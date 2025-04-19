https://ria.ru/20250419/kulichi-2012252490.html

Патриарх Кирилл освятил куличи у стен храма Христа Спасителя

Патриарх Кирилл освятил куличи у стен храма Христа Спасителя - РИА Новости, 19.04.2025

Патриарх Кирилл освятил куличи у стен храма Христа Спасителя

Патриарх Кирилл освятил пасхальные куличи у стен храма Христа Спасителя в субботу, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T12:51:00+03:00

2025-04-19T12:51:00+03:00

2025-04-19T13:08:00+03:00

религия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

пасха

русская православная церковь

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Патриарх Кирилл освятил пасхальные куличи у стен храма Христа Спасителя в субботу, передает корреспондент РИА Новости.В Великую субботу патриарх провел Божественную литургию в храме Христа Спасителя. В этот день в храмах вспоминают погребение Иисуса Христа и его сошествие в ад, а также готовятся встретить Воскресение Христово.После богослужения патриарх освятил куличи у стен храма."Прямо сейчас мы повезем 11,5 тысячи куличей в ЛНР, Белгород, Курск", - рассказал РИА Новости инок Герасим - патриарший доброволец, сопровождающий груз.Светлое Воскресение Христово - Пасху в 2025 году в Русской православной церкви отмечают 20 апреля. В праздник Пасхи заканчивается самый важный и строгий в году Великий пост. Накануне по традиции в храмах освящают куличи, яйца и другие продукты, которые верующие подают к столу после завершения поста.

https://ria.ru/20250418/kulich-2012192826.html

https://ria.ru/20250419/paskha-1784063287.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Патриарх Кирилл освящает куличи у стен храма Христа Спасителя Патриарх Кирилл освятил куличи у стен храма Христа Спасителя, передает корреспондент РИА Новости. 2025-04-19T12:51 true PT0M13S

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Ольга Фомченкова

патриарх кирилл (владимир гундяев), пасха, русская православная церковь