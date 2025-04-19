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Лампады с Благодатным огнем приготовили к перелету в Россию - РИА Новости, 19.04.2025
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https://ria.ru/20250419/lampady-2012277240.html
Лампады с Благодатным огнем приготовили к перелету в Россию
Лампады с Благодатным огнем приготовили к перелету в Россию - РИА Новости, 19.04.2025
Лампады с Благодатным огнем приготовили к перелету в Россию
Лампады с Благодатным огнем готовы к транспортировке в Россию из Иерусалима делегацией Фонда Андрея Первозванного (ФАП), передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T15:55:00+03:00
2025-04-19T15:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
иерусалим
россия
белгород
владимир якунин
иисус христос
русская православная церковь
фонд андрея первозванного
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ИЕРУСАЛИМ, 19 мая – РИА Новости. Лампады с Благодатным огнем готовы к транспортировке в Россию из Иерусалима делегацией Фонда Андрея Первозванного (ФАП), передает корреспондент РИА Новости. Ожидание Благодатного огня, сошедшего в 14.30 по местному времени в Иерусалиме, продлилось всего шесть минут. После того, как российская делегация получила огонь в храме Гроба Господня, глава попечительского совета Фонда Андрея Первозванного (ФАП) Владимир Якунин и наместник Донского монастыря, викарий патриарха Московского и всея Руси митрополит Каширский Феогност (Гузиков) пронесли святыню по улицам старого Иерусалима. Ранее Владимир Якунин рассказал РИА Новости, что специальные лампады отечественного производства сделают перелет с огнем безопасным и сохранят пламя от перепада давления в полете, чтобы оно не погасло. Схождение Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В 2025 году христиане отметят Пасху 20 апреля, ее дата совпадет для западной и восточной ветвей христианства. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. Благодатный огонь, как сообщали ранее в ФАП, доставят в города приграничных областей РФ – Белгород, Брянск, Курск, – и в десятки других. В столице его доставят к пасхальному богослужению в храме Христа Спасителя, а также передадут в 15 других храмов. Широкой встречи Благодатного огня в аэропорту, сообщали в фонде, не предполагается, однако ожидается, что его смогут принять представители епархий Русской православной церкви. По традиции, Благодатный огонь как святыню развозят по миру. С 2003 года Фонд Андрея Первозванного ежегодно доставляет Благодатный Огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Москву к Пасхе. Также ФАП по благословению патриарха Московского и всея Руси организует принесение мощей святых в Россию и различные просветительские программы.
https://ria.ru/20250419/blagodatnyy_ogon-1857114783.html
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иерусалим, россия, белгород, владимир якунин, иисус христос, русская православная церковь, фонд андрея первозванного, религиозные праздники
Специальная военная операция на Украине, Иерусалим, Россия, Белгород, Владимир Якунин, Иисус Христос, Русская православная церковь, Фонд Андрея Первозванного, Религиозные праздники
Лампады с Благодатным огнем приготовили к перелету в Россию

Лампады с Благодатным огнем готовы к транспортировке в Россию из Иерусалима

© РИА Новости / Артём БудённыйЛампады, в которых Благодатный огонь будет доставлен в Россию Фондом Андрея Первозванного
Лампады, в которых Благодатный огонь будет доставлен в Россию Фондом Андрея Первозванного - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / Артём Будённый
Лампады, в которых Благодатный огонь будет доставлен в Россию Фондом Андрея Первозванного . Архивное фото
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ИЕРУСАЛИМ, 19 мая – РИА Новости. Лампады с Благодатным огнем готовы к транспортировке в Россию из Иерусалима делегацией Фонда Андрея Первозванного (ФАП), передает корреспондент РИА Новости.
Ожидание Благодатного огня, сошедшего в 14.30 по местному времени в Иерусалиме, продлилось всего шесть минут. После того, как российская делегация получила огонь в храме Гроба Господня, глава попечительского совета Фонда Андрея Первозванного (ФАП) Владимир Якунин и наместник Донского монастыря, викарий патриарха Московского и всея Руси митрополит Каширский Феогност (Гузиков) пронесли святыню по улицам старого Иерусалима. Ранее Владимир Якунин рассказал РИА Новости, что специальные лампады отечественного производства сделают перелет с огнем безопасным и сохранят пламя от перепада давления в полете, чтобы оно не погасло.
Схождение Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В 2025 году христиане отметят Пасху 20 апреля, ее дата совпадет для западной и восточной ветвей христианства. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос.
Благодатный огонь, как сообщали ранее в ФАП, доставят в города приграничных областей РФБелгород, Брянск, Курск, – и в десятки других. В столице его доставят к пасхальному богослужению в храме Христа Спасителя, а также передадут в 15 других храмов. Широкой встречи Благодатного огня в аэропорту, сообщали в фонде, не предполагается, однако ожидается, что его смогут принять представители епархий Русской православной церкви.
По традиции, Благодатный огонь как святыню развозят по миру. С 2003 года Фонд Андрея Первозванного ежегодно доставляет Благодатный Огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Москву к Пасхе. Также ФАП по благословению патриарха Московского и всея Руси организует принесение мощей святых в Россию и различные просветительские программы.
Благодатный огонь - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Схождение Благодатного огня 2025: когда проходит, значение для верующих
Вчера, 00:49
 
Специальная военная операция на УкраинеИерусалимРоссияБелгородВладимир ЯкунинИисус ХристосРусская православная церковьФонд Андрея ПервозванногоРелигиозные праздники
 
 
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