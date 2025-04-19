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"Суровая правда": Маск сделал тяжелое признание о США
"Суровая правда": Маск сделал тяжелое признание о США - РИА Новости, 19.04.2025
"Суровая правда": Маск сделал тяжелое признание о США
Американский предприниматель Илон Маск согласился в соцсети X с мыслью о том, что нелегальная миграция заставит США растерять их исконные ценности. РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T22:55:00+03:00
2025-04-19T22:55:00+03:00
2025-04-19T22:55:00+03:00
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск согласился в соцсети X с мыслью о том, что нелегальная миграция заставит США растерять их исконные ценности.Так он отреагировал на слова миллиардера Билла Экмана, заявившего, что страна, где власти могут разрешить въезд миллионам нелегальных мигрантов без проверки и требовать судебного разбирательства при каждой попытке их выдворения, потеряет все те ценности, которые ее демократическая система была призвана сохранить."Это жестокая правда", — написал Маск.Ранее американский лидер Дональд Трамп назвал своего предшественника Джо Байдена худшим президентом США и заявил, что его администрация позволила миллионам преступников проникнуть в страну через незащищенную государственную границу.
https://ria.ru/20250416/bayden-2011490412.html
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в мире, сша, илон маск, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Илон Маск, Дональд Трамп, Джо Байден
"Суровая правда": Маск сделал тяжелое признание о США
Маск: США могут потерять свои исконные ценности из-за мигрантов