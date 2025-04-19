https://ria.ru/20250419/maxxpro-2012238100.html

ВС России уничтожили американский БТР при освобождении Преображенки

ВС России уничтожили американский БТР при освобождении Преображенки - РИА Новости, 19.04.2025

ВС России уничтожили американский БТР при освобождении Преображенки

При освобождении населенного пункта Преображенка на красноармейском направлении в Донецкой Народной Республике штурмовиками ВС РФ был уничтожен американский... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T09:54:00+03:00

2025-04-19T09:54:00+03:00

2025-04-19T09:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004338238_0:259:2730:1795_1920x0_80_0_0_b826bceaf9e2cbbf4dc4f5310711660b.jpg

ДОНЕЦК, 19 апр - РИА Новости. При освобождении населенного пункта Преображенка на красноармейском направлении в Донецкой Народной Республике штурмовиками ВС РФ был уничтожен американский MaxxPro, рассказал РИА Новости Нагимьян Ильбулов, командир штурмовой роты 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр". "У противника при штурме вышел из строя бронетранспортер MaxxPro. Получается, при штурме дома выезжала машина со двора. По ней отработались РПГ, в дальнейшем она пыталась уехать дальше, но мы уже как бы провели разведку воздуха, уже знали, в какую сторону она будет уезжать, заблаговременно все заминировали, и она подорвалась на наш ТМ, в дальнейшем она полностью сгорела", - сказал он. По словам командира роты, противники, увидев, что подбили бронетранспортер, упали духом и расстроились, все начали поспешно покидать свои позиции. "В любом случае, если они хоть там остались, в любом случае мы отсюда выбили бы, выполнили бы свою поставленную задачу на отлично, так как мы всегда выполняем свою поставленную задачу и идем только вперед", - сказал военнослужащий. По сообщению МО РФ, ранее российская группировка войск "Центр" освободила населенный пункт Преображенка в Донецкой Народной Республике.

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф