https://ria.ru/20250419/kompanii-2012254152.html

Путин поручил утвердить список компаний, ушедших из России

Путин поручил утвердить список компаний, ушедших из России - РИА Новости, 19.04.2025

Путин поручил утвердить список компаний, ушедших из России

Президент Владимир Путин поставил задачу правительству утвердить список компаний из недружественных стран, ушедших из России, следует из перечня поручений по... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T13:04:00+03:00

2025-04-19T13:04:00+03:00

2025-04-19T14:54:00+03:00

россия

экономика

владимир путин

санкции

российский союз промышленников и предпринимателей

денис мантуров

александр новак

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917186345_0:0:3042:1711_1920x0_80_0_0_95b15540e1ca89aae25d05c7e90b909f.jpg

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин поставил задачу правительству утвердить список компаний из недружественных стран, ушедших из России, следует из перечня поручений по итогам заседания съезда РСПП на сайте Кремля."Утвердить и на постоянной основе актуализировать перечень лиц недружественных иностранных государств, которые после 22 февраля 2022 года прекратили (сократили) предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации, предусмотрев включение в этот перечень информации об условиях прекращения (сокращения) данной деятельности, акционерах (участниках) таких лиц и их бенефициарных владельцах, а также иной информации", — говорится в документе.Кроме того, глава государства поручил:Срок исполнения поручений — 15 мая.Путин подчеркивал, что привилегий и преференций для западных компаний не будет, они должны возвращаться на конкурентной основе.При отсутствии у иностранных брендов, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", отмечал первый вице-премьер Денис Мантуров.В свою очередь, вице-премьер Александр Новак заявлял, что возвращение западного бизнеса в российскую нефтегазовую отрасль будет зависеть от целесообразности этого и должно быть не в ущерб отечественным компаниям.

https://ria.ru/20250417/rossiya-2011795438.html

https://ria.ru/20250418/putin-2011928611.html

https://ria.ru/20250417/gaz-2011654087.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, экономика, владимир путин, санкции, российский союз промышленников и предпринимателей, денис мантуров, александр новак