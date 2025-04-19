https://ria.ru/20250419/kurskaya-2012248250.html

В Курской области беспилотник ВСУ атаковал автомобиль, один человек погиб

В Курской области беспилотник ВСУ атаковал автомобиль, один человек погиб - РИА Новости, 19.04.2025

В Курской области беспилотник ВСУ атаковал автомобиль, один человек погиб

Один человек погиб, двое ранены при атаке БПЛА на автомобиль в Курской области, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T12:06:00+03:00

2025-04-19T12:06:00+03:00

2025-04-19T12:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

вооруженные силы украины

александр хинштейн

беловский район

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Один человек погиб, двое ранены при атаке БПЛА на автомобиль в Курской области, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале."Очередные бесчеловечные преступления нацистов. Сегодня FPV-дрон атаковал автомобиль в селе Илек Беловского района. В результате атаки, к огромной скорби, погибла женщина. В машине также находился мужчина и ребёнок, они получили ранения, угрозы для жизни, к счастью, нет. В ближайшее время их доставят в больницу", - сообщил Хинштейн.Отмечается, что автомобиль, который подвергся удару, полностью сгорел.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

беловский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, курская область, вооруженные силы украины, александр хинштейн, беловский район