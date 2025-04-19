"Столкнуться с реальностью": в США признали конец НАТО и Европы
Аналитик Риттер: НАТО уже просто не существует
© AP Photo / Vadim Ghirda Флаг НАТО
© AP Photo / Vadim Ghirda
Флаг НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Евросоюз разваливается из-за нарастающих противоречий, а вместе с ним разваливается и НАТО, заявил бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер в соцсети X.
"Евросоюз и НАТО разваливаются, придется столкнуться с реальностью. <…> Раньше все думали, что в Европе больше не будет большой войны, все сотрудничают друг с другом, границы определены. А тогда зачем Косово создало военный союз с Хорватией и Албанией? У нас есть большие проблемы на Балканах", — сказал он.
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"НАТО будет воевать с НАТО? Этого альянса уже просто не существует", — подчеркнул экс-разведчик.
Аналитик отметил, что мнимое благополучие Европы было лишь фасадом, за которым не было ничего, кроме постоянных конфликтов.
"Была ли Европа вообще центром стабильности? После Второй мировой в двух Германиях стояли огромные армии, готовые разнести друг друга при первой возможности. В 90-х была война в Югославии, вторжение НАТО в Косово. <…> Турция и Греция готовы к войне в любой момент, они и воевали на Кипре в 1974 году", — заключил Риттер.
Двадцатого марта министры обороны Хорватии, Албании и Косово подписали декларацию о намерениях создания военного альянса. Президент Сербии Александр Вучич, в свою очередь, назвал это субрегиональной конвенцией о контроле над вооружениями и предложил Венгрии и Словакии сформировать аналогичный союз. В начале апреля Белград и Будапешт подписали план двустороннего военного сотрудничества на 2025 год и документ о реализации стратегического сотрудничества в сфере обороны.
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