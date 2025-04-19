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В Крыму более 12 тысяч человек остались без электричества после аварии - РИА Новости, 20.04.2025
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20:42 19.04.2025 (обновлено: 00:31 20.04.2025)
https://ria.ru/20250419/krym-2012313241.html
В Крыму более 12 тысяч человек остались без электричества после аварии
В Крыму более 12 тысяч человек остались без электричества после аварии - РИА Новости, 20.04.2025
В Крыму более 12 тысяч человек остались без электричества после аварии
В Крыму устраняют последствия аварии, из-за которой более 12 тысяч человек остались без света в Ялте и двух поселках на юге полуострова, сообщил министр топлива РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-19T20:42:00+03:00
2025-04-20T00:31:00+03:00
происшествия
ялта
россия
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр — РИА Новости. В Крыму устраняют последствия аварии, из-за которой более 12 тысяч человек остались без света в Ялте и двух поселках на юге полуострова, сообщил министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин в Telegram-канале.&quot;В связи с технологическим нарушением в сетях ГУП РК &quot;Крымэнерго&quot; произошло отключение абонентов в населенных пунктах городского округа Ялта: г. Ялта, с. Виноградное, пгт. Массандра&quot;, — написал он.Уточняется, что обесточенными оказались 76 трансформаторных подстанций и 5 834 точки поставок, рассчитанных на 12 344 человека.Министр подчеркнул, что аварийные бригады уже работают над этим вопросом.
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происшествия, ялта, россия, республика крым
Происшествия, Ялта, Россия, Республика Крым
В Крыму более 12 тысяч человек остались без электричества после аварии

Более 12 тысяч человек остались без света в районе Ялты из-за аварии на сетях

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛиния электропередачи
Линия электропередачи - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр — РИА Новости. В Крыму устраняют последствия аварии, из-за которой более 12 тысяч человек остались без света в Ялте и двух поселках на юге полуострова, сообщил министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин в Telegram-канале.
«

"В связи с технологическим нарушением в сетях ГУП РК "Крымэнерго" произошло отключение абонентов в населенных пунктах городского округа Ялта: г. Ялта, с. Виноградное, пгт. Массандра", — написал он.

Уточняется, что обесточенными оказались 76 трансформаторных подстанций и 5 834 точки поставок, рассчитанных на 12 344 человека.
Министр подчеркнул, что аварийные бригады уже работают над этим вопросом.
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