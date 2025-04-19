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МИД Швейцарии принял к сведению пасхальное перемирие
МИД Швейцарии принял к сведению пасхальное перемирие - РИА Новости, 19.04.2025
МИД Швейцарии принял к сведению пасхальное перемирие
МИД Швейцарии сообщил РИА Новости, что принял к сведению объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие. РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T21:15:00+03:00
2025-04-19T21:15:00+03:00
2025-04-19T21:15:00+03:00
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пасхальное перемирие, объявленное путиным
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ЖЕНЕВА, 19 апр - РИА Новости. МИД Швейцарии сообщил РИА Новости, что принял к сведению объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие. В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие . Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. "Мы приняли к сведению это объявление", - ответили в пресс-службе ведомства на просьбу прокомментировать это перемирие.
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в мире, россия, украина, владимир путин, пасхальное перемирие, объявленное путиным
В мире, Россия, Украина, Владимир Путин, Пасхальное перемирие, объявленное Путиным
МИД Швейцарии принял к сведению пасхальное перемирие
МИД Швейцарии принял к сведению заявление Путина о пасхальном перемирии