https://ria.ru/20250419/krym-2012270663.html

Крым готов к приему поездов из Херсонской области, заявил Константинов

Крым готов к приему поездов из Херсонской области, заявил Константинов - РИА Новости, 19.04.2025

Крым готов к приему поездов из Херсонской области, заявил Константинов

Крым готов к запуску железнодорожного пассажирского сообщения со стороны Херсонской области, но дата будет определена после обеспечения транспортной... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T14:56:00+03:00

2025-04-19T14:56:00+03:00

2025-04-19T14:57:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости. Крым готов к запуску железнодорожного пассажирского сообщения со стороны Херсонской области, но дата будет определена после обеспечения транспортной безопасности, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. "Железнодорожная инфраструктура Крыма готова к приему поездов, прибывающих со стороны Херсонской области, после запуска движения по новой железнодорожной линии. Дата запуска железнодорожного пассажирского сообщения между новыми субъектами России будет определена после обеспечения транспортной безопасности: с учетом позиции правоохранительных органов и после согласования с Минобороны Российской Федерации", - заявил агентству Константинов. По словам главы крымского парламента, на данный момент рассматривается проект договора по открытию пригородного сообщения между Крымом, Херсонской и Запорожской областями. "Открытие пассажирского железнодорожного сообщения позволит обеспечить транспортную связь Крыма с историческими территориями России, а также сократит время курсирования поездов дальнего сообщения, идущих в Крым", - сказал глава парламента. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после государственного переворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают киевский режим в этом вопросе. Со своей стороны, российское руководство неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркивал президент России Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав России высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.

https://ria.ru/20241209/transport-1988219124.html

https://ria.ru/20250323/krym-2006741597.html

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Ольга Фомченкова

россия, херсонская область , запорожская область, владимир константинов, владимир путин, оон, общество