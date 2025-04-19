https://ria.ru/20250419/kurskaya-2012248250.html
В Курской области беспилотник ВСУ атаковал автомобиль, один человек погиб
В Курской области беспилотник ВСУ атаковал автомобиль, один человек погиб - РИА Новости, 19.04.2025
В Курской области беспилотник ВСУ атаковал автомобиль, один человек погиб
Один человек погиб, двое ранены при атаке БПЛА на автомобиль в Курской области, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T12:06:00+03:00
2025-04-19T12:06:00+03:00
2025-04-19T12:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
вооруженные силы украины
александр хинштейн
беловский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_0:378:2968:2048_1920x0_80_0_0_703af933243ba3e45ad16688787a9263.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Один человек погиб, двое ранены при атаке БПЛА на автомобиль в Курской области, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале."Очередные бесчеловечные преступления нацистов. Сегодня FPV-дрон атаковал автомобиль в селе Илек Беловского района. В результате атаки, к огромной скорби, погибла женщина. В машине также находился мужчина и ребёнок, они получили ранения, угрозы для жизни, к счастью, нет. В ближайшее время их доставят в больницу", - сообщил Хинштейн.Отмечается, что автомобиль, который подвергся удару, полностью сгорел.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
беловский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_6ffa4779c171ce5d5cf638c9805e8e89.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область, вооруженные силы украины, александр хинштейн, беловский район
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Александр Хинштейн, Беловский район
В Курской области беспилотник ВСУ атаковал автомобиль, один человек погиб
В Курской области один человек погиб и 2 ранены при атаке БПЛА ВСУ на автомобиль