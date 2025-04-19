https://ria.ru/20250419/kofe-2012232855.html

Колумбийский эксперт рассказал, как изменился экспорт кофе в Россию

Колумбийский эксперт рассказал, как изменился экспорт кофе в Россию - РИА Новости, 19.04.2025

Колумбийский эксперт рассказал, как изменился экспорт кофе в Россию

Рост цен на кофе подтолкнул к экспорту из Колумбии в Россию более массовых и доступных сортов, рассказал РИА Новости представитель компании Macondo Coffee,... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T09:00:00+03:00

2025-04-19T09:00:00+03:00

2025-04-19T11:39:00+03:00

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Рост цен на кофе подтолкнул к экспорту из Колумбии в Россию более массовых и доступных сортов, рассказал РИА Новости представитель компании Macondo Coffee, бариста Себастьян Сулуага."Спрос на кофе значительный, но проблема заключается в бюджете. Как все знают, в последнее время цены на кофе росли так, что кофейням невыгодно покупать специализированный кофе (так называемый "спешелти кофе". — Прим. ред.)", — заявил собеседник агентства на полях выставки Coffee Tea Cacao в Москве. По его словам, Macondo Coffee адаптируется к ситуации на рынке, чтобы предлагать более доступные сорта кофе."Мы понимаем, что в любом случае очень немногие люди заказывают в кофейнях специализированный кофе. <...> Люди хотят прийти, взять чашечку капучино, латте или еще чего-то, выпить и уйти, но чтобы было вкусно при этом. Так что на российском рынке работать можно", — добавил Сулуага.В феврале биржевая стоимость кофе арабика поднималась до нового исторического максимума и превышала отметку в 9500 долларов за тонну. С начала апреля цена на этот сорт упала уже примерно на 8,5%. При этом с января прошлого года арабика подорожала в 1,8 раза

https://ria.ru/20250411/lavazza-2010785202.html

https://ria.ru/20250408/kofe-2009929943.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

колумбия, россия, москва, кофе, экономика