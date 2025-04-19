https://ria.ru/20250419/mina-2012294071.html

В Курской области мужчина пострадал, наступив на мину

В Курской области мужчина пострадал, наступив на мину - РИА Новости, 19.04.2025

В Курской области мужчина пострадал, наступив на мину

Мужчина пострадал после того, как наступил на мину в Беловском районе Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T17:56:00+03:00

2025-04-19T17:56:00+03:00

2025-04-19T17:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

беловский район

курская область

александр хинштейн

владимир путин

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Мужчина пострадал после того, как наступил на мину в Беловском районе Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. "Число жертв украинских преступлений продолжает расти. Сегодня в Беловском районе 49-летний мужчина наступил на мину "лепесток". В результате взрыва у него минно-взрывное ранение и травматическая ампутация правой стопы", - написал он в своем Telegram-канале. Хинштейн уточнил, что на данный момент пострадавший находится под присмотром медиков, ему оказывается помощь. В ближайшее время его госпитализируют в Курскую областную больницу. "Уважаемые жители, враг использует самые подлые методы, чтобы навредить нашим людям и нашей инфраструктуре. В приграничных районах остаются десятки тысяч неразорвавшихся боеприпасов. Пожалуйста, не возвращайтесь в приграничье, пока там не станет полностью безопасно! Будьте бдительны и берегите себя!" - добавил Хинштейн. Ранее президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие, которое начнет действовать с 18.00 мск в субботу и продлится до конца воскресения, 20 апреля. Россия исходит из того, что украинская сторона последует примеру РФ.

https://ria.ru/20250416/mina-2011655107.html

https://ria.ru/20250402/spetsoperatsiya-2008795850.html

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беловский район

курская область

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происшествия, россия, беловский район, курская область, александр хинштейн, владимир путин