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Зарубежные хакеры атаковали сайт консульского департамента МИД - РИА Новости, 19.04.2025
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08:47 19.04.2025 (обновлено: 08:52 19.04.2025)
https://ria.ru/20250419/mid-2012231884.html
Зарубежные хакеры атаковали сайт консульского департамента МИД
Зарубежные хакеры атаковали сайт консульского департамента МИД - РИА Новости, 19.04.2025
Зарубежные хакеры атаковали сайт консульского департамента МИД
Сайт консульского департамента МИД РФ, отвечающего за выдачу электронных виз в Россию, подвергается атакам со стороны зарубежных хакерских группировок, сообщили РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T08:47:00+03:00
2025-04-19T08:52:00+03:00
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
происшествия
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Сайт консульского департамента МИД РФ, отвечающего за выдачу электронных виз в Россию, подвергается атакам со стороны зарубежных хакерских группировок, сообщили РИА Новости в российском дипломатическом ведомстве."Защита от кибератак при оформлении единых электронных виз – одна из приоритетных задач Консульского департамента МИД России",- отметили в ведомстве."Сайт департамента, безусловно, подвергается атакам со стороны различных зарубежных хакерских группировок. Атаки, как правило, часто проводятся через сети прокси-серверов и VPN, что затрудняет точное определение их источников", - рассказали в МИД РФ.В министерстве добавили, что "для предотвращения реализации киберугроз профильными специалистами департамента применяются рекомендованные и утвержденные регуляторами в сфере информационной безопасности технологии и методы кибербезопасности".Отвечая на вопрос о том, на какой стадии находится обсуждение темы увеличения срока действия и кратности электронных виз, в МИД сообщили, что "10 апреля этого года правительство РФ внесло на рассмотрение в Государственную Думу соответствующий проект федерального закона об увеличении сроков действия ЕЭВ с 60 до 120 суток и пребывания с 16 до 30 календарных дней".
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), происшествия
Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Происшествия
Зарубежные хакеры атаковали сайт консульского департамента МИД

МИД: сайт, отвечающий за выдачу электронных виз, подвергся хакерской атаке

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Сайт консульского департамента МИД РФ, отвечающего за выдачу электронных виз в Россию, подвергается атакам со стороны зарубежных хакерских группировок, сообщили РИА Новости в российском дипломатическом ведомстве.
"Защита от кибератак при оформлении единых электронных виз – одна из приоритетных задач Консульского департамента МИД России",- отметили в ведомстве.
"Сайт департамента, безусловно, подвергается атакам со стороны различных зарубежных хакерских группировок. Атаки, как правило, часто проводятся через сети прокси-серверов и VPN, что затрудняет точное определение их источников", - рассказали в МИД РФ.
В министерстве добавили, что "для предотвращения реализации киберугроз профильными специалистами департамента применяются рекомендованные и утвержденные регуляторами в сфере информационной безопасности технологии и методы кибербезопасности".
Отвечая на вопрос о том, на какой стадии находится обсуждение темы увеличения срока действия и кратности электронных виз, в МИД сообщили, что "10 апреля этого года правительство РФ внесло на рассмотрение в Государственную Думу соответствующий проект федерального закона об увеличении сроков действия ЕЭВ с 60 до 120 суток и пребывания с 16 до 30 календарных дней".
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