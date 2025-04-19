СК установил личности командиров ВСУ, причастных к атаке на Курск 15 апреля
СК назвал имена причастных к атаке на Курск 15 апреля трех командиров ВСУ
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Следственный комитет России выяснил личности командиров ВСУ, причастных к масштабной атаке БПЛА на Курск 15 апреля, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
"Военными следователями во взаимодействии с Главным управлением по противодействию экстремизму МВД России установлены украинские командиры, причастные к массированной атаке на Курск 15 апреля", — отметила она.
© Фото : Правительство Курской области
Последствия атаки дрона на жилой дом.
Последствия атаки дрона на жилой дом.
© Фото : Правительство Курской области
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© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк
Жители квартиры, поврежденной в результате обстрела.
Жители квартиры, поврежденной в результате обстрела.
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© Фото : Правительство Курской области
Последствия атаки украинских БПЛА на улице Веспремской. Беспилотник был снаряжен поражающими элементами.
Последствия атаки украинских БПЛА на улице Веспремской. Беспилотник был снаряжен поражающими элементами.
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Последствия атаки дрона на жилой дом.
© Фото : Правительство Курской области
2 из 6
Жители квартиры, поврежденной в результате обстрела.
3 из 6
Последствия атаки украинских БПЛА на улице Веспремской. Беспилотник был снаряжен поражающими элементами.
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В их числе:
- командир 14-го отдельного полка беспилотных систем полковник Дмитрий Бондарович;
- командир 383-й отдельной бригады беспилотных авиационных комплексов воздушных сил полковник Андрей Дзяний;
- заместитель командира 383-й отдельной бригады Виталий Сендзюк.
Петренко уточнила, что принимаются меры для установления их местонахождения.
По данным СК России, под руководством Бондаровича, Дзяния и Сендзюка украинские боевики задействовали более 100 дронов для атаки на Курск. Погибла пожилая женщина, еще девять человек пострадали. Кроме того, повреждения получили множество домов, других гражданских объектов, машин скорой помощи.
В Курской области с 9 августа 2024 года действует режим контртеррористической операции.
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