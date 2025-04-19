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В Курской области мужчина пострадал, наступив на мину - РИА Новости, 19.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:56 19.04.2025
https://ria.ru/20250419/mina-2012294071.html
В Курской области мужчина пострадал, наступив на мину
В Курской области мужчина пострадал, наступив на мину - РИА Новости, 19.04.2025
В Курской области мужчина пострадал, наступив на мину
Мужчина пострадал после того, как наступил на мину в Беловском районе Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T17:56:00+03:00
2025-04-19T17:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
беловский район
курская область
александр хинштейн
владимир путин
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Мужчина пострадал после того, как наступил на мину в Беловском районе Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. "Число жертв украинских преступлений продолжает расти. Сегодня в Беловском районе 49-летний мужчина наступил на мину "лепесток". В результате взрыва у него минно-взрывное ранение и травматическая ампутация правой стопы", - написал он в своем Telegram-канале. Хинштейн уточнил, что на данный момент пострадавший находится под присмотром медиков, ему оказывается помощь. В ближайшее время его госпитализируют в Курскую областную больницу. "Уважаемые жители, враг использует самые подлые методы, чтобы навредить нашим людям и нашей инфраструктуре. В приграничных районах остаются десятки тысяч неразорвавшихся боеприпасов. Пожалуйста, не возвращайтесь в приграничье, пока там не станет полностью безопасно! Будьте бдительны и берегите себя!" - добавил Хинштейн. Ранее президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие, которое начнет действовать с 18.00 мск в субботу и продлится до конца воскресения, 20 апреля. Россия исходит из того, что украинская сторона последует примеру РФ.
https://ria.ru/20250416/mina-2011655107.html
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россия
беловский район
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происшествия, россия, беловский район, курская область, александр хинштейн, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Беловский район, Курская область, Александр Хинштейн, Владимир Путин
В Курской области мужчина пострадал, наступив на мину

Хинштейн: мужчина пострадал, наступив на мину в Беловском районе Курской области

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Мужчина пострадал после того, как наступил на мину в Беловском районе Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.
"Число жертв украинских преступлений продолжает расти. Сегодня в Беловском районе 49-летний мужчина наступил на мину "лепесток". В результате взрыва у него минно-взрывное ранение и травматическая ампутация правой стопы", - написал он в своем Telegram-канале.
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Хинштейн уточнил, что на данный момент пострадавший находится под присмотром медиков, ему оказывается помощь. В ближайшее время его госпитализируют в Курскую областную больницу.
"Уважаемые жители, враг использует самые подлые методы, чтобы навредить нашим людям и нашей инфраструктуре. В приграничных районах остаются десятки тысяч неразорвавшихся боеприпасов. Пожалуйста, не возвращайтесь в приграничье, пока там не станет полностью безопасно! Будьте бдительны и берегите себя!" - добавил Хинштейн.
Ранее президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие, которое начнет действовать с 18.00 мск в субботу и продлится до конца воскресения, 20 апреля. Россия исходит из того, что украинская сторона последует примеру РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияБеловский районКурская областьАлександр ХинштейнВладимир Путин
 
 
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