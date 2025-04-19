https://ria.ru/20250419/minoborony-2012266254.html

Минобороны сообщило о десяти атаках ВСУ по российским энергообъектам

Минобороны сообщило о десяти атаках ВСУ по российским энергообъектам - РИА Новости, 19.04.2025

Минобороны сообщило о десяти атаках ВСУ по российским энергообъектам

Киев за прошедшие сутки совершил десять атак на объекты российской энергетики, им подверглась инфраструктура в Белгородской, Брянской, Херсонской областях и в... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T14:24:00+03:00

2025-04-19T14:24:00+03:00

2025-04-19T14:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

херсонская область

донецкая народная республика

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Киев за прошедшие сутки совершил десять атак на объекты российской энергетики, им подверглась инфраструктура в Белгородской, Брянской, Херсонской областях и в ДНР, сообщили в Минобороны России."Киевский режим продолжает односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре. За прошедшие сутки зафиксировано десять атак ВСУ на объекты российской энергетики", - говорится в сообщении.Отмечается, что в Белгородской области после атаки беспилотника была повреждена и отключилась высоковольтная линия Белгород – Рудник. Также в результате обстрела в Шебекинском районе в селе Новая Таволжанка был поврежден надземный стальной распределительный газопровод.В Брянской области из-за обрыва проводов после обстрела ВСУ отключилась высоковольтная линия, часть потребителей в Климовском районе остались без света. Также после атаки украинского БПЛА в районе Зерново отключилась высоковольтная линия, без электроснабжения оставалась часть бытовых потребителей в Суземском районе. Позднее эта линия была атакована повторно.Электроподстанция Светово была атакована украинским беспилотником, но детонации боезаряда не произошло. Также были атакованы высоковольтная линия и трансформаторная подстанция в Севском районе.В ДНР днём 18 апреля в результате обстрела ВСУ произошло отключение высоковольтной линии Ильич – Насосная.В Херсонской области утром в пятницу ВСУ подвергли артиллерийскому обстрелу электроподстанцию "Каховская" филиала ПАО "Россети" – Таврическое ПМЭС.

https://ria.ru/20250418/moratoriy-2012042767.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

херсонская область

донецкая народная республика

брянская область

белгородская область

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россия, вооруженные силы украины, херсонская область , донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), брянская область, белгородская область