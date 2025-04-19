Советник экс-президента Ливана прокомментировал пасхальное перемирие
Советник Абу Зейд назвал заявление Путина о перемирии шагом к постоянному миру
© AP Photo / Oleg PetrasiukУкраинские военные
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 19 апр - РИА Новости. Заявление президента России Владимира Путина о пасхальном перемирии является первым результатом переговоров по украинскому урегулированию и шагом к постоянному миру, заявил РИА Новости советник бывшего президента Ливана по российским вопросам Амаль Абу Зейд.
В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.
"Заявление президента России Владимира Путина о прекращении огня с Украиной на Пасху - это первый результат после переговоров (по урегулированию на Украине - ред.), которые прошли в Вашингтоне, Эр-Рияде или Стамбуле, и шаг к постоянному завершению войны и прекращению огня между двумя странами", - сказал РИА Новости Абу Зейд.
По мнению ливанского политика, российская инициатива служит своего рода тестом, чтобы понять, насколько Киев готов соблюдать прекращение войны и готовы ли западные страны прекратить поставки оружия для продолжения боевых действий.
"Достижение постоянного соглашения между Россией и Украиной зависит от результатов американо-русского диалога, потому что на данный момент никто не объявил о каких-либо негативных последствиях, что является показателем того, что имеются очень положительные наметки для достижения справедливого соглашения между Москвой и Киевом. Любое положение, принятое Вашингтоном, будет поддержано другими европейскими столицами", - отметил эксперт.
Ливанский политик предположил, что успех перемирия и переговоров между Россией и Украиной отразится на Ближневосточном регионе, включая Иран, особенно в вопросе ядерных переговоров.