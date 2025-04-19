https://ria.ru/20250419/markell-2012211667.html

Архиепископ Маркелл отстаивает традиционные ценности

Архиепископ Маркелл отстаивает традиционные ценности - РИА Новости, 19.04.2025

Архиепископ Маркелл отстаивает традиционные ценности

Архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл (в миру Николай Владимирович Михэеску), которому молдавские власти не дали вылететь за Благодатным огнем в Израиль,... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T00:54:00+03:00

2025-04-19T00:54:00+03:00

2025-04-19T00:55:00+03:00

религия

молдавия

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КИШИНЕВ, 19 апр - РИА Новости. Архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл (в миру Николай Владимирович Михэеску), которому молдавские власти не дали вылететь за Благодатным огнем в Израиль, является одним из наиболее заметных иерархов Молдавской православной церкви. Он является одной из ключевых фигур в общественно-политической жизни Молдавии, последовательно отстаивая православные ценности и выступая за укрепление связей с Россией. Николай Владимирович Михэеску (мирское имя архиепископа) родился 18 августа 1959 года в селе Пырлица Фалештского района Молдавской ССР в многодетной крестьянской семье. После окончания школы и получения специальности автомеханика служил в Советской армии, а в 1980 году начал свой путь в церкви. Архиепископ получил духовное образование в Одесской духовной семинарии, а также окончил Московский университет управления и права и Киевскую духовную академию. В 1988 году принял монашество с именем Маркелл, а затем быстро продвигался по церковной иерархии. В 2007 году был рукоположен в сан епископа, а в 2021 году возведен в сан архиепископа Патриархом Кириллом. Маркелл известен своей принципиальной позицией по многим общественно значимым вопросам. Он неоднократно заявлял, что "единственный путь выживания для Молдавии - это сближение с Россией". По его убеждению, тесные связи с Москвой помогут сохранить национальную и духовную идентичность молдавского народа. Он считает Бессарабскую митрополию, подчиненную Румынской Православной Церкви, неканонической и политически мотивированной структурой, финансируемой Румынией с целью объединения Молдовы с Румынией. По его словам, отделение от Московского патриархата станет "смертью" для Молдавской Православной Церкви. Архиепископ активно противодействует законам, которые угрожают традиционным ценностям. В 2022 году Маркелл организовал крестный ход против ЛГБТ*-марша в городе Бельцы, а также неоднократно участвовал в митингах против антидискриминационного законодательства. В апреле 2025 года архиепископ оказался в центре внимания после задержания в аэропорту Кишинева, когда направлялся в Иерусалим для участия в церемонии схождения Благодатного огня. Это событие обострило и без того напряженные отношения между Молдавской православной церковью и властями страны. Архиепископа отказались выпустить дважды, так и не назвав причины, а сам он поблагодарил своих сторонников и пожалел силовиков, отметив, что они стали оружием в руках случайно пришедших к власти людей. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", "Ленты.ру", "Правды.ру", агентства "Регнум", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.* Движение признано экстремистским и запрещено в России.

https://ria.ru/20250418/markell-2012204785.html

https://ria.ru/20250418/moldaviya-2012054497.html

https://ria.ru/20250418/markell-2012204243.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

молдавия, патриарх кирилл (владимир гундяев), евгения гуцул, московский комсомолец, задержание архиепископа маркелла в молдавии, в мире