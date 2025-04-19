https://ria.ru/20250419/lampady-2012277240.html

Лампады с Благодатным огнем приготовили к перелету в Россию

Лампады с Благодатным огнем приготовили к перелету в Россию - РИА Новости, 19.04.2025

Лампады с Благодатным огнем приготовили к перелету в Россию

Лампады с Благодатным огнем готовы к транспортировке в Россию из Иерусалима делегацией Фонда Андрея Первозванного (ФАП), передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T15:55:00+03:00

2025-04-19T15:55:00+03:00

2025-04-19T15:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

иерусалим

россия

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владимир якунин

иисус христос

русская православная церковь

фонд андрея первозванного

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ИЕРУСАЛИМ, 19 мая – РИА Новости. Лампады с Благодатным огнем готовы к транспортировке в Россию из Иерусалима делегацией Фонда Андрея Первозванного (ФАП), передает корреспондент РИА Новости. Ожидание Благодатного огня, сошедшего в 14.30 по местному времени в Иерусалиме, продлилось всего шесть минут. После того, как российская делегация получила огонь в храме Гроба Господня, глава попечительского совета Фонда Андрея Первозванного (ФАП) Владимир Якунин и наместник Донского монастыря, викарий патриарха Московского и всея Руси митрополит Каширский Феогност (Гузиков) пронесли святыню по улицам старого Иерусалима. Ранее Владимир Якунин рассказал РИА Новости, что специальные лампады отечественного производства сделают перелет с огнем безопасным и сохранят пламя от перепада давления в полете, чтобы оно не погасло. Схождение Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В 2025 году христиане отметят Пасху 20 апреля, ее дата совпадет для западной и восточной ветвей христианства. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. Благодатный огонь, как сообщали ранее в ФАП, доставят в города приграничных областей РФ – Белгород, Брянск, Курск, – и в десятки других. В столице его доставят к пасхальному богослужению в храме Христа Спасителя, а также передадут в 15 других храмов. Широкой встречи Благодатного огня в аэропорту, сообщали в фонде, не предполагается, однако ожидается, что его смогут принять представители епархий Русской православной церкви. По традиции, Благодатный огонь как святыню развозят по миру. С 2003 года Фонд Андрея Первозванного ежегодно доставляет Благодатный Огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Москву к Пасхе. Также ФАП по благословению патриарха Московского и всея Руси организует принесение мощей святых в Россию и различные просветительские программы.

https://ria.ru/20250419/blagodatnyy_ogon-1857114783.html

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иерусалим, россия, белгород, владимир якунин, иисус христос, русская православная церковь, фонд андрея первозванного, религиозные праздники