https://ria.ru/20250419/kurskaya-2012284256.html

Российские войска освободили 99,5 процента территории Курской области

Российские войска освободили 99,5 процента территории Курской области - РИА Новости, 19.04.2025

Российские войска освободили 99,5 процента территории Курской области

Российские войска освободили 99,5 процента территории Курской области, бойцы "Севера" продолжают наступление, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T16:49:00+03:00

2025-04-19T16:49:00+03:00

2025-04-19T18:43:00+03:00

курская область

вооруженные силы рф

специальная военная операция на украине

россия

валерий герасимов

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Российские войска освободили 99,5 процента территории Курской области, бойцы "Севера" продолжают наступление, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил — первый замглавы Минобороны Валерий Герасимов на встрече с президентом Владимиром Путиным."Группировка войск "Север" ведет наступление по освобождению районов Курской области, на территории которых было совершено вторжение Вооруженных сил Украины. Основная часть территории <...> освобождена — это 1260 километров квадратных, 99,5 процента", — сообщил он.Другие заявления начальника Генштаба ВС России:Рано утром 6 августа 2024 года украинские боевики вторглись в Курскую область. Их продвижение удалось остановить. В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление и за несколько дней освободили около 1100 квадратных километров территории. C начала вторжения удалось вернуть под контроль свыше 60 населенных пунктов, более половины из них, включая Суджу, — за последние два месяца.Всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 75 170 военных и 411 танков.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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курская область, вооруженные силы рф, россия, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, украина, безопасность