https://ria.ru/20250419/kurskaya-2012280763.html

В Курской области прекратили полномочия депутата облдумы Васильева

В Курской области прекратили полномочия депутата облдумы Васильева - РИА Новости, 19.04.2025

В Курской области прекратили полномочия депутата облдумы Васильева

Полномочия депутата Курской областной думы Максима Васильева, который ранее выступал ответчиком по делу о корпорации развития, прекращены на основе его... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T16:22:00+03:00

2025-04-19T16:22:00+03:00

2025-04-19T16:22:00+03:00

происшествия

курск

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алексей дедов

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задержание экс-губернатора курской области смирнова

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КУРСК, 19 апр - РИА Новости. Полномочия депутата Курской областной думы Максима Васильева, который ранее выступал ответчиком по делу о корпорации развития, прекращены на основе его письменного заявления, сообщили в курской облдуме в Telegram-канале. Ранее источник сообщал РИА Новости, что один из ответчиков по делу о курской корпорации развития Максим Васильев досрочно сложил полномочия депутата Курской областной думы. В субботу в облдуме сообщили, что внеочередное 41-е заседание депутатов прошло в дистанционном формате. "Депутаты рассмотрели единственный вопрос повестки: "О досрочном прекращении полномочий депутата Курской областной думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №5 Васильева Максима Сергеевича" - на основании его письменного заявления", - сообщили в Курской областной думе. Отмечается, что решением депутатов его полномочия прекращены. "Постановление вступило в силу со дня его принятия", - говорится в сообщении. В среду Мещанский суд Москвы арестовал экс-губернатора Алексея Смирнова и бывшего первого замгубернатора Курской области Алексея Дедова по обвинению в особо крупном мошенничестве. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что Смирнов и его заместитель Алексей Дедов, по версии следствия, организовали хищение бюджетных средств - миллиарда рублей, выделенного на строительство фортификаций на границе. Ранее Генеральная прокуратура РФ через суд потребовала взыскать с экс-главы КРКО Владимира Лукина, его заместителей, а также ряда коммерсантов более 3,2 миллиарда рублей, которые были присвоены на контрактах по возведению оборонных сооружений в регионе, это следовало из исковых материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости. Иск был направлен в Ленинский районный суд Курска. Ответчиками по нему выступают гендиректор Лукин, его бывшие и нынешние заместители Игорь Грабин и Снежана Мартьянова, Владислав Мартьянов, Денис Федоров, Максим Васильев , Юрий Бессонов, Максим Воронин, Владимир Коноплев, Иван Уткин; компании: ООО "КТК Сервис", ООО "Техимпэкс", ООО "Торговый Дом Курск", ООО "Торговый Дом Курск", ООО "СИЭМИ", ООО "Электростроймонтаж", ООО "Яртэс Инжиниринг", ООО "Энергосистема". В итоге суд взыскал с бывших руководителей КРКО свыше 4,1 миллиарда рублей. Согласно данным, злоумышленники, воспользовавшись введенным режимом повышенной готовности в области, привлекли доверенных им граждан. В частности, депутата областной думы Васильева, который подключил к "сделке" аффилированные с ним ООО "СИЭМИ" и ООО "КТК Сервис". С этими компаниями впоследствии было заключено два договора, на их основании фирмы получили почти 385,3 миллиона рублей, часть этих денег была легализована через приобретение дорогостоящей недвижимости. Далее через бывшего депутата Бессонова была привлечена фирма "Электростроймонтаж", с которой был заключен контракт почти на 70,3 миллиона рублей.

https://ria.ru/20250418/khinshteyn-2012075107.html

https://ria.ru/20250418/kurskaya-2012030048.html

https://ria.ru/20250416/smirnov-2011677052.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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