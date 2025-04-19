https://ria.ru/20250419/koronavirus-2012216733.html

США заявили о вскрытии истинного происхождения COVID-19

США заявили о вскрытии истинного происхождения COVID-19 - РИА Новости, 19.04.2025

США заявили о вскрытии истинного происхождения COVID-19

Коронавирус с наибольшей вероятностью имеет лабораторное происхождение и распространился в результате утечки из лаборатории в китайском городе Ухань, заявили в... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T02:43:00+03:00

2025-04-19T02:43:00+03:00

2025-04-19T05:31:00+03:00

ухань

китай

хубэй

тедрос адханом гебрейесус

воз

в мире

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Коронавирус с наибольшей вероятностью имеет лабораторное происхождение и распространился в результате утечки из лаборатории в китайском городе Ухань, заявили в Белом доме."Вирус обладает биологической характеристикой, которая не встречается в природе <...> Данные показывают, что все случаи COVID-19 связаны с однократным попаданием инфекции в организм человека. Это идет вразрез с предыдущими пандемиями, когда происходили случаи множественного заражения <...> В Ухане находится ведущая в Китае исследовательская лаборатория по борьбе с SARS-вирусами, которая имеет опыт проведения исследований по усилению функций (изменению генов и суперзаряду организмов) при недостаточном уровне биологической безопасности", — указано в публикации на сайте администрации.Там также утверждается, что среди сотрудников Уханьского института вирусологии отмечались схожие с COVD-19 симптомы задолго до обнаружения вируса на одном из городских рынков. Кроме того, согласно тексту заявления, не было обнаружено никаких доказательств естественного происхождения вируса.В сентябре 2024 года американские и европейские ученые смогли доказать, что очагом распространения коронавируса стал рынок морепродуктов в китайском городе Ухань, следовало из статьи, опубликованной в американском научном журнале Cell.По данным ученых, на рынке в Ухане продавали в том числе млекопитающих, способных заражаться коронавирусом. К ним относились циветы (род млекопитающих. — Прим. ред.), бамбуковые крысы и енотовидные собаки. Из собранных образцов удалось обнаружить, что животные действительно были инфицированы. При этом большинство лавок, где незаконно продавали этих зверей, находились в западной части рынка, где и зафиксировали первые случаи заболевания.Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). При этом первые заболевшие так или иначе были связаны с местным рынком морепродуктов. В начале января 2020 года в Китае было официально объявлено, что причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения стал новый вид коронавируса. И уже 11 марта 2020 года глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии.

https://ria.ru/20250320/kovid-2006183766.html

https://ria.ru/20250226/koronavirus-2001628751.html

https://ria.ru/20250225/koronavirus-2001516612.html

ухань

китай

хубэй

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ухань, китай, хубэй, тедрос адханом гебрейесус, воз, в мире, коронавирус covid-19