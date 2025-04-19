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В Курской области беспилотник ВСУ атаковал автомобиль, один человек погиб - РИА Новости, 19.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:06 19.04.2025 (обновлено: 12:14 19.04.2025)
https://ria.ru/20250419/kurskaya-2012248250.html
В Курской области беспилотник ВСУ атаковал автомобиль, один человек погиб
В Курской области беспилотник ВСУ атаковал автомобиль, один человек погиб - РИА Новости, 19.04.2025
В Курской области беспилотник ВСУ атаковал автомобиль, один человек погиб
Один человек погиб, двое ранены при атаке БПЛА на автомобиль в Курской области, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T12:06:00+03:00
2025-04-19T12:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
вооруженные силы украины
александр хинштейн
беловский район
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Один человек погиб, двое ранены при атаке БПЛА на автомобиль в Курской области, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале."Очередные бесчеловечные преступления нацистов. Сегодня FPV-дрон атаковал автомобиль в селе Илек Беловского района. В результате атаки, к огромной скорби, погибла женщина. В машине также находился мужчина и ребёнок, они получили ранения, угрозы для жизни, к счастью, нет. В ближайшее время их доставят в больницу", - сообщил Хинштейн.Отмечается, что автомобиль, который подвергся удару, полностью сгорел.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
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происшествия, курская область, вооруженные силы украины, александр хинштейн, беловский район
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Александр Хинштейн, Беловский район
В Курской области беспилотник ВСУ атаковал автомобиль, один человек погиб

В Курской области один человек погиб и 2 ранены при атаке БПЛА ВСУ на автомобиль

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Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Один человек погиб, двое ранены при атаке БПЛА на автомобиль в Курской области, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
"Очередные бесчеловечные преступления нацистов. Сегодня FPV-дрон атаковал автомобиль в селе Илек Беловского района. В результате атаки, к огромной скорби, погибла женщина. В машине также находился мужчина и ребёнок, они получили ранения, угрозы для жизни, к счастью, нет. В ближайшее время их доставят в больницу", - сообщил Хинштейн.
Отмечается, что автомобиль, который подвергся удару, полностью сгорел.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьВооруженные силы УкраиныАлександр ХинштейнБеловский район
 
 
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