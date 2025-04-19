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ВС России уничтожили американский БТР при освобождении Преображенки
ВС России уничтожили американский БТР при освобождении Преображенки - РИА Новости, 19.04.2025
ВС России уничтожили американский БТР при освобождении Преображенки
При освобождении населенного пункта Преображенка на красноармейском направлении в Донецкой Народной Республике штурмовиками ВС РФ был уничтожен американский... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T09:54:00+03:00
2025-04-19T09:54:00+03:00
2025-04-19T09:54:00+03:00
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ДОНЕЦК, 19 апр - РИА Новости. При освобождении населенного пункта Преображенка на красноармейском направлении в Донецкой Народной Республике штурмовиками ВС РФ был уничтожен американский MaxxPro, рассказал РИА Новости Нагимьян Ильбулов, командир штурмовой роты 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр". "У противника при штурме вышел из строя бронетранспортер MaxxPro. Получается, при штурме дома выезжала машина со двора. По ней отработались РПГ, в дальнейшем она пыталась уехать дальше, но мы уже как бы провели разведку воздуха, уже знали, в какую сторону она будет уезжать, заблаговременно все заминировали, и она подорвалась на наш ТМ, в дальнейшем она полностью сгорела", - сказал он. По словам командира роты, противники, увидев, что подбили бронетранспортер, упали духом и расстроились, все начали поспешно покидать свои позиции. "В любом случае, если они хоть там остались, в любом случае мы отсюда выбили бы, выполнили бы свою поставленную задачу на отлично, так как мы всегда выполняем свою поставленную задачу и идем только вперед", - сказал военнослужащий. По сообщению МО РФ, ранее российская группировка войск "Центр" освободила населенный пункт Преображенка в Донецкой Народной Республике.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика, россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили американский БТР при освобождении Преображенки
Штурмовики ВС РФ уничтожили американский MaxxPro при освобождении Преображенки
ДОНЕЦК, 19 апр - РИА Новости. При освобождении населенного пункта Преображенка на красноармейском направлении в Донецкой Народной Республике штурмовиками ВС РФ был уничтожен американский MaxxPro, рассказал РИА Новости Нагимьян Ильбулов, командир штурмовой роты 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр".
«
"У противника при штурме вышел из строя бронетранспортер MaxxPro. Получается, при штурме дома выезжала машина со двора. По ней отработались РПГ, в дальнейшем она пыталась уехать дальше, но мы уже как бы провели разведку воздуха, уже знали, в какую сторону она будет уезжать, заблаговременно все заминировали, и она подорвалась на наш ТМ, в дальнейшем она полностью сгорела", - сказал он.
По словам командира роты, противники, увидев, что подбили бронетранспортер, упали духом и расстроились, все начали поспешно покидать свои позиции.
"В любом случае, если они хоть там остались, в любом случае мы отсюда выбили бы, выполнили бы свою поставленную задачу на отлично, так как мы всегда выполняем свою поставленную задачу и идем только вперед", - сказал военнослужащий.
По сообщению МО РФ
, ранее российская группировка войск "Центр" освободила населенный пункт Преображенка в Донецкой Народной Республике
.