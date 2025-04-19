В Приморье возбудили дело о контрабанде особо ценных растений
В Приморье девушку заподозрили в попытке вывезти в Китай 108 корней женьшеня
Женьшень. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 19 апр – РИА Новости. Уголовное дело о контрабанде особо ценных растений возбудили в Приморье на 23-летнюю девушку, пытавшуюся вместе с несовершеннолетней девочкой вывезти в Китай 108 корней дикорастущего женьшеня, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
По версии следствия, в октябре прошлого года 23-летняя девушка совместно с несовершеннолетней девочкой, следуя на пассажирском автобусе в Китай, пытались вывезти за границу 108 корней дикорастущего женьшеня. Пытаясь скрыть дикоросы от обнаружения при досмотре в международном автомобильном пункте пропуска Пограничный, девушка спрятала часть дикоросов под одежду, разместив свертки в районе талии, а оставшуюся часть передала подростку для сокрытия аналогичным способом. В ходе проведения досмотровых мероприятий ценные растения были обнаружены и изъяты.
"Уссурийская транспортная прокуратура признала законным возбуждение в отношении 23-летней жительницы Приморского края уголовного дела по части 1 статьи 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу особо ценных растений, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации)", - говорится в сообщении.
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