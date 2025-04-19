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Патриарх Кирилл освятил куличи у стен храма Христа Спасителя - РИА Новости, 19.04.2025
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Религия
 
12:51 19.04.2025 (обновлено: 13:08 19.04.2025)
https://ria.ru/20250419/kulichi-2012252490.html
Патриарх Кирилл освятил куличи у стен храма Христа Спасителя
Патриарх Кирилл освятил куличи у стен храма Христа Спасителя - РИА Новости, 19.04.2025
Патриарх Кирилл освятил куличи у стен храма Христа Спасителя
Патриарх Кирилл освятил пасхальные куличи у стен храма Христа Спасителя в субботу, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T12:51:00+03:00
2025-04-19T13:08:00+03:00
религия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
пасха
русская православная церковь
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Патриарх Кирилл освятил пасхальные куличи у стен храма Христа Спасителя в субботу, передает корреспондент РИА Новости.В Великую субботу патриарх провел Божественную литургию в храме Христа Спасителя. В этот день в храмах вспоминают погребение Иисуса Христа и его сошествие в ад, а также готовятся встретить Воскресение Христово.После богослужения патриарх освятил куличи у стен храма."Прямо сейчас мы повезем 11,5 тысячи куличей в ЛНР, Белгород, Курск", - рассказал РИА Новости инок Герасим - патриарший доброволец, сопровождающий груз.Светлое Воскресение Христово - Пасху в 2025 году в Русской православной церкви отмечают 20 апреля. В праздник Пасхи заканчивается самый важный и строгий в году Великий пост. Накануне по традиции в храмах освящают куличи, яйца и другие продукты, которые верующие подают к столу после завершения поста.
https://ria.ru/20250418/kulich-2012192826.html
https://ria.ru/20250419/paskha-1784063287.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Патриарх Кирилл освящает куличи у стен храма Христа Спасителя
Патриарх Кирилл освятил куличи у стен храма Христа Спасителя, передает корреспондент РИА Новости.
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патриарх кирилл (владимир гундяев), пасха, русская православная церковь
Религия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Пасха, Русская православная церковь
Патриарх Кирилл освятил куличи у стен храма Христа Спасителя

Патриарх Кирилл в Великую Субботу освятил куличи у стен храма Христа Спасителя

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Патриарх Кирилл освятил пасхальные куличи у стен храма Христа Спасителя в субботу, передает корреспондент РИА Новости.
В Великую субботу патриарх провел Божественную литургию в храме Христа Спасителя. В этот день в храмах вспоминают погребение Иисуса Христа и его сошествие в ад, а также готовятся встретить Воскресение Христово.
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После богослужения патриарх освятил куличи у стен храма.
"Прямо сейчас мы повезем 11,5 тысячи куличей в ЛНР, Белгород, Курск", - рассказал РИА Новости инок Герасим - патриарший доброволец, сопровождающий груз.
Светлое Воскресение Христово - Пасху в 2025 году в Русской православной церкви отмечают 20 апреля. В праздник Пасхи заканчивается самый важный и строгий в году Великий пост. Накануне по традиции в храмах освящают куличи, яйца и другие продукты, которые верующие подают к столу после завершения поста.
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РелигияПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)ПасхаРусская православная церковь
 
 
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