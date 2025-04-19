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Российские войска освободили 99,5 процента территории Курской области - РИА Новости, 19.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:49 19.04.2025 (обновлено: 18:43 19.04.2025)
https://ria.ru/20250419/kurskaya-2012284256.html
Российские войска освободили 99,5 процента территории Курской области
Российские войска освободили 99,5 процента территории Курской области - РИА Новости, 19.04.2025
Российские войска освободили 99,5 процента территории Курской области
Российские войска освободили 99,5 процента территории Курской области, бойцы "Севера" продолжают наступление, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T16:49:00+03:00
2025-04-19T18:43:00+03:00
курская область
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
россия
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Российские войска освободили 99,5 процента территории Курской области, бойцы "Севера" продолжают наступление, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил — первый замглавы Минобороны Валерий Герасимов на встрече с президентом Владимиром Путиным."Группировка войск "Север" ведет наступление по освобождению районов Курской области, на территории которых было совершено вторжение Вооруженных сил Украины. Основная часть территории &lt;...&gt; освобождена — это 1260 километров квадратных, 99,5 процента", — сообщил он.Другие заявления начальника Генштаба ВС России:Рано утром 6 августа 2024 года украинские боевики вторглись в Курскую область. Их продвижение удалось остановить. В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление и за несколько дней освободили около 1100 квадратных километров территории. C начала вторжения удалось вернуть под контроль свыше 60 населенных пунктов, более половины из них, включая Суджу, — за последние два месяца.Всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 75 170 военных и 411 танков.
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курская область, вооруженные силы рф, россия, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, украина, безопасность
Курская область, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине, Россия, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Украина, Безопасность
Российские войска освободили 99,5 процента территории Курской области

Герасимов: группировка войск "Север" освободила 99,5% территории Курской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России в Курской области
Военнослужащие ВС России в Курской области - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащие ВС России в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Российские войска освободили 99,5 процента территории Курской области, бойцы "Севера" продолжают наступление, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил — первый замглавы Минобороны Валерий Герасимов на встрече с президентом Владимиром Путиным.
"Группировка войск "Север" ведет наступление по освобождению районов Курской области, на территории которых было совершено вторжение Вооруженных сил Украины. Основная часть территории <...> освобождена — это 1260 километров квадратных, 99,5 процента", — сообщил он.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили хутор Олешня в Курской области
Подразделения группировки войск Север освободили хутор Олешня в Курской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Север" освободили хутор Олешня в Курской области
Другие заявления начальника Генштаба ВС России:
  • осталось два участка, где идут сражения, это район населенных пунктов Олешня и Горналь, находящиеся у границы с Украиной;
  • штурмовые группы 810-й бригады морской пехоты ведут боевые действия по разгрому подразделения противника на Горнале и прилегающих к нему рощах общей площадью 4,5 квадратных километра;
  • завершается зачистка территории Горнальского мужского монастыря;
  • работа по окончательному освобождению Курской области продолжается.
Рано утром 6 августа 2024 года украинские боевики вторглись в Курскую область. Их продвижение удалось остановить. В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление и за несколько дней освободили около 1100 квадратных километров территории. C начала вторжения удалось вернуть под контроль свыше 60 населенных пунктов, более половины из них, включая Суджу, — за последние два месяца.
Всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 75 170 военных и 411 танков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы РФРоссияВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныУкраинаБезопасность
 
 
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