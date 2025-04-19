https://ria.ru/20250419/kursk-2012230948.html

СК установил личности командиров ВСУ, причастных к атаке на Курск 15 апреля

СК установил личности командиров ВСУ, причастных к атаке на Курск 15 апреля - РИА Новости, 19.04.2025

СК установил личности командиров ВСУ, причастных к атаке на Курск 15 апреля

Следственный комитет России выяснил личности командиров ВСУ, причастных к масштабной атаке БПЛА на Курск 15 апреля, сообщила официальный представитель ведомства РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T08:33:00+03:00

2025-04-19T08:33:00+03:00

2025-04-19T15:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курск

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

происшествия

светлана петренко

курская область

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Следственный комитет России выяснил личности командиров ВСУ, причастных к масштабной атаке БПЛА на Курск 15 апреля, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко."Военными следователями во взаимодействии с Главным управлением по противодействию экстремизму МВД России установлены украинские командиры, причастные к массированной атаке на Курск 15 апреля", — отметила она.В их числе:Петренко уточнила, что принимаются меры для установления их местонахождения.По данным СК России, под руководством Бондаровича, Дзяния и Сендзюка украинские боевики задействовали более 100 дронов для атаки на Курск. Погибла пожилая женщина, еще девять человек пострадали. Кроме того, повреждения получили множество домов, других гражданских объектов, машин скорой помощи.В Курской области с 9 августа 2024 года действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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курск

курская область

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Работа следователей после массированной атаки украинских БПЛА на Курск Дело о теракте возбуждено после массированной атаки украинских БПЛА на Курск, сообщили в СК. Военными следователями обнаружены фрагменты летательных аппаратов, а также поражающие элементы, которыми были начинены взрывные устройства для причинения максимального урона мирным гражданам и объектам инфраструктуры 2025-04-19T08:33 true PT0M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, курск, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, происшествия, светлана петренко, курская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)