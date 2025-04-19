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Зарубежные хакеры атаковали сайт консульского департамента МИД

Зарубежные хакеры атаковали сайт консульского департамента МИД - РИА Новости, 19.04.2025

Зарубежные хакеры атаковали сайт консульского департамента МИД

Сайт консульского департамента МИД РФ, отвечающего за выдачу электронных виз в Россию, подвергается атакам со стороны зарубежных хакерских группировок, сообщили РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T08:47:00+03:00

2025-04-19T08:47:00+03:00

2025-04-19T08:52:00+03:00

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

происшествия

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Сайт консульского департамента МИД РФ, отвечающего за выдачу электронных виз в Россию, подвергается атакам со стороны зарубежных хакерских группировок, сообщили РИА Новости в российском дипломатическом ведомстве."Защита от кибератак при оформлении единых электронных виз – одна из приоритетных задач Консульского департамента МИД России",- отметили в ведомстве."Сайт департамента, безусловно, подвергается атакам со стороны различных зарубежных хакерских группировок. Атаки, как правило, часто проводятся через сети прокси-серверов и VPN, что затрудняет точное определение их источников", - рассказали в МИД РФ.В министерстве добавили, что "для предотвращения реализации киберугроз профильными специалистами департамента применяются рекомендованные и утвержденные регуляторами в сфере информационной безопасности технологии и методы кибербезопасности".Отвечая на вопрос о том, на какой стадии находится обсуждение темы увеличения срока действия и кратности электронных виз, в МИД сообщили, что "10 апреля этого года правительство РФ внесло на рассмотрение в Государственную Думу соответствующий проект федерального закона об увеличении сроков действия ЕЭВ с 60 до 120 суток и пребывания с 16 до 30 календарных дней".

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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), происшествия