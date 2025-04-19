https://ria.ru/20250419/mid-2012231884.html
Зарубежные хакеры атаковали сайт консульского департамента МИД
Зарубежные хакеры атаковали сайт консульского департамента МИД - РИА Новости, 19.04.2025
Зарубежные хакеры атаковали сайт консульского департамента МИД
Сайт консульского департамента МИД РФ, отвечающего за выдачу электронных виз в Россию, подвергается атакам со стороны зарубежных хакерских группировок, сообщили РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T08:47:00+03:00
2025-04-19T08:47:00+03:00
2025-04-19T08:52:00+03:00
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/10/2005288160_0:197:3177:1985_1920x0_80_0_0_e7e3fe99e4579a2ad3c26fcf2df33b45.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Сайт консульского департамента МИД РФ, отвечающего за выдачу электронных виз в Россию, подвергается атакам со стороны зарубежных хакерских группировок, сообщили РИА Новости в российском дипломатическом ведомстве."Защита от кибератак при оформлении единых электронных виз – одна из приоритетных задач Консульского департамента МИД России",- отметили в ведомстве."Сайт департамента, безусловно, подвергается атакам со стороны различных зарубежных хакерских группировок. Атаки, как правило, часто проводятся через сети прокси-серверов и VPN, что затрудняет точное определение их источников", - рассказали в МИД РФ.В министерстве добавили, что "для предотвращения реализации киберугроз профильными специалистами департамента применяются рекомендованные и утвержденные регуляторами в сфере информационной безопасности технологии и методы кибербезопасности".Отвечая на вопрос о том, на какой стадии находится обсуждение темы увеличения срока действия и кратности электронных виз, в МИД сообщили, что "10 апреля этого года правительство РФ внесло на рассмотрение в Государственную Думу соответствующий проект федерального закона об увеличении сроков действия ЕЭВ с 60 до 120 суток и пребывания с 16 до 30 календарных дней".
https://ria.ru/20250419/vizy-2012227775.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/10/2005288160_412:0:3143:2048_1920x0_80_0_0_51dc0d3a58239e575a478e61f276083d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), происшествия
Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Происшествия
Зарубежные хакеры атаковали сайт консульского департамента МИД
МИД: сайт, отвечающий за выдачу электронных виз, подвергся хакерской атаке
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Сайт консульского департамента МИД РФ, отвечающего за выдачу электронных виз в Россию, подвергается атакам со стороны зарубежных хакерских группировок, сообщили РИА Новости в российском дипломатическом ведомстве.
"Защита от кибератак при оформлении единых электронных виз – одна из приоритетных задач Консульского департамента МИД России
",- отметили в ведомстве.
"Сайт департамента, безусловно, подвергается атакам со стороны различных зарубежных хакерских группировок. Атаки, как правило, часто проводятся через сети прокси-серверов и VPN, что затрудняет точное определение их источников", - рассказали в МИД РФ.
В министерстве добавили, что "для предотвращения реализации киберугроз профильными специалистами департамента применяются рекомендованные и утвержденные регуляторами в сфере информационной безопасности технологии и методы кибербезопасности".
Отвечая на вопрос о том, на какой стадии находится обсуждение темы увеличения срока действия и кратности электронных виз, в МИД сообщили, что "10 апреля этого года правительство РФ
внесло на рассмотрение в Государственную Думу соответствующий проект федерального закона об увеличении сроков действия ЕЭВ с 60 до 120 суток и пребывания с 16 до 30 календарных дней".