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СК установил личности командиров ВСУ, причастных к атаке на Курск 15 апреля - РИА Новости, 19.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:33 19.04.2025 (обновлено: 15:17 19.04.2025)
https://ria.ru/20250419/kursk-2012230948.html
СК установил личности командиров ВСУ, причастных к атаке на Курск 15 апреля
СК установил личности командиров ВСУ, причастных к атаке на Курск 15 апреля - РИА Новости, 19.04.2025
СК установил личности командиров ВСУ, причастных к атаке на Курск 15 апреля
Следственный комитет России выяснил личности командиров ВСУ, причастных к масштабной атаке БПЛА на Курск 15 апреля, сообщила официальный представитель ведомства РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T08:33:00+03:00
2025-04-19T15:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курск
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
происшествия
светлана петренко
курская область
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Следственный комитет России выяснил личности командиров ВСУ, причастных к масштабной атаке БПЛА на Курск 15 апреля, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко."Военными следователями во взаимодействии с Главным управлением по противодействию экстремизму МВД России установлены украинские командиры, причастные к массированной атаке на Курск 15 апреля", — отметила она.В их числе:Петренко уточнила, что принимаются меры для установления их местонахождения.По данным СК России, под руководством Бондаровича, Дзяния и Сендзюка украинские боевики задействовали более 100 дронов для атаки на Курск. Погибла пожилая женщина, еще девять человек пострадали. Кроме того, повреждения получили множество домов, других гражданских объектов, машин скорой помощи.В Курской области с 9 августа 2024 года действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
курск
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Работа следователей после массированной атаки украинских БПЛА на Курск
Дело о теракте возбуждено после массированной атаки украинских БПЛА на Курск, сообщили в СК. Военными следователями обнаружены фрагменты летательных аппаратов, а также поражающие элементы, которыми были начинены взрывные устройства для причинения максимального урона мирным гражданам и объектам инфраструктуры
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россия, курск, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, происшествия, светлана петренко, курская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курск, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Происшествия, Светлана Петренко, Курская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
СК установил личности командиров ВСУ, причастных к атаке на Курск 15 апреля

СК назвал имена причастных к атаке на Курск 15 апреля трех командиров ВСУ

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Следственный комитет России выяснил личности командиров ВСУ, причастных к масштабной атаке БПЛА на Курск 15 апреля, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
"Военными следователями во взаимодействии с Главным управлением по противодействию экстремизму МВД России установлены украинские командиры, причастные к массированной атаке на Курск 15 апреля", — отметила она.
© Оперштаб Курской области

В Курске после массированной атаки БПЛА загорелось несколько домов.

В Курске после массированной атаки БПЛА загорелось несколько домов

В Курске после массированной атаки БПЛА загорелось несколько домов.

© Оперштаб Курской области
1 из 6
© Фото : Правительство Курской области

Последствия атаки дрона на жилой дом.

Последствия атаки дрона на жилой дом в Курске

Последствия атаки дрона на жилой дом.

© Фото : Правительство Курской области
2 из 6
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Жители квартиры, поврежденной в результате обстрела.

Жители квартиры, поврежденной в результате обстрела Курска беспилотниками ВСУск

Жители квартиры, поврежденной в результате обстрела.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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3 из 6
© Фото : Правительство Курской области

Последствия атаки украинских БПЛА на улице Веспремской. Беспилотник был снаряжен поражающими элементами.

Последствия атаки украинских БПЛА на улице Веспремской в Курске. Беспилотник был снаряжен поражающими элементами

Последствия атаки украинских БПЛА на улице Веспремской. Беспилотник был снаряжен поражающими элементами.

© Фото : Правительство Курской области
4 из 6
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Автомобили, поврежденные в результате атаки.

Автомобили, поврежденные в результате обстрела Курска беспилотниками ВСУ

Автомобили, поврежденные в результате атаки.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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5 из 6
© Фото : Сергей Котляров/Telegram

Последствия налета БПЛА.

Последствия атаки ВСУ по жилым домам в Курске

Последствия налета БПЛА.

© Фото : Сергей Котляров/Telegram
6 из 6

В Курске после массированной атаки БПЛА загорелось несколько домов.

© Оперштаб Курской области
1 из 6

Последствия атаки дрона на жилой дом.

© Фото : Правительство Курской области
2 из 6

Жители квартиры, поврежденной в результате обстрела.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
3 из 6

Последствия атаки украинских БПЛА на улице Веспремской. Беспилотник был снаряжен поражающими элементами.

© Фото : Правительство Курской области
4 из 6

Автомобили, поврежденные в результате атаки.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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5 из 6

Последствия налета БПЛА.

© Фото : Сергей Котляров/Telegram
6 из 6
В их числе:
  • командир 14-го отдельного полка беспилотных систем полковник Дмитрий Бондарович;
  • командир 383-й отдельной бригады беспилотных авиационных комплексов воздушных сил полковник Андрей Дзяний;
  • заместитель командира 383-й отдельной бригады Виталий Сендзюк.
Петренко уточнила, что принимаются меры для установления их местонахождения.
По данным СК России, под руководством Бондаровича, Дзяния и Сендзюка украинские боевики задействовали более 100 дронов для атаки на Курск. Погибла пожилая женщина, еще девять человек пострадали. Кроме того, повреждения получили множество домов, других гражданских объектов, машин скорой помощи.
В Курской области с 9 августа 2024 года действует режим контртеррористической операции.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурскСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы УкраиныПроисшествияСветлана ПетренкоКурская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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