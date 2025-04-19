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Эксперт одной фразой ответил на сообщение о готовности США признать Крым - РИА Новости, 19.04.2025
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16:28 19.04.2025
https://ria.ru/20250419/krym-2012281234.html
Эксперт одной фразой ответил на сообщение о готовности США признать Крым
Эксперт одной фразой ответил на сообщение о готовности США признать Крым - РИА Новости, 19.04.2025
Эксперт одной фразой ответил на сообщение о готовности США признать Крым
Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма, заместитель председателя Общественной палаты республики Роман Чегринец ответил на сообщение о готовности США... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T16:28:00+03:00
2025-04-19T16:28:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма, заместитель председателя Общественной палаты республики Роман Чегринец ответил на сообщение о готовности США признать российский статус Крыма фразой: "мелочь, но приятно". "Если кратко, то можно ответить фразой: "мелочь, но приятно". Пока что это только сообщение или предположение журналистов, но и без него всем в мире очевидно, что Крым был, есть и будет российским", - сказал Чегринец РИА Новости. По его словам, если американцы поняли, что справедливость и здравый смысл имеют права на жизнь, то это очень хорошо для Крыма. "Правда, для крымчан от решения США ничего не меняется, мы свой выбор сделали в 2014 году", - сказал Чегринец. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
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россия, украина, сша, роман чегринец, владимир путин, оон, в мире
Россия, Украина, США, Роман Чегринец, Владимир Путин, ООН, В мире
Эксперт одной фразой ответил на сообщение о готовности США признать Крым

"Мелочь, но приятно": Чегринец оценил сообщение о готовности США признать Крым

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма, заместитель председателя Общественной палаты республики Роман Чегринец ответил на сообщение о готовности США признать российский статус Крыма фразой: "мелочь, но приятно".
"Если кратко, то можно ответить фразой: "мелочь, но приятно". Пока что это только сообщение или предположение журналистов, но и без него всем в мире очевидно, что Крым был, есть и будет российским", - сказал Чегринец РИА Новости.
По его словам, если американцы поняли, что справедливость и здравый смысл имеют права на жизнь, то это очень хорошо для Крыма.
"Правда, для крымчан от решения США ничего не меняется, мы свой выбор сделали в 2014 году", - сказал Чегринец.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
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