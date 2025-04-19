https://ria.ru/20250419/kongo-2012214197.html

Число погибших при крушении судна в ДРК возросло до 148 человек

Число погибших при крушении судна в ДРК возросло до 148 человек - РИА Новости, 19.04.2025

Число погибших при крушении судна в ДРК возросло до 148 человек

Число погибших в результате крушения судна в Демократической Республике Конго возросло до 148, сообщает радиостанция RFI со ссылкой на представителя... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T01:48:00+03:00

2025-04-19T01:48:00+03:00

2025-04-19T01:48:00+03:00

в мире

демократическая республика конго

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Число погибших в результате крушения судна в Демократической Республике Конго возросло до 148, сообщает радиостанция RFI со ссылкой на представителя гражданского общества. "Как утверждается, число погибших достигло по меньшей мере 148 человек, многие пропали без вести", - указывает радиостанция. Ранее портал 7sur7 сообщал, что порядка 100 человек погибли в результате крушения судна на северо-западе Демократической Республики Конго.

https://ria.ru/20240903/pobeg-1970132681.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, демократическая республика конго