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Число погибших при крушении судна в ДРК возросло до 148 человек - РИА Новости, 19.04.2025
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01:48 19.04.2025
https://ria.ru/20250419/kongo-2012214197.html
Число погибших при крушении судна в ДРК возросло до 148 человек
Число погибших при крушении судна в ДРК возросло до 148 человек - РИА Новости, 19.04.2025
Число погибших при крушении судна в ДРК возросло до 148 человек
Число погибших в результате крушения судна в Демократической Республике Конго возросло до 148, сообщает радиостанция RFI со ссылкой на представителя... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T01:48:00+03:00
2025-04-19T01:48:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Число погибших в результате крушения судна в Демократической Республике Конго возросло до 148, сообщает радиостанция RFI со ссылкой на представителя гражданского общества. "Как утверждается, число погибших достигло по меньшей мере 148 человек, многие пропали без вести", - указывает радиостанция. Ранее портал 7sur7 сообщал, что порядка 100 человек погибли в результате крушения судна на северо-западе Демократической Республики Конго.
https://ria.ru/20240903/pobeg-1970132681.html
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в мире, демократическая республика конго
В мире, Демократическая Республика Конго
Число погибших при крушении судна в ДРК возросло до 148 человек

Число погибших при крушении судна в ДР Конго возросло до 148 человек

© AP Photo / JEROME DELAYВид на реку Конго
Вид на реку Конго - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© AP Photo / JEROME DELAY
Вид на реку Конго. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Число погибших в результате крушения судна в Демократической Республике Конго возросло до 148, сообщает радиостанция RFI со ссылкой на представителя гражданского общества.
"Как утверждается, число погибших достигло по меньшей мере 148 человек, многие пропали без вести", - указывает радиостанция.
Ранее портал 7sur7 сообщал, что порядка 100 человек погибли в результате крушения судна на северо-западе Демократической Республики Конго.
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