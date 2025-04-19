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"Столкнуться с реальностью": в США признали конец НАТО и Европы - РИА Новости, 19.04.2025
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05:41 19.04.2025 (обновлено: 16:17 19.04.2025)
https://ria.ru/20250419/konets-2012223697.html
"Столкнуться с реальностью": в США признали конец НАТО и Европы
"Столкнуться с реальностью": в США признали конец НАТО и Европы - РИА Новости, 19.04.2025
"Столкнуться с реальностью": в США признали конец НАТО и Европы
Евросоюз разваливается из-за нарастающих противоречий, а вместе с ним разваливается и НАТО, заявил бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер в соцсети X. РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T05:41:00+03:00
2025-04-19T16:17:00+03:00
в мире
европа
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скотт риттер
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Евросоюз разваливается из-за нарастающих противоречий, а вместе с ним разваливается и НАТО, заявил бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер в соцсети X."Евросоюз и НАТО разваливаются, придется столкнуться с реальностью. &lt;…&gt; Раньше все думали, что в Европе больше не будет большой войны, все сотрудничают друг с другом, границы определены. А тогда зачем Косово создало военный союз с Хорватией и Албанией? У нас есть большие проблемы на Балканах", — сказал он.В ответ Сербия пошла на сближение в сфере обороны с Венгрией и Словакией, напомнил эксперт."НАТО будет воевать с НАТО? Этого альянса уже просто не существует", — подчеркнул экс-разведчик.Аналитик отметил, что мнимое благополучие Европы было лишь фасадом, за которым не было ничего, кроме постоянных конфликтов."Была ли Европа вообще центром стабильности? После Второй мировой в двух Германиях стояли огромные армии, готовые разнести друг друга при первой возможности. В 90-х была война в Югославии, вторжение НАТО в Косово. &lt;…&gt; Турция и Греция готовы к войне в любой момент, они и воевали на Кипре в 1974 году", — заключил Риттер.Двадцатого марта министры обороны Хорватии, Албании и Косово подписали декларацию о намерениях создания военного альянса. Президент Сербии Александр Вучич, в свою очередь, назвал это субрегиональной конвенцией о контроле над вооружениями и предложил Венгрии и Словакии сформировать аналогичный союз. В начале апреля Белград и Будапешт подписали план двустороннего военного сотрудничества на 2025 год и документ о реализации стратегического сотрудничества в сфере обороны.
https://ria.ru/20250418/oshibka-2011956778.html
https://ria.ru/20250415/nato-2011427257.html
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в мире, европа, косово, хорватия, скотт риттер, александр вучич, нато
В мире, Европа, Косово, Хорватия, Скотт Риттер, Александр Вучич, НАТО
"Столкнуться с реальностью": в США признали конец НАТО и Европы

Аналитик Риттер: НАТО уже просто не существует

© AP Photo / Vadim Ghirda Флаг НАТО
 Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Флаг НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Евросоюз разваливается из-за нарастающих противоречий, а вместе с ним разваливается и НАТО, заявил бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер в соцсети X.
"Евросоюз и НАТО разваливаются, придется столкнуться с реальностью. <…> Раньше все думали, что в Европе больше не будет большой войны, все сотрудничают друг с другом, границы определены. А тогда зачем Косово создало военный союз с Хорватией и Албанией? У нас есть большие проблемы на Балканах", — сказал он.
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В ответ Сербия пошла на сближение в сфере обороны с Венгрией и Словакией, напомнил эксперт.
"НАТО будет воевать с НАТО? Этого альянса уже просто не существует", — подчеркнул экс-разведчик.
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Аналитик отметил, что мнимое благополучие Европы было лишь фасадом, за которым не было ничего, кроме постоянных конфликтов.
"Была ли Европа вообще центром стабильности? После Второй мировой в двух Германиях стояли огромные армии, готовые разнести друг друга при первой возможности. В 90-х была война в Югославии, вторжение НАТО в Косово. <…> Турция и Греция готовы к войне в любой момент, они и воевали на Кипре в 1974 году", — заключил Риттер.
Двадцатого марта министры обороны Хорватии, Албании и Косово подписали декларацию о намерениях создания военного альянса. Президент Сербии Александр Вучич, в свою очередь, назвал это субрегиональной конвенцией о контроле над вооружениями и предложил Венгрии и Словакии сформировать аналогичный союз. В начале апреля Белград и Будапешт подписали план двустороннего военного сотрудничества на 2025 год и документ о реализации стратегического сотрудничества в сфере обороны.
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В миреЕвропаКосовоХорватияСкотт РиттерАлександр ВучичНАТО
 
 
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