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Советник экс-президента Ливана прокомментировал пасхальное перемирие - РИА Новости, 19.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:39 19.04.2025
https://ria.ru/20250419/livan-2012322672.html
Советник экс-президента Ливана прокомментировал пасхальное перемирие
Советник экс-президента Ливана прокомментировал пасхальное перемирие - РИА Новости, 19.04.2025
Советник экс-президента Ливана прокомментировал пасхальное перемирие
Заявление президента России Владимира Путина о пасхальном перемирии является первым результатом переговоров по украинскому урегулированию и шагом к постоянному... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T22:39:00+03:00
2025-04-19T22:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
вашингтон (штат)
владимир путин
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БЕЙРУТ, 19 апр - РИА Новости. Заявление президента России Владимира Путина о пасхальном перемирии является первым результатом переговоров по украинскому урегулированию и шагом к постоянному миру, заявил РИА Новости советник бывшего президента Ливана по российским вопросам Амаль Абу Зейд. В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. "Заявление президента России Владимира Путина о прекращении огня с Украиной на Пасху - это первый результат после переговоров (по урегулированию на Украине - ред.), которые прошли в Вашингтоне, Эр-Рияде или Стамбуле, и шаг к постоянному завершению войны и прекращению огня между двумя странами", - сказал РИА Новости Абу Зейд. По мнению ливанского политика, российская инициатива служит своего рода тестом, чтобы понять, насколько Киев готов соблюдать прекращение войны и готовы ли западные страны прекратить поставки оружия для продолжения боевых действий. "Достижение постоянного соглашения между Россией и Украиной зависит от результатов американо-русского диалога, потому что на данный момент никто не объявил о каких-либо негативных последствиях, что является показателем того, что имеются очень положительные наметки для достижения справедливого соглашения между Москвой и Киевом. Любое положение, принятое Вашингтоном, будет поддержано другими европейскими столицами", - отметил эксперт. Ливанский политик предположил, что успех перемирия и переговоров между Россией и Украиной отразится на Ближневосточном регионе, включая Иран, особенно в вопросе ядерных переговоров.
https://ria.ru/20250419/smi-2012312443.html
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россия
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россия, украина, вашингтон (штат), владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вашингтон (штат), Владимир Путин
Советник экс-президента Ливана прокомментировал пасхальное перемирие

Советник Абу Зейд назвал заявление Путина о перемирии шагом к постоянному миру

© AP Photo / Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 19 апр - РИА Новости. Заявление президента России Владимира Путина о пасхальном перемирии является первым результатом переговоров по украинскому урегулированию и шагом к постоянному миру, заявил РИА Новости советник бывшего президента Ливана по российским вопросам Амаль Абу Зейд.
В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Западные СМИ назвали объявление пасхального перемирия неожиданным
Вчера, 20:35
"Заявление президента России Владимира Путина о прекращении огня с Украиной на Пасху - это первый результат после переговоров (по урегулированию на Украине - ред.), которые прошли в Вашингтоне, Эр-Рияде или Стамбуле, и шаг к постоянному завершению войны и прекращению огня между двумя странами", - сказал РИА Новости Абу Зейд.
По мнению ливанского политика, российская инициатива служит своего рода тестом, чтобы понять, насколько Киев готов соблюдать прекращение войны и готовы ли западные страны прекратить поставки оружия для продолжения боевых действий.
"Достижение постоянного соглашения между Россией и Украиной зависит от результатов американо-русского диалога, потому что на данный момент никто не объявил о каких-либо негативных последствиях, что является показателем того, что имеются очень положительные наметки для достижения справедливого соглашения между Москвой и Киевом. Любое положение, принятое Вашингтоном, будет поддержано другими европейскими столицами", - отметил эксперт.
Ливанский политик предположил, что успех перемирия и переговоров между Россией и Украиной отразится на Ближневосточном регионе, включая Иран, особенно в вопросе ядерных переговоров.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
В Будапеште оценили решение Путина о пасхальном перемирии
Вчера, 20:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВашингтон (штат)Владимир Путин
 
 
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