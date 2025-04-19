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Минобороны сообщило о десяти атаках ВСУ по российским энергообъектам - РИА Новости, 19.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:24 19.04.2025 (обновлено: 14:39 19.04.2025)
https://ria.ru/20250419/minoborony-2012266254.html
Минобороны сообщило о десяти атаках ВСУ по российским энергообъектам
Минобороны сообщило о десяти атаках ВСУ по российским энергообъектам - РИА Новости, 19.04.2025
Минобороны сообщило о десяти атаках ВСУ по российским энергообъектам
Киев за прошедшие сутки совершил десять атак на объекты российской энергетики, им подверглась инфраструктура в Белгородской, Брянской, Херсонской областях и в... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T14:24:00+03:00
2025-04-19T14:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
херсонская область
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
брянская область
белгородская область
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Киев за прошедшие сутки совершил десять атак на объекты российской энергетики, им подверглась инфраструктура в Белгородской, Брянской, Херсонской областях и в ДНР, сообщили в Минобороны России."Киевский режим продолжает односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре. За прошедшие сутки зафиксировано десять атак ВСУ на объекты российской энергетики", - говорится в сообщении.Отмечается, что в Белгородской области после атаки беспилотника была повреждена и отключилась высоковольтная линия Белгород – Рудник. Также в результате обстрела в Шебекинском районе в селе Новая Таволжанка был поврежден надземный стальной распределительный газопровод.В Брянской области из-за обрыва проводов после обстрела ВСУ отключилась высоковольтная линия, часть потребителей в Климовском районе остались без света. Также после атаки украинского БПЛА в районе Зерново отключилась высоковольтная линия, без электроснабжения оставалась часть бытовых потребителей в Суземском районе. Позднее эта линия была атакована повторно.Электроподстанция Светово была атакована украинским беспилотником, но детонации боезаряда не произошло. Также были атакованы высоковольтная линия и трансформаторная подстанция в Севском районе.В ДНР днём 18 апреля в результате обстрела ВСУ произошло отключение высоковольтной линии Ильич – Насосная.В Херсонской области утром в пятницу ВСУ подвергли артиллерийскому обстрелу электроподстанцию "Каховская" филиала ПАО "Россети" – Таврическое ПМЭС.
https://ria.ru/20250418/moratoriy-2012042767.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
херсонская область
донецкая народная республика
брянская область
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россия, вооруженные силы украины, херсонская область , донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), брянская область, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Брянская область, Белгородская область
Минобороны сообщило о десяти атаках ВСУ по российским энергообъектам

Минобороны: ВСУ за сутки ударили по десяти энергообъектам в нарушение моратория

© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Киев за прошедшие сутки совершил десять атак на объекты российской энергетики, им подверглась инфраструктура в Белгородской, Брянской, Херсонской областях и в ДНР, сообщили в Минобороны России.
"Киевский режим продолжает односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре. За прошедшие сутки зафиксировано десять атак ВСУ на объекты российской энергетики", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в Белгородской области после атаки беспилотника была повреждена и отключилась высоковольтная линия Белгород – Рудник. Также в результате обстрела в Шебекинском районе в селе Новая Таволжанка был поврежден надземный стальной распределительный газопровод.
В Брянской области из-за обрыва проводов после обстрела ВСУ отключилась высоковольтная линия, часть потребителей в Климовском районе остались без света. Также после атаки украинского БПЛА в районе Зерново отключилась высоковольтная линия, без электроснабжения оставалась часть бытовых потребителей в Суземском районе. Позднее эта линия была атакована повторно.
Электроподстанция Светово была атакована украинским беспилотником, но детонации боезаряда не произошло. Также были атакованы высоковольтная линия и трансформаторная подстанция в Севском районе.
В ДНР днём 18 апреля в результате обстрела ВСУ произошло отключение высоковольтной линии Ильич – Насосная.
В Херсонской области утром в пятницу ВСУ подвергли артиллерийскому обстрелу электроподстанцию "Каховская" филиала ПАО "Россети" – Таврическое ПМЭС.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныХерсонская областьДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Брянская областьБелгородская область
 
 
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