
Минобороны: ВСУ за сутки ударили по десяти энергообъектам в нарушение моратория
© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Киев за прошедшие сутки совершил десять атак на объекты российской энергетики, им подверглась инфраструктура в Белгородской, Брянской, Херсонской областях и в ДНР, сообщили в Минобороны России.
"Киевский режим продолжает односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре. За прошедшие сутки зафиксировано десять атак ВСУ на объекты российской энергетики", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в Белгородской области после атаки беспилотника была повреждена и отключилась высоковольтная линия Белгород – Рудник. Также в результате обстрела в Шебекинском районе в селе Новая Таволжанка был поврежден надземный стальной распределительный газопровод.
В Брянской области из-за обрыва проводов после обстрела ВСУ отключилась высоковольтная линия, часть потребителей в Климовском районе остались без света. Также после атаки украинского БПЛА в районе Зерново отключилась высоковольтная линия, без электроснабжения оставалась часть бытовых потребителей в Суземском районе. Позднее эта линия была атакована повторно.
Электроподстанция Светово была атакована украинским беспилотником, но детонации боезаряда не произошло. Также были атакованы высоковольтная линия и трансформаторная подстанция в Севском районе.
В ДНР днём 18 апреля в результате обстрела ВСУ произошло отключение высоковольтной линии Ильич – Насосная.
В Херсонской области утром в пятницу ВСУ подвергли артиллерийскому обстрелу электроподстанцию "Каховская" филиала ПАО "Россети" – Таврическое ПМЭС.
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