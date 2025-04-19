https://ria.ru/20250419/kulichi-2012252490.html
Патриарх Кирилл освятил куличи у стен храма Христа Спасителя
Патриарх Кирилл освятил куличи у стен храма Христа Спасителя - РИА Новости, 19.04.2025
Патриарх Кирилл освятил куличи у стен храма Христа Спасителя
Патриарх Кирилл освятил пасхальные куличи у стен храма Христа Спасителя в субботу, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T12:51:00+03:00
2025-04-19T12:51:00+03:00
2025-04-19T13:08:00+03:00
религия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
пасха
русская православная церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/13/2012253271_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_177bff10739e74948c30acce902647b7.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Патриарх Кирилл освятил пасхальные куличи у стен храма Христа Спасителя в субботу, передает корреспондент РИА Новости.В Великую субботу патриарх провел Божественную литургию в храме Христа Спасителя. В этот день в храмах вспоминают погребение Иисуса Христа и его сошествие в ад, а также готовятся встретить Воскресение Христово.После богослужения патриарх освятил куличи у стен храма."Прямо сейчас мы повезем 11,5 тысячи куличей в ЛНР, Белгород, Курск", - рассказал РИА Новости инок Герасим - патриарший доброволец, сопровождающий груз.Светлое Воскресение Христово - Пасху в 2025 году в Русской православной церкви отмечают 20 апреля. В праздник Пасхи заканчивается самый важный и строгий в году Великий пост. Накануне по традиции в храмах освящают куличи, яйца и другие продукты, которые верующие подают к столу после завершения поста.
https://ria.ru/20250418/kulich-2012192826.html
https://ria.ru/20250419/paskha-1784063287.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/13/2012253271_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8d57ff144c90547c385da9c05f6a733b.jpg
Патриарх Кирилл освящает куличи у стен храма Христа Спасителя
Патриарх Кирилл освятил куличи у стен храма Христа Спасителя, передает корреспондент РИА Новости.
2025-04-19T12:51
true
PT0M13S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
патриарх кирилл (владимир гундяев), пасха, русская православная церковь
Религия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Пасха, Русская православная церковь
Патриарх Кирилл освятил куличи у стен храма Христа Спасителя
Патриарх Кирилл в Великую Субботу освятил куличи у стен храма Христа Спасителя