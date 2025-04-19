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Путин поручил утвердить список компаний, ушедших из России - РИА Новости, 19.04.2025
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13:04 19.04.2025 (обновлено: 14:54 19.04.2025)
https://ria.ru/20250419/kompanii-2012254152.html
Путин поручил утвердить список компаний, ушедших из России
Путин поручил утвердить список компаний, ушедших из России - РИА Новости, 19.04.2025
Путин поручил утвердить список компаний, ушедших из России
Президент Владимир Путин поставил задачу правительству утвердить список компаний из недружественных стран, ушедших из России, следует из перечня поручений по... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T13:04:00+03:00
2025-04-19T14:54:00+03:00
россия
экономика
владимир путин
санкции
российский союз промышленников и предпринимателей
денис мантуров
александр новак
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин поставил задачу правительству утвердить список компаний из недружественных стран, ушедших из России, следует из перечня поручений по итогам заседания съезда РСПП на сайте Кремля."Утвердить и на постоянной основе актуализировать перечень лиц недружественных иностранных государств, которые после 22 февраля 2022 года прекратили (сократили) предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации, предусмотрев включение в этот перечень информации об условиях прекращения (сокращения) данной деятельности, акционерах (участниках) таких лиц и их бенефициарных владельцах, а также иной информации", — говорится в документе.Кроме того, глава государства поручил:Срок исполнения поручений — 15 мая.Путин подчеркивал, что привилегий и преференций для западных компаний не будет, они должны возвращаться на конкурентной основе.При отсутствии у иностранных брендов, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", отмечал первый вице-премьер Денис Мантуров.В свою очередь, вице-премьер Александр Новак заявлял, что возвращение западного бизнеса в российскую нефтегазовую отрасль будет зависеть от целесообразности этого и должно быть не в ущерб отечественным компаниям.
https://ria.ru/20250417/rossiya-2011795438.html
https://ria.ru/20250418/putin-2011928611.html
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россия, экономика, владимир путин, санкции, российский союз промышленников и предпринимателей, денис мантуров, александр новак
Россия, Экономика, Владимир Путин, Санкции, Российский союз промышленников и предпринимателей, Денис Мантуров, Александр Новак
Путин поручил утвердить список компаний, ушедших из России

Путин поручил утвердить перечень ушедших из РФ компаний из недружественных стран

© РИА Новости / Евгений Паулин | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / Евгений Паулин
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин поставил задачу правительству утвердить список компаний из недружественных стран, ушедших из России, следует из перечня поручений по итогам заседания съезда РСПП на сайте Кремля.
"Утвердить и на постоянной основе актуализировать перечень лиц недружественных иностранных государств, которые после 22 февраля 2022 года прекратили (сократили) предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации, предусмотрев включение в этот перечень информации об условиях прекращения (сокращения) данной деятельности, акционерах (участниках) таких лиц и их бенефициарных владельцах, а также иной информации", — говорится в документе.
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Кроме того, глава государства поручил:
  • закрепить порядок согласования сделок по приобретению иностранными инвесторами из недружественных стран недвижимости для предпринимательской деятельности в России;
  • установить нормы утверждения прав прямо или косвенно распоряжаться акциями хозяйственных обществ;
  • подготовить поправки в законодательство об обратном выкупе зарубежными компаниями активов, оставленных после начала СВО.
Срок исполнения поручений — 15 мая.
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Путин подчеркивал, что привилегий и преференций для западных компаний не будет, они должны возвращаться на конкурентной основе.
При отсутствии у иностранных брендов, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", отмечал первый вице-премьер Денис Мантуров.
В свою очередь, вице-премьер Александр Новак заявлял, что возвращение западного бизнеса в российскую нефтегазовую отрасль будет зависеть от целесообразности этого и должно быть не в ущерб отечественным компаниям.
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