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США заявили о вскрытии истинного происхождения COVID-19 - РИА Новости, 19.04.2025
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02:43 19.04.2025 (обновлено: 05:31 19.04.2025)
https://ria.ru/20250419/koronavirus-2012216733.html
США заявили о вскрытии истинного происхождения COVID-19
США заявили о вскрытии истинного происхождения COVID-19 - РИА Новости, 19.04.2025
США заявили о вскрытии истинного происхождения COVID-19
Коронавирус с наибольшей вероятностью имеет лабораторное происхождение и распространился в результате утечки из лаборатории в китайском городе Ухань, заявили в... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T02:43:00+03:00
2025-04-19T05:31:00+03:00
ухань
китай
хубэй
тедрос адханом гебрейесус
воз
в мире
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Коронавирус с наибольшей вероятностью имеет лабораторное происхождение и распространился в результате утечки из лаборатории в китайском городе Ухань, заявили в Белом доме."Вирус обладает биологической характеристикой, которая не встречается в природе &lt;...&gt; Данные показывают, что все случаи COVID-19 связаны с однократным попаданием инфекции в организм человека. Это идет вразрез с предыдущими пандемиями, когда происходили случаи множественного заражения &lt;...&gt; В Ухане находится ведущая в Китае исследовательская лаборатория по борьбе с SARS-вирусами, которая имеет опыт проведения исследований по усилению функций (изменению генов и суперзаряду организмов) при недостаточном уровне биологической безопасности", — указано в публикации на сайте администрации.Там также утверждается, что среди сотрудников Уханьского института вирусологии отмечались схожие с COVD-19 симптомы задолго до обнаружения вируса на одном из городских рынков. Кроме того, согласно тексту заявления, не было обнаружено никаких доказательств естественного происхождения вируса.В сентябре 2024 года американские и европейские ученые смогли доказать, что очагом распространения коронавируса стал рынок морепродуктов в китайском городе Ухань, следовало из статьи, опубликованной в американском научном журнале Cell.По данным ученых, на рынке в Ухане продавали в том числе млекопитающих, способных заражаться коронавирусом. К ним относились циветы (род млекопитающих. — Прим. ред.), бамбуковые крысы и енотовидные собаки. Из собранных образцов удалось обнаружить, что животные действительно были инфицированы. При этом большинство лавок, где незаконно продавали этих зверей, находились в западной части рынка, где и зафиксировали первые случаи заболевания.Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). При этом первые заболевшие так или иначе были связаны с местным рынком морепродуктов. В начале января 2020 года в Китае было официально объявлено, что причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения стал новый вид коронавируса. И уже 11 марта 2020 года глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии.
https://ria.ru/20250320/kovid-2006183766.html
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ухань, китай, хубэй, тедрос адханом гебрейесус, воз, в мире, коронавирус covid-19
Ухань, Китай, Хубэй, Тедрос Адханом Гебрейесус, ВОЗ, В мире, Коронавирус COVID-19
США заявили о вскрытии истинного происхождения COVID-19

Белый дом опубликовал данные о происхождении COVID-19 из лаборатории в Ухани

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкУхань
Ухань - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / Анна Раткогло
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Коронавирус с наибольшей вероятностью имеет лабораторное происхождение и распространился в результате утечки из лаборатории в китайском городе Ухань, заявили в Белом доме.
"Вирус обладает биологической характеристикой, которая не встречается в природе <...> Данные показывают, что все случаи COVID-19 связаны с однократным попаданием инфекции в организм человека. Это идет вразрез с предыдущими пандемиями, когда происходили случаи множественного заражения <...> В Ухане находится ведущая в Китае исследовательская лаборатория по борьбе с SARS-вирусами, которая имеет опыт проведения исследований по усилению функций (изменению генов и суперзаряду организмов) при недостаточном уровне биологической безопасности", — указано в публикации на сайте администрации.
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Там также утверждается, что среди сотрудников Уханьского института вирусологии отмечались схожие с COVD-19 симптомы задолго до обнаружения вируса на одном из городских рынков. Кроме того, согласно тексту заявления, не было обнаружено никаких доказательств естественного происхождения вируса.
В сентябре 2024 года американские и европейские ученые смогли доказать, что очагом распространения коронавируса стал рынок морепродуктов в китайском городе Ухань, следовало из статьи, опубликованной в американском научном журнале Cell.
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По данным ученых, на рынке в Ухане продавали в том числе млекопитающих, способных заражаться коронавирусом. К ним относились циветы (род млекопитающих. — Прим. ред.), бамбуковые крысы и енотовидные собаки. Из собранных образцов удалось обнаружить, что животные действительно были инфицированы. При этом большинство лавок, где незаконно продавали этих зверей, находились в западной части рынка, где и зафиксировали первые случаи заболевания.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). При этом первые заболевшие так или иначе были связаны с местным рынком морепродуктов. В начале января 2020 года в Китае было официально объявлено, что причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения стал новый вид коронавируса. И уже 11 марта 2020 года глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии.
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