Российские войска освободили 99,5 процента территории Курской области
Герасимов: группировка войск "Север" освободила 99,5% территории Курской области
Военнослужащие ВС России в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Российские войска освободили 99,5 процента территории Курской области, бойцы "Севера" продолжают наступление, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил — первый замглавы Минобороны Валерий Герасимов на встрече с президентом Владимиром Путиным.
"Группировка войск "Север" ведет наступление по освобождению районов Курской области, на территории которых было совершено вторжение Вооруженных сил Украины. Основная часть территории <...> освобождена — это 1260 километров квадратных, 99,5 процента", — сообщил он.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили хутор Олешня в Курской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Север" освободили хутор Олешня в Курской области
Другие заявления начальника Генштаба ВС России:
- осталось два участка, где идут сражения, это район населенных пунктов Олешня и Горналь, находящиеся у границы с Украиной;
- штурмовые группы 810-й бригады морской пехоты ведут боевые действия по разгрому подразделения противника на Горнале и прилегающих к нему рощах общей площадью 4,5 квадратных километра;
- завершается зачистка территории Горнальского мужского монастыря;
- работа по окончательному освобождению Курской области продолжается.
Рано утром 6 августа 2024 года украинские боевики вторглись в Курскую область. Их продвижение удалось остановить. В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление и за несколько дней освободили около 1100 квадратных километров территории. C начала вторжения удалось вернуть под контроль свыше 60 населенных пунктов, более половины из них, включая Суджу, — за последние два месяца.
Всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 75 170 военных и 411 танков.
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