Путин поручил утвердить список компаний, ушедших из России
Путин поручил утвердить перечень ушедших из РФ компаний из недружественных стран
Президент Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин поставил задачу правительству утвердить список компаний из недружественных стран, ушедших из России, следует из перечня поручений по итогам заседания съезда РСПП на сайте Кремля.
"Утвердить и на постоянной основе актуализировать перечень лиц недружественных иностранных государств, которые после 22 февраля 2022 года прекратили (сократили) предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации, предусмотрев включение в этот перечень информации об условиях прекращения (сокращения) данной деятельности, акционерах (участниках) таких лиц и их бенефициарных владельцах, а также иной информации", — говорится в документе.
FT: иностранные компании приостановили уход с российского рынка
17 апреля, 13:20
Кроме того, глава государства поручил:
- закрепить порядок согласования сделок по приобретению иностранными инвесторами из недружественных стран недвижимости для предпринимательской деятельности в России;
- установить нормы утверждения прав прямо или косвенно распоряжаться акциями хозяйственных обществ;
- подготовить поправки в законодательство об обратном выкупе зарубежными компаниями активов, оставленных после начала СВО.
Срок исполнения поручений — 15 мая.
Путин подчеркивал, что привилегий и преференций для западных компаний не будет, они должны возвращаться на конкурентной основе.
При отсутствии у иностранных брендов, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", отмечал первый вице-премьер Денис Мантуров.
В свою очередь, вице-премьер Александр Новак заявлял, что возвращение западного бизнеса в российскую нефтегазовую отрасль будет зависеть от целесообразности этого и должно быть не в ущерб отечественным компаниям.
Победить не получилось. ЕС выпрашивает у России поблажки
17 апреля, 08:00